Giải thưởng nhạc đồng quê Mỹ gây tranh cãi

Khán giả không hài lòng khi giải thưởng nhạc đồng quê Mỹ công bố hai ca sĩ cùng được trao danh hiệu "Nhân vật giải trí của năm".

Trong sự kiện tối 16/9, Carrie Underwood và Thomas Rhett cùng thắng giải thưởng quan trọng nhất The Academy of Country Music Awards. Người dẫn chương trình Keith Urban tỏ ra kinh ngạc khi mở phong thư và công bố kết quả. Hai ca sĩ lần lượt lên sân khấu nhận kỷ niệm chương và phát biểu. Underwood từng hai lần đoạt giải thưởng năm 2009 và 2010. Nam ca sĩ Thomas Rhett lần đầu thắng giải.

Ca sĩ Carrie Underwood nhận giải "Nhân vật giải trí của năm" tại ACMs. Ảnh: AP.

Việc ban tổ chức trao giải cho hai người gây tranh cãi trên mạng xã hội Twitter. Nhiều fan của Underwood không hài lòng với quyết định, cho rằng kết quả này làm mất ý nghĩa của giải thưởng. "Tại sao họ không tổ chức thêm một vòng bỏ phiếu cho hai người đó. Hãy tưởng tượng trận Super Bowl hay World Series kết thúc bằng kết quả hòa. Tư tưởng của những kẻ thua cuộc!", một người dùng Twitter bình luận.

Một số chỉ trích quyết định của ban tổ chức là hành động mang tính "đúng đắn chính trị" (political correctness) để không làm phật lòng các bên trong bối cảnh nước Mỹ hiện tại. "Tôi thật tức giận. Họ không dám để phụ nữ một mình đoạt giải. Một quyết định lố bịch và nực cười", một khán giả bình luận trên Twitter.

Nam ca sĩ Thomas Rhett lần đầu đoạt giải "Nhân vật giải trí của năm". Ảnh: AP.

Một số khán giả ủng hộ kết quả, chúc mừng cả Carrie Underwood và Thomas Rhett. "Hai người họ đều xứng đáng với giải thưởng. Thomas Rhett thật sự tài năng và tốt bụng", một fan của Underwood nói. "Tôi yêu cả hai ca sĩ. Thật vui vì họ cùng đoạt giải", khán giả khác viết.

Lễ trao giải The Academy of Country Music Awards lần 55 diễn ra tại nhà hát Grand Ole Opry ở Nashville, quy tụ dàn sao đình đám của dòng nhạc đồng quê. Nam ca sĩ Keith Urban giữ vai trò MC. Taylor Swift, Carrie Underwood, Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs và Tim McGraw biểu diễn trong sự kiện. Lễ trao giải năm nay không có khán giả xem trực tiếp vì dịch.

Taylor Swift hát "Betty" tại ACMs 2020 Taylor Swift hát "Betty" tại lễ trao giải. Video: CBS.

Bên cạnh giải "Nhân vật giải trí của năm", ban nhạc Old Dominion đoạt danh hiệu "Nhóm hay nhất". Luke Combs thắng hai hạng mục "Nghệ sĩ nam của năm" và "Album của năm" với What You See Is What You Get. Ca sĩ Maren Morris cũng gây bất ngờ khi vượt Carrie Underwood và Miranda Lambert đoạt "Nghệ sĩ nữ của năm".

Đạt Phan (theo Fox News)