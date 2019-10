10 bản hit của Bruno Mars

Sau gần một thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Bruno Mars khẳng định tài năng với hàng loạt bản hit.

Bruno Mars (tên thật: Peter Gene Hernandez) sinh ngày 8/10/1985 tại thủ phủ Honololo của tiểu bang Hawaii, Mỹ. Nét tự do, sôi động của vùng biển Hawaii được Bruno đưa vào các ca khúc một cách tự nhiên, giúp anh trở thành hiện tượng âm nhạc đương đại. Anh có nhiều sản phẩm đạt doanh thu kỷ lục, thắng nhiều giải thưởng lớn, mang lại cho người nghe năng lượng tích cực.

'Nothing on You' - Bruno Mars và B.o.B

'Nothing on You' - Bruno Mars và B.o.B

Bản hit ra mắt tháng 2/2010 được coi là ca khúc mở đường cho sự nghiệp ca hát của Bruno Mars và rapper B.o.B. Trước đó, anh biểu diễn tự do và tham gia nhóm sản xuất The Smeezingtons, sáng tác cho các nghệ sĩ nổi tiếng: Flo Rida, Justin Bieber... Bruno làm nổi bật ca khúc khi thể hiện những nốt cao với lối hát truyền cảm, mang lại cảm giác vui tươi, đầy tin tưởng ở một tình yêu tự do. Nothing on You đạt vị trí quán quân Official Chart tại Anh và Billboard Hot 100 tại Mỹ, giành ba đề cử Grammy "Thu âm của năm", "Ca khúc nhạc Rap xuất sắc" và "Kết hợp nhạc Rap xuất sắc", đánh dấu sự hợp tác thành công của hai giọng ca mới.

'Just The Way You Are'

Bruno Mars - 'Just The Way You Are'

Just The Way You Are nằm trong album phòng thu đầu tay Doo-Wops & Hooligans, được phát hành tháng 7/2010. Qua những âm thanh piano rộn ràng, Bruno bày tỏ tình cảm với cô gái trong mộng của mình: "When you smile, the whole world stops and stares for a while/ 'Cause girl you're amazing, just the way you are" (Khi em mỉm cười, cả thế giới như dừng lại và ngắm nhìn khoảnh khắc đó/ Hãy luôn là chính em thôi, vì em luôn tuyệt vời). Ca khúc tôn vinh những nét đẹp tự nhiên của phụ nữ. MV của Just The Way You Are có sự tham gia của nữ diễn viên người Australia - Nathalie Kelley. Ca khúc đạt 1,3 tỷ lượt xem trên Youtube, giành vị trí quán quân trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong năm 2010 và mang lại giải thưởng Grammy đầu tay "Trình diễn giọng nam xuất sắc" cho Bruno Mars.

'Grenade'

Bruno Mars - 'Grenade'

Đĩa đơn thứ hai được ra mắt trong album đầu tay của Bruno mang tên Grenade. Ca khúc định hình rõ phong cách của nam ca sĩ với giai điệu Hiphop pha lẫn R&B đương đại. Lời ca bày tỏ cảm giác kiệt quệ của người đàn ông khi hết mình vì tình yêu nhưng không được đáp lại xứng đáng. Trong MV, Bruno kéo một cây piano đến nhà bạn gái. Trên đường đi có nhiều người ngăn cản nhưng anh vẫn quyết tâm làm mọi việc để gặp lại cô. Khi đến nơi, anh tận mắt thấy mình bị phản bội và đành quay về, tiếp tục hành trình với gánh nặng quá khứ phía sau. MV kết thúc với cảnh tượng Bruno hát trước đường ray khi có một con tàu đang lao đến:

"I would go through all this pain

Take a bullet straight through my brain

Yes I would die for you baby

But you won't do the same"

(Anh vượt qua mọi nỗi đau rồi

Hứng chịu một viên đạn xuyên thẳng qua đầu mình

Anh có thể chết vì em

Nhưng em sẽ không làm điều tương tự)

Grenade thu hút hơn 800 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube và có ba tuần giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

'The Lazy Song'

Bruno Mars - 'The Lazy Song'

Bruno Mars phát hành đĩa đơn thứ ba - The Lazy Song - trong album Doo-Wops & Hooligans vào tháng 2/2011. Ca từ và MV đơn giản nhưng thu hút 1,7 tỉ lượt xem trên Youtube. Bruno ở trong một căn phòng ngủ, nhảy múa cùng năm vũ công đeo mặt nạ hình mặt khỉ và hát về cảm giác muốn trải qua một ngày lười biếng. Vũ đạo của The Lazy Song trở thành hiện tượng, được nhiều bạn trẻ cover trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng. Ca khúc giành được đề cử "Video có vũ đạo xuất sắc" tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2011.

'Locked Out Of Heaven'

Bruno Mars - 'Locked Out Of Heaven'

Lock Out Of Heaven là đĩa đơn chủ đạo của album phòng thu thứ 2 Unorthodox Jukebox, được phát hành vào 10/2012. Khác với các ca khúc giai điệu hiện đại ở album đầu tay, Locked Out Of Heaven mang màu sắc hoài cổ hơn, đậm chất R&B thập niên 1970 với hiệu ứng VHS (hiệu ứng công nghệ video trên băng cassette). Bruno và những người bạn cùng uống rượu, trình diễn và tận hưởng không khí sôi động của quán bar trong MV Locked Out Of Heaven. Giọng ca Hawaii chia sẻ trên tạp chí MTV: "Nội dung ca khúc chỉ là tận hưởng sự vui vẻ xưa cũ. Không có cốt truyện, cũng không phải tôi hát cho một cô gái, chỉ là bạn hiểu rõ bạn sẽ sống vì điều gì". Ca khúc mang lại cho Bruno giải thưởng "Video xuất sắc của nam ca sĩ" trong khuôn khổ giải MTV Video Music Awards năm 2013. Locked Out Of Heaven trở thành đĩa đơn đầu tiên đạt quán quân bốn bảng xếp hạng Billboard Hot 100, Radio Songs, Digital Songs và On-Demand Songs cùng một lúc.

'When I Was Your Man'

Bruno Mars - 'When I Was Your Man'

Sau Locked Out Of Heaven, When I Was Your Man là đĩa đơn tiếp theo từ album Unorthodox Jukebox được phát hành. Khác với phần lớn các ca khúc mang giai điệu sôi động, bắt tai, When I Was Your Man là một bản tình ca buồn, chất chứa nuối tiếc về một tình yêu đã tan vỡ. MV của ca khúc do chính Bruno Mars đạo diễn cùng người bạn thân - Cameron Duddy. Hình ảnh chỉ xoay quanh Bruno Mars hát bên cây đàn piano, nuối tiếc hồi tưởng những điều anh đã không làm cho người mình yêu. Theo Rolling Stone, Bruno chia sẻ anh thường thấy khó khăn khi nói về When I Was Your Man vì ca khúc được sáng tác vào thời điểm anh nghĩ chuyện tình của mình và bạn gái Jessica Caban sắp kết thúc. When I Was Your Man đã đứng đầu Billboard Hot 100 và luôn giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng nhiều quốc gia Âu - Mỹ khác trong thời gian đầu năm 2013.

'Uptown Funk' - Bruno Mars và Mark Ronson

'Uptown Funk' - Mark Ronson feat. Bruno Mars

Uptown Funk được ra mắt vào tháng 11/2014, kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc người Anh - Mark Ronson. Ca khúc là sự kết hợp của nhiều thể loại nhạc: funk, soul xen lẫn disco, với nội dung xoay quanh những chàng trai suy nghĩ đơn giản để tận hưởng niềm vui cuộc sống. Trong MV, hai nghệ sĩ cùng những vũ công nhún nhảy theo điệu nhạc trên từng con phố và cùng trình diễn ca khúc trên một sân khấu sôi động. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 58, Uptown Funk thắng hai giải lớn - "Thu âm của năm" và "Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc". Hiện ca khúc thu hút 3,6 tỉ lượt xem trên nền tảng Youtube.

'24K Magic'

MV '24K Magic' - Bruno Mars

24K Magic là đĩa đơn chủ đạo trong album phòng thu thứ ba cùng tên của Bruno Mars, ra mắt tháng 10/2016. Ca khúc hòa quyện giữa âm hưởng disco và funk, pha lẫn R&B hiện đại. Lời ca miêu tả sự hào nhoáng và cuộc sống tiệc tùng của những người đàn ông giàu có. MV đạt 1,1 tỉ lượt xem, tràn ngập hình ảnh xa hoa của Bruno và những người bạn trên đường phố Las Vegas. Ca khúc và album 24K Magic mang lại nhiều giải thưởng và đề cử cho nam ca sĩ, trong đó có giải Grammy lần thứ 60 "Thu âm của năm".

'That’s What I Like'

That's what i like

Tháng 1/2017, nối tiếp thành công của 24K Magic, Bruno cho lên sóng đĩa đơn thứ hai mang tên That’s What I Like. Nằm trong album màu sắc chủ đạo là R&B, That’s What I Like có giai điệu cuốn hút cùng MV tập trung vào khả năng vũ đạo của Bruno Mars. Ca từ khẳng định anh sở hữu nhiều thứ xa hoa và sẽ cho người yêu mọi thứ cô muốn. Trong MV, Bruno thể hiện những bước nhảy uyển chuyển trên phông nền màu xám với hiệu ứng đồ họa đơn giản di chuyển xung quanh. Đây là ca khúc đầu tiên của anh đạt vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot R&B Song Charts. Nhiều người chỉ trích ca khúc tôn thờ thái quá cuộc sống vật chất. Tuy nhiên, That’s What I Like vẫn được khán giả đón nhận rộng rãi, thu hút hơn 1,5 tỉ lượt xem trên Youtube và giành ba giải Grammy - "Bài hát của năm", "Trình diễn R&B xuất sắc" và "Bài hát R&B xuất sắc".

'It Will Rain'

Bruno Mars - 'It Will Rain'

It Will Rain được phát hành tháng 9/2011, nằm trong album nhạc phim Hừng đông (The Twilight Saga: Breaking Dawn). Ca khúc lấy cảm hứng từ phần một của bộ phim - Chạng vạng (Twilight). Bên cạnh những bản R&B sôi động, Bruno Mars còn thể hiện thành công những bản tình ca với chất giọng truyền cảm. Trong MV It Will Rain, Bruno ngồi một mình trong căn phòng trống, nhớ lại những hình ảnh của mối tình đã qua với nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến giận dữ. Ca khúc giành vị trí thứ ba trên Billboard Hot 100 và nằm vững trong top 5 các bảng xếp hạng nhiều quốc gia khác.

Thu Thảo (tổng hợp)

Video: Youtube