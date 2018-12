'1987' vào danh sách bán chạy sau hơn ba tháng phát hành

Sách '1987' ra mắt tập hai về những xung đột thế hệ / Sách '1987': Những người bạn tuổi thơ của Lê Cát Trọng Lý

Sách thuộc thể loại bút ký, quy tụ gần 40 câu chuyện của hơn 30 tác giả sinh năm 1987 như Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Lê Cát Trọng Lý, MC Đức Bảo... Chủ biên cuốn sách là nhà báo Như Ngọc (bút danh Nick M).

Sách do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.

Sau ba tháng rưỡi phát hành, 1987 được in bốn lần và cán mốc mười nghìn bản. Chia sẻ về thành công của cuốn sách, anh Ngọc nói: "Ban đầu, tôi nghĩ chắc với lực lượng 1987 hùng hậu thì sách sẽ tái bản được một lần, tổng bán vào khoảng 4.000 cuốn. Thế nhưng sách tiếp tục in lần thứ ba, lần thứ tư… Điều đó khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và hạnh phúc".

Hồi tháng 2, cuốn 1987+ - được coi như tập hai của 1987 - tiếp tục ra mắt. Sau tròn một tháng phát hành với số lượng in đầu tiên là 4.000 cuốn, Nhà xuất bản Trẻ quyết định tái bản với số lượng 3.000 cuốn.

Nhà báo Như Ngọc cho biết sắp tới, anh quyết định kết hợp nội dung hai cuốn để phát hành phiên bản tiếng Anh. Tên sách được chuyển ngữ là 1987: Stories from those born in the year of renewal, dự kiến hoàn thành vào mùa thu năm nay và phát hành dịp cuối năm.

Trọng Trường