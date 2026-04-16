Từ 1/6, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông địa phương sẽ giải thể; việc theo dõi, tổng hợp tình hình an toàn giao thông được chuyển cho công an.

Ngày 15/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương. Bộ Công an sẽ tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình an toàn giao thông trên toàn quốc; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo định kỳ cho Chính phủ và Thủ tướng.

Bộ Xây dựng sẽ sắp xếp, bố trí công chức, người lao động và tiếp nhận tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn xử lý kinh phí và tài sản để các đơn vị mới tiếp nhận nhiệm vụ duy trì hoạt động đúng quy định.

Tai nạn giao thông trên quốc lộ 5 năm 2025. Ảnh: Lê Tân

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ trực tiếp quyết định và tổ chức giải thể Ban An toàn giao thông địa phương. Nhân sự thuộc Văn phòng Ban An toàn giao thông sẽ được bố trí, sắp xếp về các cơ quan chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Việc giải thể nhằm tinh gọn bộ máy và tăng cường trách nhiệm trực tiếp của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia được thành lập vào tháng 10/1997, là tổ chức liên ngành có chức năng chỉ đạo, phối hợp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ủy ban là Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện là tổ chức một cấp, không có cấp phòng, gồm: 15 công chức thuộc biên chế của cơ quan Thường trực là Bộ Xây dựng giao, 2 sĩ quan biệt phái từ Bộ Công an. Ngoài ra, có 2 lái xe theo hợp đồng lao động.

Phạm Chiểu