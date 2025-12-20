Giải tennis Các cây vợt xuất sắc quốc gia diễn ra từ 23/12

Giải tennis Các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ 23/12 đến 28/12 tại CLB Hoàng Thành Trung, TP HCM, quy tụ những tay vợt dẫn đầu bảng xếp hạng VTF.

Giải gồm ba nội dung thi đấu là đơn nam, đơn nữ và đôi trên 35 tuổi. Ở nội dung đơn nam, ban tổ chức lựa chọn 12 tay vợt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng VTF, trong khi nội dung đơn nữ quy tụ 8 tay vợt dẫn đầu. Các vận động viên Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam nhưng đang thi đấu cho đơn vị chủ quản trong nước được phép đăng ký tham dự.

Ngoài ra, các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia tham dự Davis Cup, Billie Jean King Cup hoặc SEA Games 33 nhưng chưa nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng sẽ thi đấu tuyển chọn để tranh suất vào vòng chính.

Tay vợt Hoàng Thành Trung là một trong số VĐV thi đấu tại giải. Ảnh: BTC

Hiện, danh sách thi đấu đơn nam gồm các tay vợt Nguyễn Văn Phương, Từ Lê Khánh Duy (Quân đội); Nguyễn Đại Khánh, Nguyễn Minh Thiên, Trần Đức Minh, Lê Phú Gia, Nguyễn Minh Phát, Đinh Viết Tuấn Minh, Võ Tuấn Đạt (TP HCM); Trương Thành Minh (CLB AP Sports), Trần Văn Chất (CLB Quang Hạnh KH), Hoàng Thành Trung (CLB Hoàng Thành Trung); Phạm La Hoàng Anh (VNtennis).

Đơn nữ quy tụ các cái tên Ngô Hồng Hạnh (Quân đội); Trần Thụy Thanh Trúc, Vũ Khánh Phương, Đào Uyên My, Trần Tchouassi Louise Natasha (TP HCM); Đặng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Phòng); Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội).

Ban tổ chức cho biết, việc tuyển chọn dựa trên bảng xếp hạng VTF giúp đảm bảo chất lượng chuyên môn ngay từ vòng đầu, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh cho các tay vợt đội tuyển và những trường hợp đặc biệt. Giải được kỳ vọng mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, phản ánh trình độ của nhóm VĐV dẫn đầu.

Nội dung đôi trên 35 tuổi là sân chơi giao lưu, quy tụ cả VĐV chuyên nghiệp, khách mời và nhà tài trợ, hướng tới tăng trải nghiệm và kết nối cộng đồng.

Giải Các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và CLB Hoàng Thành Trung đồng tổ chức, có tổng giải thưởng 500 triệu đồng, hướng tới kỷ niệm 37 năm thành lập Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (1989-2026).

Lan Anh