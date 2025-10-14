Giải thưởng EVSDA tôn vinh thiết kế bền vững

Giải thưởng Thiết kế bền vững EU - Việt Nam (EVSDA) thúc đẩy thiết kế có trách nhiệm, kết nối cộng đồng Việt Nam với tiêu chuẩn xanh của châu Âu, hút 160 bài dự thi.

Được khởi xướng bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu, EVSDA hướng tới khuyến khích các giải pháp thiết kế bền vững, góp phần vào mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam. Sau hơn một năm triển khai, giải thưởng nhận 160 bài dự thi ở bốn hạng mục: kiến trúc, thiết kế sản phẩm, thiết kế truyền thông và giải pháp đột phá. Các tác phẩm thể hiện nỗ lực của thế hệ nhà thiết kế trẻ trong việc dung hòa giá trị bản địa với tiêu chuẩn toàn cầu.

Các sự kiện bên lề Giải thưởng EVSDA quy tụ đông đảo cộng đồng thiết kế tham gia. Ảnh: Giải thưởng EVSDA

EVSDA kế thừa tinh thần phát triển xanh của châu Âu - nơi được xem là "cái nôi" của xu hướng thiết kế bền vững. Những chính sách như Thỏa thuận xanh châu Âu (EU Green Deal) hay Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn (CEAP) đã tạo nền tảng cho tư duy thiết kế có trách nhiệm. Tại Việt Nam, hệ thống tiêu chí của EVSDA được điều chỉnh để phù hợp với môi trường sản xuất, bối cảnh xã hội và điều kiện truyền thông địa phương, giúp tạo khung đánh giá rõ ràng cho từng dự án.

Điểm đặc biệt của giải thưởng là sự linh hoạt trong cách tiếp cận. Các thí sinh được khuyến khích khai thác chất liệu bản địa, thể hiện tư duy sáng tạo nguyên bản nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc phát triển bền vững. Theo ban tổ chức, đây cũng là cách để cộng đồng thiết kế Việt Nam khẳng định năng lực hội nhập, đóng góp vào xu hướng sáng tạo toàn cầu.

Ban giám khảo EVSDA quy tụ các chuyên gia từ Việt Nam và châu Âu. Ảnh: Giải thưởng EVSDA

Ban giám khảo EVSDA quy tụ các chuyên gia từ Việt Nam và châu Âu, đại diện cho những tư duy tiên phong trong lĩnh vực thiết kế. Mỗi hạng mục sẽ vinh danh ba dự án xuất sắc, trong đó giải đặc biệt là chuyến lưu trú chuyên môn tại một văn phòng thiết kế uy tín ở châu Âu. Ngoài ra, còn có giải Triển vọng và giải Khán giả bình chọn trực tuyến nhằm ghi nhận sự đa dạng trong cách tiếp cận của các nhà thiết kế.

EVSDA được xem là cầu nối giữa cộng đồng sáng tạo Việt Nam và những tư duy thiết kế bền vững đang được định hình tại châu Âu. Việc tiếp cận hệ tiêu chuẩn quốc tế giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thiết kế trong nước, hội nhập toàn cầu.

