10.000 vé xem Martin Garrix bán hết trước đêm diễn 5 ngày

Martin Garrix được dự đoán thành DJ số một thế giới 2016 / 3.500 vé xem Martin Garrix tại Việt Nam đã bán hết

Sau hơn một tháng với ba đợt bán vé, 10.000 vé xem đêm diễn Martin Garrix tại Hà Nội tối 18/9 đã bán hết. Tính đến 13/9, toàn bộ khu vực dành cho khán giả đứng tự do và VIP, SVIP... đều thông báo hết vé. Ban tổ chức cho biết sẽ không bán thêm vé tại điểm diễn, thắt chặt an ninh để tránh tình trạng phe vé.

DJ 20 tuổi người Hà Lan - Martin Garrix.

So với đêm diễn của các DJ nói riêng và các nghệ sĩ quốc tế nói chung, Martin Garrix đang là cái tên có sức hút nhất từ trước đến nay. Các tên tuổi lớn từng sang Việt Nam từ các DJ Hardwell, Armin van Buuren, Steve Aoki đến các ca sĩ – nhóm nhạc như Backstreet Boys, Westlife… chưa ai bán hết vé trước đêm diễn.

Sân khấu của Martin Garrix tối 18/9 tại Hà Nội dài hơn 100 mét với hệ thống LED trải rộng 400 mét vuông khắp các khu vực. Hơn 300 loại đèn được sử dụng cùng pháo hoa, hiệu ứng khói lửa để tạo nên phần nhìn. Với âm thanh, êkíp của Martin Garrix sử dụng hệ thống loa delay được đem tới từ Hà Lan để mọi khu vực đều có thể nghe được rõ và đều nhất. Martin Garrix lưu lại Việt Nam duy nhất một ngày. Sau đêm diễn, DJ 20 tuổi sẽ tới Tokyo (Nhật Bản). SlimV là DJ người Việt duy nhất biểu diễn trong sự kiện EDM lớn nhất năm nay diễn ra tại Hà Nội.

Martin Garrix cập nhật lịch trình tại châu Á trên Instagram.

Ngôi sao nhạc điện tử người Hà Lan đã có một năm thành công rực rỡ và vượt trội hơn các đàn anh như Armin van Buuren, Tiesto, Hardwell... Tháng trước, Martin Garrix ra mắt ca khúc mới – In the Name of Love, hợp tác với Bebe Rexha. Sản phẩm này nhanh chóng trở thành “hit” và đang khuynh đảo các bảng xếp hạng khắp thế giới.

Martin Garrix tên thật là Martijn Gerard Garritsen, sinh năm 1996 tại Amstelveen (Hà Lan). Lớn lên ở "cái nôi" của nhạc điện tử châu Âu, Martin sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Năm lên 8 tuổi, cậu đã biết chơi guitar. Cùng năm đó, cậu bé quyết định theo đuổi ước mơ làm DJ sau khi xem DJ đàn anh - Tiesto - biểu diễn tại Thế vận hội Olympics diễn ra tại Athens (Hy Lạp).

Toàn bộ vé xem Martin Garrix được công bố hết vào hôm 13/9.

Năm 2012, ở tuổi 16, Martin Garrix ra mắt bản nhạc đầu tay – BFAM (cùng người bạn là DJ Julian Jordan) và sau đó là Just Some Loops. Sự nghiệp của anh thăng hoa vào mùa hè năm 2013. Sau một năm hoạt động, anh vào vị trí thứ 40 trong bảng xếp hạng của DJ Magazine. Tuy nhiên, thành công chỉ thực sự tới khi Martin ra mắt tác phẩm Animals. Mang phong cách Big Room House trẻ trung, mạnh mẽ, Animals nhanh chóng trở thành bài hát thịnh hành trên khắp sàn nhảy, quán bar thế giới. Ca khúc này đưa Martin Garrix trở thành người trẻ nhất giành vị trí quán quân bảng xếp hạng Beatport và leo lên vị trí thứ ba trong Top 100 DJ thế giới năm ngoái.

Martin Garrix được dự đoán thành quán quân số một thế giới năm nay. Kết quả được công bố vào trung tuần tháng 10.

Nguyên Minh