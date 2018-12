Nicole Kidman trong Days of Thunder (1990), Far and Away (1992) và Eyes Wide Shut (1999)

Tom Cruise và Nicole Kidman nảy sinh tình cảm khi đóng chung bộ phim thể thao Days of Thunder (1990), tiếp tục đồng hành trong hai phim nữa là Far and Away (1992) và Eyes Wide Shut (1999). Eyes Wide Shut là phim cuối cùng của đạo diễn huyền thoại Stanley Kubrick, gây tranh cãi bởi nhiều cảnh nóng táo bạo của cặp sao đình đám.

Sau hai năm đóng Eyes Wide Shut và 11 năm chung sống, cặp vợ chồng vàng của Hollywood ly hôn năm 2001.