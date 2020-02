Tom Ford

Trong BST thu 2020, Tom Ford lấy cảm hứng từ bức ảnh Baron Alexis de Waldner chia sẻ điếu thuốc với diễn viên Donna Mitchell (nhiếp ảnh gia Bob Richardson chụp năm 1967): “Với tôi, nó tạo cảm giác sành điệu, quyến rũ, đầy cảm hứng - rất Los Angeles”, nhà mốt chia sẻ với Vogue. Show thay vì tổ chức ở New York - nơi diễn ra tuần thời trang - lại được trình diễn tại Milk Studios (Los Angeles). Quyết định gây một số tranh cãi, tuy nhiên khách mời trên hàng ghế đầu gồm dàn sao hạng A (Jennifer Lopez, Lil Nas X, Tracee Ellis Ross, Russell Wilson, Ciara, Miley Cyrus…) cùng sự chỉn chu trong buổi diễn làm nên “sức mạnh và sự thuyết phục” của nhà mốt.

Thời trang đường phố kết hợp sweatsuit sành điệu bên dưới áo khoác oversize họa tiết da báo, áo choàng tua rua, baggy cạp cao, logo khổ lớn in trên túi xách, áo kết hợp khuyên tai lông vũ to bản, rực rỡ tạo nên diện mạo sang trọng, thời thượng.