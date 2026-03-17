Giải thưởng SIU Prize Health Sciences có tổng giá trị 5 tỷ đồng

SIU Prize Health Sciences tôn vinh các luận án tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học sức khỏe của người Việt, tổng giá trị giải thưởng 5 tỷ đồng, mở cổng đề cử đến 30/4.

Giải thưởng SIU Prize Health Sciences mùa đầu tiên gồm giải Nhất (2 tỷ đồng), giải Nhì (một tỷ đồng), giải Ba (400 triệu đồng) và giải Khuyến khích (200 triệu đồng), kèm chuyến du lịch tại Việt Nam.

Giải thưởng SIU Prize do trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thành lập, Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu tài trợ. Giải thưởng được tổ chức định kỳ hai năm một lần, luân phiên giữa hai lĩnh vực Khoa học sức khỏe và Khoa học máy tính.

Theo ban tổ chức, giải hướng tới tôn vinh các luận án tiến sĩ được bảo vệ trong vòng 5 năm trở lại đây, có giá trị học thuật và đóng góp mới cho tri thức, đồng thời góp phần đưa các nghiên cứu của người Việt ra cộng đồng khoa học quốc tế.

TS. Trần Hoàng Dũng, Giáo sư trợ lý tại Đại học Nebraska-Lincoln (Nebraska, Mỹ), nhận giải Nhất SIU Prize Computer Science lĩnh vực khoa học máy tính ngày 11/1/2025. Ảnh: SIU

Quy trình đề cử, đánh giá và xét chọn trải qua nhiều vòng nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch. Hội đồng chuyên môn của SIU Prize gồm các giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ trao giải SIU Prize Computer Science mùa đầu tiên (2023-2024), ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (nhiệm kỳ 2021-2025), đánh giá cao sáng kiến thành lập giải thưởng với sứ mệnh "Vì tri thức Việt".

Sự kiện trao giải năm 2024 có sự tham dự của GS. Alondra Nelson, thành viên Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ, cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton và nguyên Phó trợ lý Tổng thống Mỹ.

Ban tổ chức cho biết cổng đề cử SIU Prize Health Sciences mùa 1 (2025-2026) đang mở đến 23h59 ngày 30/4. Chỉ những hồ sơ nộp trực tuyến trước thời hạn này mới được xem xét cho mùa giải đầu tiên; các đề cử gửi sau sẽ được chuyển sang mùa tiếp theo.

Bên cạnh việc tôn vinh các công trình khoa học, SIU Prize cũng hướng tới thúc đẩy ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần kết nối hệ sinh thái nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ứng viên có thể được đề cử cho SIU Prize Health Sciences mùa 1 thông qua nhiều hình thức. Người đề cử có thể đăng nhập hệ thống để hoàn tất hồ sơ trực tuyến; gửi thông tin ứng viên qua email để ban tổ chức hướng dẫn quy trình tham gia; hoặc hướng dẫn ứng viên liên hệ trực tiếp với ban tổ chức để được hỗ trợ thủ tục đăng ký.

