12 phim Âu Mỹ ra rạp Việt Nam trong tháng 5

13 phim bom tấn ra rạp mùa hè 2016

Precious Cargo (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 6/5

Phim kể về siêu trộm tên Jack đi cứu đồng phạm, cũng là người yêu cũ đang mang thai con anh và bị tay trùm xã hội đen truy đuổi gắt gao. Trong khi tài tử Bruce Willis vào vai ác nhân, nam diễn viên Mark-Paul Gosselaar đóng vai siêu trộm còn người đẹp Claire Forlani vào vai nữ quái mang bầu.

Phim hành động do đạo diễn Max Adams thực hiện dựa trên kịch bản do ông và nhà biên kịch Paul Seetachitt chấp bút.

Everybody Wants Some (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 6/5

Lấy bối cảnh những năm 1980, bộ phim hài hước kể về những lát cắt cuộc sống của các chàng trai năm nhất đại học đam mê bóng chày. Vừa rời trung học, những chàng trai trẻ tìm cách hòa nhập vào môi trường mới với nhiều khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn.

Phim đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim thi sĩ - Richard Linklater - sau tác phẩm gây chú ý mùa Oscar 2014 - Boyhood.

Night Fare (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 6/5

Tác phẩm giật gân của Pháp lấy bối cảnh đêm muộn ở Paris, khi hai người bạn thân - Luc và Chris - vừa rời tiệc và đón taxi về nhà. Vừa bước chân lên taxi, họ nhận cuộc điện thoại và trò chuyện lớn tiếng khiến tài xế nghe được. Ngay sau đó, Luc và Chris bị truy sát.

Phim bạo lực của đạo diễn Julien Seri bán bản quyền phát hành cho hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi ra mắt ở hội chợ phim Cannes, trong khuôn khổ Liên hoan phim cùng tên hồi tháng 5 năm ngoái.

The Angry Birds Movie (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 13/5

The Angry Birds Movie chuyển thể từ trò chơi nổi tiếng trên các thiết bị điện thoại thông minh ra mắt từ năm 2009. Hồi tháng 3, nhân vật chim Red của trò chơi này được Liên hợp quốc chọn làm đại sứ danh dự trong chiến dịch kêu gọi bảo vệ Trái đất nhân Ngày quốc tế hạnh phúc (20/3). Trong phiên bản Việt, nhân vật chim Red do Thái Hòa lồng tiếng.

Tác phẩm màn ảnh rộng gộp nhiều thử thách trong trò chơi thành câu chuyện phiêu lưu. Cốt truyện xoay quanh chú chim Red bị hắt hủi khỏi bầy đàn vì lúc nào cũng mang khuôn mặt giận dữ. Không hài lòng với cuộc sống hiện tại, chú cùng các bạn đồng hành lên đường đi phiêu lưu. Trong hành trình, họ gặp hàng loạt con vật thú vị như Heo xanh nham hiểm hay Đại bàng quyền lực.

Never Let Go (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 13/5

Angela Dixon vào vai bà mẹ đơn thân đang tuyệt vọng tìm kiếm đứa con mất tích sau một vụ bắt cóc. Người mẹ tự vạch ra một hành trình xuyên qua những con hẻm u ám hay những vùng đất cằn cỗi. Cô không tin tưởng bất kỳ ai, cũng không dừng lại trước bất cứ khó khăn nào. Tuy nhiên, cô vướng vào cái chết của một người đàn ông dường như vô tội trong lúc tìm kiếm con. Nhiều mối nguy hiểm chồng chéo ập tới đe dọa cô.

Đạo diễn của tác phẩm này - Howard J. Ford - là người từng thực hiện bộ đôi phim kinh dị The Dead và The Dead 2.

I Am Wrath (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 20/5

John Travolta vào vai kỹ sư thất nghiệp - Stanley - đi trả thù những tên côn đồ đã giết vợ mình dã man sau khi cảnh sát không đưa những kẻ giết người ra trước công lý. Trong hành trình đi trả thù cho vợ, Stanley học cách chuộc lỗi lầm anh từng gây ra trong quá khứ.

Phim đánh dấu sự trở lại của John Travolta cùng đạo diễn Chuck Russell.

X-Men: Apocalypse (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 20/5

X-Men: Apocalypse là phần ba trong loạt phim kể về thời trẻ của các dị nhân, sau X-Men: First Class và X-Men: Days of Future Past. Tác phẩm xoanh quanh cuộc chiến tàn khốc giữa phe Apocalypse và phái dị nhân thiện do giáo sư X dẫn đầu. Ngoài Apocalypse, nhóm "Tứ kỵ sĩ" gồm Magneto, Storm, Psylocke và Archangel cũng có kế hoạch hủy diệt Trái đất. Trong khi đó, phe dị nhân chính diện của Giáo sư X yếu đuối hơn. Đi theo ông là các dị nhân trẻ còn đang tìm cách kiểm soát năng lực siêu nhiên, bao gồm Cyclops, Jean Grey, Beast, Havok, Quicksilver và Mystique (Jennifer Lawrence thủ vai).

Phim do đạo diễn Bryan Singer thực hiện. Bên cạnh Hugh Jackman trở lại với vai Wolverine, dàn diễn viên của X-Men: Apocalypse còn có những tên tuổi đình đám như Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Olivia Munn, Rose Byrne và Nicholas Hoult.

The Man Who Knew Infinity (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 20/5

Bộ phim thuộc thể loại tâm lý tiểu sử chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của tác giả Robert Kanigel, xuất bản năm 1991. Cốt truyện kể về cuộc đời của nhà toán học Ấn Độ - Srinivasa Ramanujan - từ khi sinh ra ở khu ổ chuột Madras tới khi giành học bổng vào Đại học Cambridge lừng danh. Sau đó, ông đề ra nhiều lý thuyết lỗi lạc về toán học. Vai chính trong phim do nam diễn viên Triệu phú ổ chuột - Dev Patel - đảm nhận.

Molly Moon: The Incredible Book of Hypnotism (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 20/5

Nữ diễn viên nhí - Raffey Cassidy (từng tham gia Snow White and the Huntsman) - đóng chính trong phim chuyển thể từ cuốn sách ăn khách dành cho thiếu nhi Mỹ.

Cốt truyện kể về một cô bé mồ côi nhặt được cuốn sách dạy thôi miên rồi trở nên giàu có và nổi tiếng. Một người đàn ông khác muốn cướp cuốn sách đó nên theo dõi cô suốt quãng đường đến New York rồi lấy mất con chó của cô. Để có thể mang chú chó trở lại, cô phải cướp tất cả đồ trang sức của ngân hàng giàu nhất New York (Mỹ).

Equals (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 26/5

Kristen Stewart tái ngộ màn ảnh cùng Nicholas Hoult trong phim lãng mạn và viễn tưởng. Equals lấy bối cảnh ở thế giới tương lai khi con người sống vô cảm khỏi mọi cảm xúc yêu đương hay hận thù. Loại virus mang tên SOS (Switched On Syndrome) bất ngờ xuất hiện, làm việc chế ngự cảm xúc của con người thất bại.

Silas (Nicholas Hoult), trong quá trình tìm hiểu về SOS, vô tình bị nhiễm loại virus này. Anh nhanh chóng cảm nhận được những cảm xúc bỗng dưng nảy nở trong con người mình, đặc biệt là tình cảm dành cho cô bạn đồng nghiệp - Nia (Kristen Stewart). Càng cố gắng che giấu tình cảm, tình yêu giữa hai người lại càng sâu sắc bấy nhiêu. Đứng trước nỗi sợ bị phát hiện, họ nhận ra trốn chạy là giải pháp duy nhất.

Bastille Day (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 27/5

Bộ phim Pháp quy tụ tài tử da màu - Idris Elba - và nam diễn viên trẻ Richard Madden.

Câu chuyện mở đầu bằng việc một tên móc túi người Mỹ sống ở Paris (Richard Madden đóng) bị CIA bắt khi đang ăn trộm món đồ bí ẩn. Điệp vụ CIA - Sean Briar (Idris Elba) - nhanh chóng nhận ra Michael là con tốt thí và cũng là đầu mối duy nhất cho một âm mưu khủng khiếp tại trung tâm sở cảnh sát. Chống lại lệnh của cấp trên, Sean thuyết phục tên móc túi giúp đỡ mình lần theo dấu vết của đường dây tham nhũng. Bất ngờ, bộ đôi phát hiện ra mình đều là mục tiêu tấn công của một kẻ thù chung.

The Nice Guys (xem trailer)

Ngày ra rạp dự kiến: 27/5

Lấy bối cảnh Los Angeles vào những năm 1970, The Nice Guys kể về hai thám tử tư đi điều tra vụ án mạng của một ngôi sao phim người lớn để rồi phát hiện ra một âm mưu kinh thiên động địa phía sau các tội ác tưởng như vô tình. Tác phẩm hài trinh thám quy tụ Russell Crowe, Ryan Gosling và Matt Bomer. Đạo diễn Shane Black từng làm phim Iron Man 3.

Vũ Văn Việt