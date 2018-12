15 phim ra rạp Việt Nam tháng 6

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 1/6

Sau thành công của phần một Teenage Mutant Ninja Turtles, nhà sản xuất Michael Bay thực hiện phần hai mang tên Out of the Shadows. Dựa trên nội dung loạt truyện dài kỳ, tác phẩm kể tiếp hành trình bảo vệ Trái Đất của bốn chú rùa đột biến. Phim do Dave Green đạo diễn, dựa trên kịch bản của Josh Appelbaum và André Nemec. Bộ đôi từng viết Mission Impossible: Ghost Protocol.

Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Megan Fox, Will Arnett, Laura Linney, phim có sự góp mặt của các diễn viên Brian Tee, Stephen Sheamus Farrelly, Gary Anthony Williams, Brittany Ishibashi và Jane Wu.

Robinson Crusoe (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 1/6

Tác phẩm hoạt hình 3D hợp tác sản xuất giữa Bỉ và Pháp thuộc thể loại phiêu lưu hài hước. Cốt truyện kể về nhà trắc địa Robinson Crusoe dạt vào đảo hoang sau lần đi biển gặp bão. Được một chú vẹt giúp đỡ, anh học cách sống sót trên đảo vắng. Sau đó, anh giúp các loài vật nơi đây chống lại quân đoàn mèo hoang độc ác muốn thôn tính hòn đảo.

Bảo mẫu siêu quậy 2 (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 1/6

Đạo diễn Lê Bảo Trung làm tiếp phần hai phim hài gia đình từng gây chú ý khi phát hành dịp hè 2015. Trong phim, Hoài Linh vào vai cha của ba nhóc tỳ lém lỉnh là Ku Tin, A Pù và bé Minh Châu (Á quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015). Trong khi vướng bận lo toan cuộc sống, người đàn ông trung niên gặp nhiều rắc rối bởi sự nghịch ngợm của ba đứa con.

Me Before You (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 3/6

Me Before You là phim chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm cùng tên của nhà văn kiêm nhà báo người Anh - Jojo Moyes. Tác phẩm kể về cô gái 26 tuổi - Louisa Clark - làm nghề chăm sóc người tàn tật. Mọi chuyện bắt đầu khi cô gặp ông chủ nhà băng bị liệt nửa người, phải gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn - William Traynor. Như một cơn gió lạ, Louisa đã bước vào cuộc đời Willam và kéo anh ra khỏi những tháng ngày u uất và đau khổ.

Hai diễn viên chính trong phim là Emilia Clarke (được biết đến với vai Mẹ Rồng của Game of Thrones) và Sam Claflin.

Now You See Me: The Second Act (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/6

Phim bắt đầu một năm sau khi nhóm ảo thuật gia - Tứ Kỵ Sĩ - qua mặt FBI và gây tiếng vang dư luận với màn trình diễn phát tiền kiểu Robin Hood ở phần 1. Lần này, các ảo thuật gia có mục tiêu phơi bày hành vi phi đạo đức của một ông trùm công nghệ cao. Nhưng Tứ Kỵ Sỹ lại gặp phải kỳ phùng địch thủ khó nhằn hơn.

Tác phẩm quy tụ dàn sao gồm Jesse Eisenberg, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Michael Caine và Châu Kiệt Luân.

Warcraft: The Beginning (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/6

Bom tấn hơn 100 triệu USD chuyển thể từ trò chơi điện tử thuộc top ăn khách mọi thời đại. Cốt truyện xoay quanh cuộc chạm trán đầu tiên giữa tộc Orcs và con người, với hai nhân vật chính đại diện cho hai phe là Lothar và Durotan. Mọi thứ bắt đầu khi vương quốc Azeroth thanh bình đứng bên vực thẳm chiến tranh. Khi phát hiện một lối đi kết nối hai thế giới đối lập, tộc Orcs tìm mọi cách đánh chiếm vùng đất của loài người nhằm cướp bóc, mở rộng bờ cõi và tìm kiếm sự sống.

Phim quy tụ các diễn viên Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton và tài tử châu Á - Ngô Ngạn Tổ.

The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/6

Đây là phần hai của tác phẩm kinh dị cùng tên gây tiếng vang năm 2013 của đạo diễn James Wan. Kịch bản dựa trên những ghi chép có thật của cặp vợ chồng chuyên gia về các hiện tượng siêu nhiên Mỹ - Ed và Lorraine Warren.

Phim lấy bối cảnh cuối thập niên 1970 tại vùng hẻo lánh nước Anh. Ở đây, một bà mẹ đơn thân Hodgson sống cùng bốn cô con gái. Bọn trẻ bị các thế lực siêu nhiên tà ác quấy nhiễu liên tục. Bà mẹ đành phải nhờ sự giúp đỡ của hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren đến điều tra để giải cứu con mình. Tác phẩm quy tụ cặp sao quen thuộc từ phần một - Patrick Wilson và Vera Farmiga.

Central Intelligence (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 17/6

Tác phẩm hài hành động đánh dấu sự trở lại của tài tử Dwayne Johnson. Chuyện phim xoay quanh một mật vụ CIA đối mặt với ác mộng bị trêu chọc vì quá béo khi gặp lại bạn cũ hồi trung học trong buổi họp lớp. Cả hai trở thành cặp bài trùng, sống lại tuổi nổi loạn một lần nữa khi phối hợp truy tìm thủ phạm đứng sau bê bối cũ của chàng mật vụ.

>> xem tiếp

Vũ Văn Việt