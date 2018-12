35.000 khán giả cuồng nhiệt trong live concert Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh để nguyên mặt trang điểm ra sân bay / Fan xếp hàng từ sớm để gặp Noo Phước Thịnh ở Hàn Quốc

Dù 20h30 đêm nhạc mới bắt đầu, từ 17h, rất đông khán giả đổ về Sân vận động Quân khu 7 để chuẩn bị thưởng thức các tiết mục.

Khán giả lấp đầy sân vận động trong liveshow Noo Phước Thịnh.

Càng gần giờ chương trình diễn ra, khán giả càng đông hơn khiến nhà xe của sân vận động quá tải. Nhiều người phản ánh tình trạng tăng giá bất thường của các bãi giữ xe tự phát gần đó. Giá giữ xe dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng nhưng vẫn không đủ chỗ.

Chương trình mở màn với bài hit Gạt đi nước mắt trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Tiếp đó, Noo Phước Thịnh thể hiện liên khúc Anh sẽ quên, Cause I love you, Keep on moving, Chờ ngày mưa tan, Chợt thấy em khóc, Em sẽ hạnh phúc… Những bài hát được chọn đan xen các thể loại nhằm giúp Noo giữ sức cũng như không làm khán giả bị nhàm chán. Nam ca sĩ thể hiện phong cách sâu lắng qua nhiều bản Pop, Ballad lãng mạn như Đổi thay, Xa em, Lặng thầm, Phôi phai, You and I, One day… Sau đó, anh khiến sân khấu trở nên "nóng" hơn với các bản EDM cuồng nhiệt gồm Just wanna say good bye - Vắng em, Không hối tiếc - Yes I love you, Really love you - Mãi mãi bên em...

Noo khẳng định anh muốn vượt qua bản thân và khẳng định mình từ liveshow này.

Mỗi tiết mục đều có sự đầu tư hoành tráng về phần nhìn. Noo Phước Thịnh khiến các fan không ngừng reo hò với trang phục đẹp, vũ đạo giỏi bên cạnh giọng hát live vững vàng. Tiết mục mới toanh của anh và đàn chị Hà Hồ - Mình thích thì mình yêu thôi - nhận được sự cổ vũ lớn từ fan.

Sức hút của Noo Phước Thịnh được thể hiện khá rõ trong show khi các fan nữ liên tục gào thét, gọi tên và hòa giọng cùng anh. Nhiều bản nhạc của anh đã trở thành hit và được giới 9X hát đi hát lại. Họ cùng bật đèn pin điện thoại giơ lên, làm nên dải ánh sáng lung linh để bày tỏ tình yêu với nam ca sĩ.

Đông Nhi và Noo xóa tan nghi vấn bất hòa.

Liveshow còn nhiều khoảnh khắc đẹp khiến người xem xúc động. Đó là những đoạn video ngắn được chiếu để khán giả và Noo Phước Thịnh cùng nhìn lại hành trình anh khổ luyện nhằm đạt được vị trí ngày hôm nay. Đó là màn anh song ca với Đông Nhi trong bộ đồ đôi màu hồng. Đông Nhi là bạn thân của Noo từ ngày mới đi hát. Nhưng thời gian qua, cả hai được cho là có những rạn nứt vì cạnh tranh trong nghề. Màn trình diễn ăn ý của đôi bạn khiến fan hài lòng. Anh cũng có các màn song ca nhiều cảm xúc với Tóc Tiên, Thiều Bảo Trang.

Ca khúc cuối Tôi là ngôi sao là một cái kết đẹp, đồng thời là sự khẳng định của Noo Phước Thịnh về nỗ lực vượt lên chính mình, tự tin vào những bước đi tiếp theo trong chặng đường âm nhạc sắp tới.

Chương trình do Phương Uyên làm giám đốc âm nhạc. Ngoài khán giả trực tiếp ở sân vận động, có hơn 1,8 triệu lượt người xem trực tuyến. Riêng khán giả xem trên trang fanpage của Noo Phước Thịnh chiếm khoảng 800.000 lượt.

>> Xem thêm:

Noo Phước Thịnh để nguyên mặt trang điểm ra sân bay

Vân An