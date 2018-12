20 năm 'Baby One More Time' khuấy động văn hóa nhạc Pop

Britney Spears nhìn lại 20 năm 'Baby One More Time' thành công / 'Công chúa nhạc Pop' Britney Spears sau 20 năm

Năm 2018 đánh dấu tròn 20 năm đĩa đơn đầu tay Baby One More Time của Britney Spears ra đời. Đến nay, bài hát đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới, theo thống kê của Billboard. Rolling Stone và VH1 đưa Baby One More Time vào danh sách những bài hát hay nhất mọi thời.

Baby one more time - Britney Spears

Cuối tháng 10/1998, ca khúc ra mắt và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Bài hát nhận phản ứng trái chiều từ giới phê bình khi nhiều người cho rằng ca từ và giai điệu quá đơn giản. Nhưng về mặt thương mại, Baby One More Time được khán giả ủng hộ khắp thế giới. Ca khúc đứng đầu mọi bảng xếp hạng âm nhạc ở những quốc gia lớn, bán được gần 500.000 bản trong tuần đầu tiên ra mắt tại Anh, vào tháng 2/1999. Cũng trong năm đó, Baby One More Time là đĩa đơn bán chạy nhất ở Anh với 1,4 triệu bản. Ở Mỹ, con số này là 8,3 triệu bản. Sau một thập kỷ của Rap, Rock, đây là cú đánh trực diện của nhạc Pop vào cảm xúc, trái tim những thanh thiếu niên khắp thế giới.

Hình ảnh tươi trẻ, năng động của Britney Spears trong "Baby One More Time".

Baby One More Time do Max Martin - người đứng sau thành công của Backstreet Boys - viết lời. Theo Independent, giai điệu xuất hiện khi nhạc sĩ đang ngủ. Cụm từ "hit me" trong ca khúc thực chất là tiếng lóng ở Mỹ, nghĩa là "gọi điện thoại". Bài hát là tiếng lòng của cô gái có trái tim tan vỡ sau khi chia tay với bạn trai và cô mong chàng trai đó sẽ gọi điện cho mình thêm một lần nữa.

Hành trình đến với khán giả của ca khúc khá lận đận. Ban đầu Max Martin bị nhóm nhạc R&B của Mỹ - TLC - từ chối thu âm vì cho rằng giai điệu này khó trở thành hiện tượng và cụm từ "hit me" quá nhạy cảm, mang tính bạo lực. Backstreet Boys cũng không hứng thú với bản thu thử của ca khúc. Sau đó, ông bầu Simon Cowell gợi ý gửi bản demo cho nhóm Five, nhưng Max Martin từ chối.

Britney Spears khi đó vừa ký hợp đồng với hãng Jive. Quản lý tài năng của Jive là Steve Lunt đã liên hệ với Max Martin để sắp xếp cuộc gặp cho Britney, sau khi cô được nghe bản thu thử bài hát. Ca sĩ vô danh khi đó bay từ Mỹ sang Thụy Điển gặp Max Maxtin và ở suốt 10 ngày trong phòng thu tại Stockholm. "Tôi đến Thuỵ Điển nhưng thậm chí còn không có thời gian khám phá thành phố", Britney kể trong cuộc phỏng vấn với The Guardian.

Trên tờ Economist, Max Martin nói màn thể hiện của Britney Spears khiến ông rất hài lòng khi cô bắt nhịp điệu tốt, thể hiện theo phong cách riêng và đưa ca khúc lên một cấp độ khác. Nội dung tác phẩm cũng phù hợp với cô gái Britney Spears 16 tuổi khi đó, nên ca sĩ hiểu lời bài hát, truyền đi thông điệp một cách trung thực.

Quá trình làm MV 'Baby One More Time' Quá trình thực hiện MV của Britney Spears.

Baby One More Time gây tiếng vang hơn khi MV được tung ra tháng 11/1998. Britney Spears mặc như nữ sinh, tết tóc hai bên, sơ mi buộc cao, hở eo, nhảy nhót giữa đám đông... Ý tưởng thực hiện MV là của Britney Spears khi cô muốn nội dung phản ánh đúng cuộc sống của những cô cậu tuổi teen. Chương trình Total Request Live của kênh MTV năm 2008 đánh giá buổi phát sóng đầu tiên video Baby One More Time mang tính biểu tượng nhất lịch sử kênh này.

Tại Việt Nam, ca khúc đến với khán giả khi kênh MTV mới xuất hiện ở trong nước. Nó gây hiệu ứng với giới trẻ Việt suốt những năm 1999 - 2000. Baby One More Time là một phần hồi ức của thế hệ 8X.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Guardian, Britney Spears chia sẻ: "Dù tôi biết đây là bài hát tuyệt vời, tôi chưa bao giờ nghĩ nó quan trọng như thế nào với sự nghiệp của mình (...) Thời gian trôi qua quá nhanh. Đó quả là quãng thời gian vui vẻ và điên rồ".

Thùy Liên