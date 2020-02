10 đội thi chung kết America's Got Talent bản thế giới

America's Got Talent: The Champion là bản mở rộng của cuộc thi tìm kiếm tài năng cùng tên của Mỹ, quy tụ những đội từng tham gia thương hiệu Got Talent toàn thế giới. Năm nay, mùa hai chương trình được tổ chức với 50 đội thi do ban tổ chức mời. Họ chia thành năm nhóm và tranh tài giành 10 suất vào chung kết sáng 17/2 (giờ Việt Nam). Ban giám khảo gồm Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum, Simon Cowell (hàng đầu, lần lượt từ trái qua) và người dẫn chương trình Terry Crews.