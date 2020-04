Giải thưởng Power 6/55 lên đến gần 154 tỷ đồng

Sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 đạt mức giải thưởng kỷ lục 154 tỷ trong hai năm trở lại đây, quay số mở thưởng vào tối 30/4.

Sau khi tạm dừng quay số để phục vụ phòng chống Covid-19, Vietlott đã kinh doanh trở lại từ ngày 24/4. Ngay sau khi công ty này quay số mở thưởng tối 28/4, đã có 3 người may mắn trúng giải Jackpot 2, chia nhau số tiền thưởng 4,16 tỷ đồng. Mỗi người sẽ nhận về giải thưởng trị giá gần 1,39 tỷ đồng.

Ảnh chụp giá trị giải thưởng Jackpot 1 trên website Vietlott ngày 28/4/2020.

Giải thưởng đang được người chơi săn đón chính là Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 với quỹ giải hiện đã chạm mốc gần 154 tỷ đồng và vẫn chưa có người trúng giải. Đây là mức giải thưởng kỷ lục của sản phẩm xổ số tự chọn này trong 2 năm trở lại đây và dự kiến giải sẽ tiếp tục tích lũy cao hơn nữa sau kỳ quay số mở thưởng tối ngày 30/4.

Theo đại diện Vietlott, 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội đã khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là những đơn vị kinh doanh ngành dịch vụ. Điều này ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều làm công ăn lương. Vì thế số người mua vé số liên tục tăng cao hy vọng trúng lớn từ giải Jackpot của Vietlott cũng là điều dễ hiểu.

Xổ số mang đến niềm hy vọng đổi đời cho người chơi.

Trong giai đoạn cả thế giới gặp nhiều khó khăn khi đương đầu dịch Covid-19, may mắn vẫn mỉm cười với nhiều người chơi xổ số khi trúng lớn hàng chục triệu USD. Sau khi mất việc làm vì Covid-19, mang gánh nặng tài chính của gia đình trẻ trên vai, cuộc sống của một người chơi xổ số may mắn tại Australia đã thay đổi khi anh trúng số tổng cộng 4,8 triệu AUD (khoảng 3,1 triệu USD). Với việc thắng giải xổ số Lott's Set For Life kỳ quay ngày 26/4, gia đình người trúng giải sẽ nhận về mỗi tháng khoảng 12.800 USD trong 20 năm.

Còn Ryan Hoyle - một ông bố trẻ tại Anh khi trúng giải Jackpot trị giá 58 triệu bảng (71 triệu USD) từ xổ số tự chọn EuroMillions ngay trong Covid-19. Ryan Hoyle là thợ mộc tự mở xưởng kinh doanh, sau may mắn bất ngờ đã trở thành người giàu thứ 20 trong danh sách các triệu phú xổ số tại Anh. Hoyle cho biết cả sẽ nghỉ hưu sớm, dùng tiền thưởng chữa bệnh cho bố mẹ và chăm lo gia đình.

Hải An