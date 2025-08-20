Giải trí, nghỉ dưỡng dịp 2/9 tại The Grand Ho Tram

Về ẩm thực, The Grand Ho Tram có đến hơn 17 nhà hàng và quán cà phê, quầy bar, đáp ứng khẩu vị và nhu cầu của du khách. Trong đó, The Grand Food Court mang đến 4 thực đơn từ Mekong Street, Koko Chicken, Panini và The Missing Shinobi, phục vụ từ dimsum, BBQ kiểu Việt, phở, các món mì, cơm chiên trên chảo nóng, bánh mì, pizza nhào bột bằng tay hay gà rán...

Nếu thích những món được chế biến từ nguyên liệu địa phương, du khách có thể ghé nhà hàng Sea Salt hoặc Lemongrass để thưởng thức các món ăn truyền thống quốc tế. Ngoài ra, Ju Bao Xuan và The Grand Bistro là hai điểm đến ẩm thực mới trong khu với không gian sang trọng, hợp là nơi hẹn hò, thưởng thức bữa tối thịnh soạn cùng gia đình, bạn bè, người