Giải trí xuyên Tết 2025 với loạt phim, show trên VieON

VieON chiếu loạt phim mới như "Tứ hải phát tài", "Thư ký hoàn hảo của tôi", "Nhà nghỉ California" và nhiều show truyền hình, giúp khán giả giải trí xuyên Tết Ất Tỵ.

Đại diện nền tảng cho biết đơn vị chọn lọc nhiều nội dung hấp dẫn, thuộc đa thể loại - từ phim ảnh, game show đến chương trình truyền hình, mong mang đến cho khán giả phút giây giải trí, thư giãn trong dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025.

Dưới đây là các dự án sẽ lên sóng VieON đầu năm mới:

Tứ hải phát tài

Đạo diễn Nguyễn Minh Chung và Nguyễn Hoàng Anh cho biết mini series ca nhạc hài Tết 2025 gồm 6 tập, do êkíp VieON biên kịch. Nội dung kể về gánh hát từng nức tiếng một vùng, truyền thông điệp "Tết giàu to, cơm no áo ấm".

Trước khi bước sang năm mới, cả đoàn chật vật với nỗi lo "cơm áo gạo tiền", không có show. Khó khăn chồng chất khi trưởng đoàn đột ngột nghỉ hưu, nhường lại vị trí cho con trai tiếp quản.

Lên sóng từ 15/1, hai tập ghi nhận gần một triệu lượt xem, 4.7 sao đánh giá, vào Top 10 xu hướng (tính đến 20/1). Dự án lồng ghép mảng miếng hài và nhiều sự kiện nổi bật trong năm, quy tụ dàn diễn viên trẻ như Gin Tuấn Kiệt, Võ Tấn Phất, Tam Triều Dâng, Võ Cảnh...

Tứ hải phát tài chiếu 20h thứ 4, 5 hàng tuần.

Hạnh phúc bị đánh cắp 2

Với thông điệp "Đón Bình An về nhà", Hạnh phúc bị đánh cắp 2 gồm 42 tập, do Nhâm Minh Hiền đạo diễn. Nội dung khai thác hành trình tìm con gái ruột thất lạc và chặng đường về nhà đầy chông gai của Bình An (Bích Ngọc).

"Chúng tôi sẽ khắc họa rõ hơn góc khuất của tình người, lòng tham và sự đấu tranh để tìm lại hạnh phúc đích thực", đạo diễn cho hay.

Bích Ngọc và Ngọc Lan đóng mẹ con trong "Hạnh phúc bị đánh cắp". Ảnh: VieON

Hạnh phúc bị đánh cắp 2 lên sóng lúc 20h thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VieON và 18h50 mỗi thứ 6, 7, chủ nhật ở VTV9, từ ngày 3/2.

Trước đó, phần 1 gồm 43 tập vào top 10 phim ăn khách từ giữa tháng 8/2024; hút hơn 1,5 tỷ lượt xem trên mọi nền tảng (VieON, Facebook, TikTok và YouTube).

Thư ký hoàn hảo của tôi

Thư ký hoàn hảo của tôi (Love Scout) gồm 12 tập, khắc họa mối tình lãng mạn giữa giám đốc điều hành Kang Ji Yoon (Han Ji Min đóng) và "thư ký hoàn hảo" Yoo Eun Ho (Lee Joon Hyuk). Nữ CEO sống như cỗ máy, chỉ bật "công tắc" mỗi khi làm việc. Yoo Eun Ho khiến cô thay đổi và người xung quanh trưởng thành.

Nhờ cặp diễn viên chính tương tác tự nhiên, dự án đạt nhiều thành tích, rating trung bình toàn quốc cao nhất 11,4% (tập 6). Trên VieON, phim vào top 10 ăn khách nhất tháng 1 với gần 1,2 triệu lượt xem cùng 4.9 sao đánh giá.

Tạo hình nhân vật chính của Han Ji Min và tài tử Lee Joon Hyuk. Ảnh: SBS

Thư ký hoàn hảo của tôi phát song song với phụ đề/thuyết minh lúc 22h thứ 6, 7 hàng tuần.

Nhà nghỉ California

Thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, phim kể về Ji Kang Hee (Lee Se Young) - sinh trưởng tại một nhà nghỉ ở nông thôn. Sau 12 năm trốn lên thành phố làm việc, cô về quê "nối lại tình xưa" với tình đầu Cheon Yeon Soo (Na In Woo).

Theo Good Data Corporation, tác phẩm đứng top hai hạng mục tin tức, trong cuộc khảo sát về tính thời sự của TV-OTT vào tuần thứ hai tháng 1. Lượt xem tập ba ghi nhận 5,2%, tăng gần 1,4 lần tập hai (3,8%).

Nhà nghỉ California gồm 12 tập, phát song song trên VieON với phụ đề, thuyết minh lúc 21h45 thứ 6,7 hàng tuần. Dự án nhanh chóng vào top phim thịnh hành, hút gần 600.000 lượt xem và 5 sao đánh giá.

Đầu gấu học nhóm

Chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng cùng tên, Đầu gấu học nhóm (Study Group) thuộc thể loại hài hành động. Nội dung xoay quanh nam sinh Yoon Ga Min (Hwang Min Hyun) - hứng thú với học tập nhưng không thể đạt kết quả cao. Mặt khác, anh sở hữu sức mạnh và kỹ năng chiến đấu phi thường.

Đứng hạng áp chót đợt thi tuyển vào trường trung học danh giá, Yoon Ga Min thành lập một nhóm học tập, chạy đua khốc liệt chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Bất chấp hoài nghi của mọi người, Lee Han Kyeong (Han Ji Eun) và 4 người bạn giúp đỡ Yoon Ga Min.

Dàn diễn viên trẻ "Đầu gấu học nhóm". Ảnh: Tving

Đầu gấu học nhóm gồm 10 tập, phát sóng phụ đề, thuyết minh trên từ ngày 23/1.

Sóng 25

Sóng 25 do Vie Channel sản xuất, lấy chủ đề Đỉnh Sóng Dẫn Đầu, khắc họa hành trình chinh phục những giấc mơ được cho là hoang đường", đồng thời tôn tinh tinh thần "First" (tiên phong, dám nghĩ, dám làm)

Chương trình kết hợp ba gameshow Anh trai say hi, Rap Việt và Bài hát của chúng ta, đem đến cho khán giả "bữa tiệc âm nhạc sôi động", nhấn vào những bản hit được hòa âm, phối khí mới và câu chuyện truyền cảm hứng.

MC năm nay gồm Trấn Thành và bốn "anh trai" Anh Tú Atus, Dương Domic, Hurrykng, Wean. Sóng 25 lên sóng ngày 28/1 (giao thừa Tết Ất Tỵ).

Ngoài nội dung có bản quyền như VieON Original, khán giả có thể theo dõi loạt phim, show độc quyền do đơn vị sản xuất, phim bộ châu Á, kho phim HBO Go cùng các giải thể thao. Cùng với đó là hơn 140 kênh truyền hình trong nước lẫn quốc tế chất lượng HD.

Tết này, các chương trình được phát sóng trên chùm kênh VTV gồm: Thời sự, Táo quân, Đường lên đỉnh Olympia, Cà phê sáng, Đi về miền có nắng, Văn phòng lấp lánh... Ngoài ra, người dùng được xem miễn phí các kênh VTV, với đường truyền nhanh, hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt và âm thanh sống động.

"Góp phần thay đổi tư duy, xây dựng thói quen nghe nhìn của người Việt - từ xem truyền hình truyền thống sang ứng dụng giải pháp số trên internet, chúng tôi hứa hẹn mang đến mùa Tết 2025 sôi động cùng nhiều nội dung hấp dẫn", đại diện nền tảng nói thêm.

Đông Vệ