Giải thưởng Du lịch Việt Nam trở lại sau 5 năm

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 chính thức được khởi động lại, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong giai đoạn phục hồi và phát triển mới của ngành.

Thông tin được đưa ra tại họp báo chiều 22/9 ở Hà Nội. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khẳng định đây là "giải thưởng danh giá nhất của ngành", do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm 1999. Mục tiêu của giải là tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung, đồng thời giới thiệu đến du khách những thương hiệu uy tín, chất lượng.

"Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp mà còn khuyến khích phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, góp phần nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của du lịch Việt Nam", ông Khánh nói.

Bên cạnh đó, giải thưởng nhằm động viên các đơn vị làm tốt công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, khuyến khích các hoạt động có ích cho cộng đồng cũng như nâng cao khả năng hội nhập quốc tế. Giải thưởng này cũng giúp du khách trong và ngoài nước có thêm các lựa chọn uy tín trong sử dụng dịch vụ du lịch tại Việt Nam.

Phố cổ Hội An. Ảnh: Nick M

Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, hơn 200 hồ sơ đã đăng ký tham gia tranh giải. Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 115 hồ sơ để trao giải. Lễ trao Giải thưởng sẽ diễn ra vào 27/9 tại Cổ Loa, Hà Nội, trao giải cho 11 hạng mục chính với 18 danh hiệu như Doanh nghiệp lữ hành tốt nhất; Cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất; Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất.

Theo Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu, năm 2025 đánh dấu mốc kỷ niệm 65 năm hình thành, phát triển ngành du lịch Việt, cũng là lần thứ 20 Giải thưởng Du lịch được tổ chức (sau 5 năm gián đoạn vì dịch bệnh).

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu trong cuộc họp chiều nay. Ảnh: Thúy Hà

Sự trở lại của giải thưởng diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024 và phục vụ khoảng 106 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 707.000 tỷ đồng.

Những con số này đã đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Báo cáo 6 tháng đầu năm của Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm các điểm đến có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế hàng đầu, đạt 21%. Ban Thư ký ASEAN cũng đánh giá Việt Nam có mức độ phục hồi cao nhất khu vực, đạt 98% so với thời điểm trước dịch.

Với đà phục hồi hiện tại, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết toàn ngành đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, vượt qua kỷ lục 18 triệu lượt của năm 2019 và mở ra một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, Giải thưởng Du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng này.

Cơ cấu giải thưởng 1. Doanh nghiệp lữ hành tốt nhất - 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất

- 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất

- 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài tốt nhất



2. Cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất



- Danh hiệu Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất

- Danh hiệu Top 10 khách sạn 4 sao tốt nhất

- Danh hiệu Top 10 khách sạn Xanh tốt nhất



3. Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất 4. Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch tốt nhất



- Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất

- Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch đường thủy tốt nhất

- Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất

- Đơn vị đường sắt phục vụ khách du lịch tốt nhất 5. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất 6. Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất 7. Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất 8. Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất 9. Sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất 10. Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch 11. Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất

Phương Anh