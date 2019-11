Thứ bảy, 2/11/2019, 10:00 (GMT+7)

3 cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên Hà Nội 2019

Kpop Dance For Youth, The Next MC, Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô đang bước vào giai đoạn gay cấn với sự tranh tài của các trường THPT, đại học, cao đẳng... Hà Nội.

Kpop Dance For Youth Cuộc thi nhảy cover nhạc Hàn Quốc Kpop Dance For Youth dành cho học sinh - sinh viên thành phố Hà Nội, do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Công ty Cổ phần đào tạo Nghệ thuật Việt (Cara Art) và Thành đoàn Hà Nội, phối hợp tổ chức, có 5 giải thưởng chính, 9 giải phụ cho các đội cùng hơn 10 giải dành riêng cổ động viên, khán giả... với tổng giá trị tới 150 triệu đồng. Trang chủ cuộc thi "Kpop Dance For Youth". Tham gia cuộc thi, các đội thi sẽ trải qua 4 vòng: Bình chọn online, Biểu diễn, Đối đầu và Chung kết với các tiêu chí đánh giá: sáng tạo, quy mô dàn dựng, kỹ thuật biểu diễn, trang phục, trang điểm... Ban tổ chức bắt đầu nhận bài thi từ 9/9 cho đến hết 12h ngày 26/10 qua email kpopdance@vnexpress.net, sau đó đăng tải lần lượt trong 4 tuần trên website của chương trình tại địa chỉ https://ione.net/kpop-dance. Vòng bình chọn online diễn ra trong 4 tuần, từ 7/10 đến 3/11. Từ vòng Đối đầu, các đội thi sẽ được huấn luyện viên của Ban tổ chức hỗ trợ để hoàn thiện bài thi, cũng như cải thiện kỹ năng vũ đạo. Tổng giải thưởng cuộc thi tới 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều hiện vật, phần quà hấp dẫn khác. Ban giám khảo của cuộc thi gồm Linh 3T - một trong những dancer nổi tiếng của làng hiphop Việt, thủ lĩnh nhóm nhảy hàng đầu Việt Nam S.I.N.E cùng nhiều biên đạo múa tài năng khác. Bước vào những ngày cuối của vòng đầu tiên - vòng Online, cuộc thi thu hút hàng trăm video gửi về, trong đó có 49 video đạt yêu cầu. Vòng 2 - Biểu diễn sẽ diễn ra ngày 9/11 tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Vòng chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 14/12. The Next MC "The Next MC 2019" là cuộc thi tìm kiếm tài năng MC trẻ dành cho học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường THPT, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học và học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi được tổ chức thường niên bởi Hội MC trẻ Thành phố Hà Nội (Hanoi Young MC - HYMC, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh Niên TP Hà Nội) và Cung Thanh niên Hà Nội. Đây là cuộc thi MC chính thống tại miền Bắc - nơi các thí sinh sẽ được chia thành từng nhóm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các huấn luyện viên là những biên tập viên - MC quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam. Trong 3 mùa vừa qua, với slogan xuyên suốt "Nghiêm túc với đam mê", cuộc thi đã trở thành sân chơi bổ ích, quy tụ và phát triển nhiều gương mặt MC trẻ triển vọng. Năm nay, cuộc thi tổ chức với chủ đề "Tư duy sạch", diễn ra từ 11/10 đến 17/11. Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô "Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô năm 2019" là sân chơi cho sinh viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng ứng xử; đồng thời tuyên truyền giáo dục các bạn trẻ về lịch sử, truyền thống văn hóa của con người Việt Nam, cũng như của Thủ đô Hà Nội; vẻ đẹp thanh lịch của sinh viên nói chung. Cuộc thi dành cho tất cả nữ sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đáp ứng đủ điều kiện cuộc thi. Các thí sinh đăng ký tham dự tại văn phòng Hội Sinh viên hoặc văn phòng Đoàn trường nơi đang học. Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng Sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối ngày 16/11/2019, tại Hội trường Cung Thanh niên Hà Nội. Thành Anh