Giải tỏa gần 3.300 ha nuôi ngao trái phép

UBND TP Hải Phòng yêu cầu giải tỏa khu vực nuôi ngao của 117 hộ dân trên diện tích gần 3.300 ha vùng ven biển thuộc quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Ngày 6/9, nhà chức trách cho biết từ tháng 9/2021, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu các hộ dân nuôi ngao tự phát di dời toàn bộ tài sản, vật nuôi. Tuy nhiên đến đầu tháng 9/2022, các hộ này vẫn chưa thực hiện. Quận Hải An và huyện Kiến Thụy phải lập hồ sơ xử phạt hành chính, tiếp tục yêu cầu người dân tự nguyện tháo dỡ, di dời.

Đến nay, 15/28 hộ nuôi ngao trên diện tích 107 ha ở quận Hải An đã tự nguyện chuyển đi. UBND TP Hải Phòng yêu cầu quận này cưỡng chế 13 hộ còn lại.

Với 89 hộ nuôi ngao trên diện tích hơn 2.500 ha tại huyện Kiến Thụy, nhà chức trách sẽ cắm phao tiêu xác định ranh giới, lập hồ sơ và quyết định xử phạt hành chính. Nếu các hộ dân không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế di dời.

Bãi ngao tự phát của người dân ở vùng biển thuộc quận Hải An. Ảnh: Lê Tân

Theo UBND thành phố, các bãi ngao do người dân nuôi không phép, xâm phạm ngư trường khai thác truyền thống và chồng lấn vào 9 mỏ cát do UBND TP Hải Phòng cấp phép cho doanh nghiệp. Điều này gây mất an ninh, trật tự, cản trở hoạt động đi lại của tàu thuyền và việc khảo sát, thăm dò, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển...

Đại tá Nguyễn Công Hiển, Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, cho biết từ 2015 đến nay, lực lượng Biên phòng đã ghi nhận 35 vụ cắm cọc, dựng chòi trái phép bị xử lý hành chính; 12 vụ cố ý gây thương tích do tranh chấp giữa những người nuôi ngao với nhau, giữa người nuôi ngao với ngư dân khai thác thủy sản truyền thống; 6 vụ hủy hoại, cưỡng đoạt tài sản của ngư dân và một số vụ chống đối người thi hành công vụ.

Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng thừa nhận trong thời gian dài, chính quyền một số địa phương đã buông lỏng quản lý dẫn đến nuôi ngao tự phát diễn ra ồ ạt. Do đó, TP Hải Phòng sẽ siết chặt quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, bảo đảm giải quyết hài hòa lợi ích quốc gia, thành phố và sinh kế của người dân, tạo điều kiện phát triển bền vững.

Cụ thể, bên cạnh việc xử lý các hộ nuôi ngao tự phát, UBND TP Hải Phòng đã có công văn xin ý kiến các bộ, ngành về vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển thuộc xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng để quy định vùng nuôi ngao khoảng 3.000 ha. "Các hộ dân gắn bó với nghề nuôi ngao, không còn sinh kế nào khác sẽ được ưu tiên xem xét tiếp tục làm nghề tại khu vực này", ông Quân cho hay.

Lê Tân