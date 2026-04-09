Giải thưởng 'Doanh nghiệp châu Á 2026' nhận hồ sơ đề cử

Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA) ghi nhận tổ chức, lãnh đạo có thành tích nổi bật, dựa trên tiêu chí quản trị, tăng trưởng và đóng góp, nhận đề cử từ tháng 3.

Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ, công bố khởi động giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) năm 2026. APEA được tổ chức từ năm 2007, xây dựng mạng lưới hơn 2.000 doanh nghiệp từng được vinh danh tại nhiều thị trường châu Á. Giải thưởng được xem là một trong những chương trình ghi nhận doanh nghiệp có quy mô khu vực.

Các doanh nghiệp nhận giải thưởng năm 2025. Ảnh: APEA

Năm 2026, chương trình lựa chọn chủ đề "Forging Legacy - Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, khơi nguồn tương lai", nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng giá trị dài hạn và định hình định hướng phát triển. Chủ đề này tập trung vào các tổ chức có khả năng duy trì tăng trưởng ổn định, thích ứng với biến động và phát triển dựa trên nền tảng quản trị rõ ràng.

Song song chủ đề mới, APEA 2026 ra mắt hạng mục đặc biệt: Giải thưởng Tinh hoa quản trị và chính trực doanh nghiệp (Corporate Integrity And Governance Excellence Award). Hạng mục hướng đến các tổ chức có hệ thống quản trị rõ ràng, kiểm soát rủi ro hiệu quả và duy trì các chuẩn mực vận hành nhất quán trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, chương trình tiếp tục mở đăng ký cho các giải thưởng danh giá khác: Doanh nhân xuất sắc châu Á - Master Entrepreneur Award; Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Corporate Excellence Award; Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh - Fast Enterprise Award; Thương hiệu truyền cảm hứng - Inspirational Brand Award.

Theo đại diện ban tổ chức, việc tham gia APEA mang lại cơ hội kết nối với cộng đồng doanh nghiệp tại nhiều thị trường châu Á. Các đơn vị được vinh danh có thể tham gia mạng lưới gồm nhiều lãnh đạo cùng tổ chức trong khu vực, qua đó mở rộng quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm.

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ nhận giải năm 2025. Ảnh: APEA

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể tiếp cận các diễn đàn và hội nghị quốc tế liên quan đến phát triển bền vững, kinh tế khu vực và đổi mới sáng tạo. Các hội nghị như: International CSR & Sustainability Summit, Asia Economic Forum và International Innovation Summit. Những hoạt động này tạo điều kiện để doanh nghiệp cập nhật xu hướng và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Enterprise Asia cho biết, tổ chức hướng đến việc xây dựng môi trường kinh doanh có tính kết nối và phát triển bền vững. Các chương trình do đơn vị triển khai tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới và mở rộng phạm vi hoạt động trong khu vực.

(Nguồn: APEA)