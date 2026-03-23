Giải pickleball cho những người làm báo Việt Nam

TP HCMTrong lần đầu được tổ chức, giải pickleball Hội nhà báo Việt Nam thu hút 300 người tham dự.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 tổ chức ngày 19/4 tại cụm sân Tana sports (phường Đức Nhuận, TP HCM). Sự kiện không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa của giới báo chí, mà còn là dịp tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ban tổ chức họp báo công bố giải đấu chiều 23/3 tại Văn phòng đại diện phía Nam - Hội nhà báo Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Ông Trần Trọng Dũng, phó chủ tịch Hội cho biết, việc lựa chọn pickleball làm môn thi đấu chính góp phần tạo nên sự mới mẻ, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho những người làm báo. Điểm đặc biệt của giải chính là lần đầu tiên trên cả nước có giải Pickleball dành cho những người làm báo đang công tác tại các cấp Hội nhà báo, các cơ quan báo chí tại TP HCM và các địa phương trong đó mỗi Hội nhà báo, mỗi cơ quan báo chí là một đội tham gia nội dung đồng đội.

"Thông qua các hoạt động thể thao nói chung và pickleball nói riêng, Hội mong muốn tạo ra một không gian văn hóa trong các cơ quan báo chí, góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp tác, kết nối giữa những người làm báo với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Đây cũng là dịp để những người làm báo tăng cường sức khỏe, từ đó tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của báo chí và xã hội", ông Dũng nói.

Các VĐV thi đấu trong một giải pickleball cho những người làm báo tháng 1/2026. Ảnh: Đặng Văn Tý

Giải dự kiến thu hút khoảng 25 đến 30 Hội nhà báo các địa phương và các cơ quan báo chí, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn TP HCM với khoảng hơn 300 nhà báo tranh tài. Các nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ và đôi lãnh đạo. Thi đấu theo thể thức chạm 11 điểm, chung kết chạm 15 điểm. Ở mỗi nội dung, giải nhất 8 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng và giải ba 3 triệu đồng.

Ban tổ chức mở cổng đăng ký từ ngày 23/3 đến hết 18h ngày 5/4.

Pickleball là môn thể thao thi đấu trong nhà hoặc ngoài trời, theo hai thể loại đơn (hai người chơi), hoặc đôi (bốn người chơi) trên sân hình chữ nhật. Người chơi dùng một chiếc vợt mặt nhẵn để đánh một quả bóng nhựa rỗng, đục lỗ, qua lưới cao 0,86 m cho đến khi một bên không thể trả bóng hoặc phạm luật.

Về cơ bản, pickleball là môn thể thao "lai" giữa các môn tennis, bóng bàn và cầu lông, vì người chơi trên sân có kích thước tương tự sân cầu lông, dùng vợt phẳng nhỏ hơn vợt tennis nhưng lớn hơn vợt bóng bàn và sử dụng trái bóng nhỏ, nhẹ hơn bóng tennis.

Tại Việt Nam, pickleball được du nhập từ 2018, phát triển chủ yếu ở TP HCM trước khi ra Hà Nội và trở thành môn thể thao thịnh hành từ khoảng hai năm trở lại đây, với hàng chục nghìn người theo tập, chơi trên toàn quốc.

Đức Đồng