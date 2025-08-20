Giải trí, nghỉ dưỡng dịp 2/9 tại The Grand Ho Tram

The Grand Ho Tram cách trung tâm TP HCM khoảng hơn hai tiếng đi xe với đa dạng tiện nghi, nghỉ dưỡng và giải trí cho du khách mọi lứa tuổi. Nơi đây cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình dịp cuối tuần và lễ, Tết. Nhân dịp lễ 2/9 sắp tới, khu phức hợp còn mang đến nhiều hoạt động thú vị cho cả người lớn lẫn trẻ em vui chơi cuối hè.
Khu tổ hợp quy tụ ba khách sạn 5 sao với ba phong cách khác nhau, giúp du khách thoải mái lựa chọn dựa trên nhu cầu. Trong đó, InterContinental Grand Ho Tram chuyên các phòng suite, phòng đơn với nội thất sang trọng. Holiday Inn Resort Ho Tram Beach trẻ trung với những căn Cabana có ban công rộng, hợp các đôi hoặc gia đình nhỏ. Trong khi Ixora Ho Tram by Fusion mang đến các villa ngắm biển riêng tư, không gian rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, hợp các gia đình đa thế hệ.
Dịp 2/9, "Quận Vui" tiếp tục nhận đặt gói ưu đãi Summer Villa Escape cho biệt thự tại Ixora Ho Tram by Fusion gồm miễn phí minibar, các loại thức uống cao cấp, khay picnic bên hồ bơi, BBQ sân vườn, trà và bánh.
The Grand Ho Tram còn sở hữu hệ thống 9 hồ bơi và các hồ nước cảnh nối liền. Mỗi nơi đều được thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị cứu hộ với diện tích rộng rãi cho du khách thoải mái vận động, bơi lội. Một số hồ được bố trí sát biển để khách có thể vừa tắm hồ bơi, vừa ngắm biển. Một số hồ khác nằm giữa khu vườn xanh mát, hợp làm nơi hóng gió, tắm nắng hoặc đọc sách. Trẻ nhỏ có hồ bơi nông riêng với nhiều hoạt động, khu leo trèo, cầu trượt...
Một trong khu vực mới là sân Pickleball trong khuôn viên Holiday Inn Resort Ho Tram Beach. Các đôi hoặc gia đình có thể cùng thử bộ môn thể thao mới nổi này hoặc rủ nhóm bạn bắt cặp thi đấu.
Ngay gần đó là Zen Garden - vườn trồng rau và thảo mộc hữu cơ, nguồn nguyên liệu sử dụng cho thực đơn hàng ngày của nhà hàng tại đây. Du khách, nhất là các em nhỏ, có thể quan sát, tìm hiểu thiên nhiên qua hoạt động trồng cây, nghe kể chuyện hành trình "từ khu vườn lên bàn ăn".
Ngoài giải trí, workshop trồng cây, "Quận Vui" còn có ba spa nằm ngay trong khuôn viên với các chuyên viên dày dặn kinh nghiệm. Du khách có thể trải nghiệm liệu trình chuyên sâu ở The Grand Spa; chăm sóc da mặt, trị liệu toàn thân, giường đá nóng, tạo kiểu tóc hay chăm sóc móng tay tại Lotus Spa; hay thư giãn trong không gian yên tĩnh, nhiều cây xanh ở Maia Spa.
Về ẩm thực, The Grand Ho Tram có đến hơn 17 nhà hàng và quán cà phê, quầy bar, đáp ứng khẩu vị và nhu cầu của du khách. Trong đó, The Grand Food Court mang đến 4 thực đơn từ Mekong Street, Koko Chicken, Panini và The Missing Shinobi, phục vụ từ dimsum, BBQ kiểu Việt, phở, các món mì, cơm chiên trên chảo nóng, bánh mì, pizza nhào bột bằng tay hay gà rán...
Nếu thích những món được chế biến từ nguyên liệu địa phương, du khách có thể ghé nhà hàng Sea Salt hoặc Lemongrass để thưởng thức các món ăn truyền thống quốc tế. Ngoài ra, Ju Bao Xuan và The Grand Bistro là hai điểm đến ẩm thực mới trong khu với không gian sang trọng, hợp là nơi hẹn hò, thưởng thức bữa tối thịnh soạn cùng gia đình, bạn bè, người
Khép lại một ngày vận động, giải trí, cả gia đình có thể dành thời gian xem phim, hát karaoke, chơi game, bowling... ở khu game. Đại diện The Grand Ho Tram cho biết khu tổ hợp kỳ vọng du khách sẽ có thời gian nghỉ dưỡng vui vẻ, đáng nhớ với tiện nghi tối ưu, bất cứ thời đimẻ nào trong năm.
Đan Minh
Ảnh: The Grand Ho Tram
Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, xã Hồ Tràm, TP HCM
Điện thoại: (+84) 2543788022
Tổng đài: 1800588801
Email: reservations@thegrandhotram.com