Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Trái đất... vào Top 10 tranh danh hiệu "Timeless Beauty 2019" của Missosology.

"Timeless Beauty" (Tạm dịch: Nhan sắc vượt thời gian) là cuộc bình chọn thường niên từ năm 2004 đến nay, do website chuyên về sắc đẹp Missosology thực hiện. Trang này chọn 145 thí sinh từ năm cuộc thi lớn trên thế giới để đưa vào bảng bình chọn. Tiếp đến, chuyên trang chấm Top 25 và chọn ra Top 10. Bốn đại diện Việt Nam lọt vào vòng tứ kết gồm - Hoàng Thùy, Lương Thùy Linh, Tường San và Ngọc Châu - đều năm ngoài top 25, không có suất tranh bán kết.



Đến nay, các người đẹp được trao danh hiệu này gồm Venus Raj (2010), Olesia Stefanko (2011), Irene Esser (2012), Marine Lorphelin (2013), Paulina Vega (2014), Edymar Martinez (2015), Catriona Gray (2016) và Demi-Leigh Nel-Peters (2017) và H'Hen Niê (2018). Miss International Uganda - Evelyn Namatovu - đoạt Á hậu 2 Hoa hậu Quốc tế 2019. Người đẹp 23 tuổi cao 1,8 m, là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh đại học Makerere tại quê nhà. Cô có điểm bình chọn vòng bán kết cao nhất top 10. Miss Supranational Thailand - Anntonia Porsild - đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Cô 22 tuổi, cao 1,73 m, hiện làm mẫu thời trang. Cô từng lọt top 10 cuộc thi The Face phiên bản Thái Lan. Cô có cha là người Đan Mạch. Khoảnh khắc Anntonia Porsild đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 Khoảnh khắc Anntonia Porsild đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Nguồn: MS. Paweensuda Drouin sinh năm 1993, là Miss Universe Thailand 2019. Người đẹp cao 1,81 m, mang vẻ đẹp lai nhờ có hai dòng máu Thái Lan và Canada. Cô hoạt động trong làng giải trí Thái Lan với vai trò người mẫu và DJ. Tại Miss Universe 2019, cô gây ồn ào vì bị nói bắt chước Catriona Gray những vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện. Tuy nhiên, cô chỉ vào Top 5 chung cuộc. Trước đó, Paweensuda Drouin từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, đoạt danh hiệu Á hậu hai Miss Thailand Chinese Cosmos 2013, Á hậu một Miss Thailand 2013, Á hậu hai Miss Universe Thailand 2017. Cô từng đại diện đất nước tham gia Miss Earth 2017 và vào top 8. Miss International Mexico - Andrea Toscano - trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế 2019. Cô được đánh giá cao về ngoại hình và kinh nghiệm thi sắc đẹp quốc tế. Andrea sinh năm 1998, cao 1,75 m và hiện làm mẫu thời trang tại quê nhà. Cô từng tranh tài tại Miss Universe 2018. Suman Rao (người Ấn Độ) - cao 1,77 m và hiện là sinh viên kiêm người mẫu thời trang. Ở tuổi 20 tuổi, cô đại diện đất nước tại Miss World 2019 và trở thành Á hậu 2. Ước mơ sau khi thi Miss World của cô là theo nghề kiểm toán. Alina Sanko trở nên nổi tiếng sau khi đăng quang cuộc thu Hoa hậu Nga 2019 vào hồi tháng 4/2019. Mỹ nhân sinh năm 1998, hiện là sinh viên năm 3 ngành kiến trúc tại Đại học Quản lý Đất đai Moskva. Alina Sanko có nhan sắc ngọt ngào cùng chiều cao 1,74 m và thân hình gợi cảm. Cô từ bỏ cuộc thi Miss Universe để tranh tài tại Miss World và vào đến Top 12. Nellys Pimentel (Puerto Rico) đăng quang Miss Earth 2019. Cô sinh năm 1997 tại San Juan, hiện là sinh viên chuyên ngành Tâm lý học và là người mẫu tự do. Trước chung kết Miss Earth, người đẹp xếp hạng chín trên bảng tổng huy chương, đoạt giải bạc ở bốn phần thi và luôn nằm trong top thí sinh xuất sắc. Khoảnh khắc đăng quang của Miss Earth 2019 Khoảnh khắc đăng quang của Nellys Pimentel. Nguồn: ME. Alisa Manyonok là Miss Earth Belarus 2019. Cô sinh năm 1995, từng là "nữ hoàng bóng chuyền" Primorye nhờ chiều cao 1,82 m cùng gương mặt xinh đẹp. Tại Miss Earth 2019, cô đoạt giải Hoa hậu Lửa. Janick Maceta Miss Supranational Peru 2019. Cô 25 tuổi, từng đại diện quê nhà thi tài tại Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2018 tại Malaysia. Cô cao 1,76 m, hiện sống và làm mẫu thời trang tại New York, Mỹ. Tại Miss Supranational 2019, cô là Á hậu 3. Miss Universe Iceland - Birta Abiba Þórhallsdóttir - 19 tuổi, có nhan sắc gợi cảm. Thế mạnh của cô là khả năng truyền cảm hứng qua các câu chuyện dựa trên kinh nghiệm sống của bản thân. Người đẹp từng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc, bị kỳ thị và bạo hành. Từ tuổi thiếu niên, cô xuất bản tiểu thuyết đầu tay về chủ đề này. Birta hiện là thành viên Hội Chữ thập đỏ Iceland. Cô vào top 10 Miss Universe 2019.

An An (ảnh: MS, MU, ME)