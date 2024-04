Giải pháp thực tế ảo của akaVerse nhận giải Sao Khuê 2024

Giải pháp đào tạo ứng dụng thực tế ảo - thực tế tăng cường của akaVerse (VR/AR) thuộc FPT IS vừa nhận giải Sao Khuê trong lĩnh vực công nghệ số - AR, VR, XR.

Giải thưởng Sao Khuê 2024 đã vinh danh 171 đề cử xuất sắc trong tổng số 271 ứng cử viên tham gia. Trong đó, akaVerse là đại diện duy nhất cho hạng mục liên quan đến công nghệ thực tế ảo - thực tế tăng cường (VR/AR) ghi dấu ấn với những tiêu chí đánh giá cao như: tiềm năng thị trường, công năng độc đáo, công nghệ sáng tạo, tối ưu năng suất... Giải thưởng này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Trung tâm akaVerse trong việc mang đến những giải pháp đào tạo tiên tiến và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Trung tâm akaVerse mang đến giải pháp đào tạo ứng dụng công nghệ VR/AR tiên tiến, tạo dựng môi trường học tập chân thực và sinh động. Học viên có cơ hội thực hành kỹ năng trong môi trường mô phỏng an toàn, tương tác trực quan với các vật thể ảo và nhận phản hồi tức thì, giúp quá trình học tập hiệu quả và ghi nhớ kiến thức nhanh chóng. Hiện nay, giải pháp akaVerse đã được tin dùng bởi hơn 200.000 học viên trên toàn cầu.

Đại diện Trung tâm akaVerse lên nhận giải Sao Khuê. Ảnh: FPT IS

Ông Vũ Duy Thành, Giám đốc Điều hành của Trung tâm akaVerse, FPT IS, chia sẻ tương lai của đào tạo không chỉ nằm trong sách vở mà còn là sự kết hợp giữa thực tế và ảo, nơi học viên có thể trải nghiệm và tương tác trực tiếp với kiến thức. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở các thị trường khó tính như Nhật, Singapore, EU..., đơn vị sẽ tiếp tục triển khai giải pháp đào tạo ứng dụng thực tế ảo - thực tế tăng cường; giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn nhân lực tinh nhuệ, tay nghề cao. Điều này nhằm giảm thiểu chi phí lâu dài và tạo ra cuộc cách mạng trong đào tạo doanh nghiệp, góp phần vào quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi thực tế ảo cho Việt Nam và khu vực.

Trung tâm AkaVerse là một trong những nhà cung cấp giải pháp toàn diện về thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và thực tế mở rộng (XR) hàng đầu tại Việt Nam, thuộc FPT IS (thành viên Tập đoàn FPT). Trung tâm đảm bảo mang đến những giải pháp chất lượng cao nhất và được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Các giải pháp của đơn vị được tin tưởng và ứng dụng bởi các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đa dạng như sản xuất, ô tô, bán lẻ, bất động sản, giáo dục và đào tạo, trò chơi và giải trí, ngân hàng... Năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu của đội ngũ cũng đã chinh phục được khách hàng toàn cầu từ các thị trường Nhật Bản, Singapore và châu Âu.

Với những thành tích và nỗ lực đạt được, akaVerse hy vọng sẽ không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng uy tín của mình trong thị trường đào tạo ứng dụng công nghệ cao của Việt Nam và quốc tế.

FPT IS nhận nhiều giải thưởng tại Sao Khuê 2024. Ảnh: FPT IS

Tại lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2024, bên cạnh akaVerse, 4 sản phẩm công nghệ của FPT IS cũng được vinh danh, bao gồm: phần mềm kiểm tra đánh giá quá trình ở bậc học phổ thông trên nền tảng cung cấp dịch vụ - Khaothi.Online, hệ thống giáo dục trực tuyến - VioEdu, phần mềm quản lý mua sắm tập trung - FPT.eProcurement, phần mềm kiểm kê khí nhà kính - VertZéro. Trong đó, hai giải pháp VioEdu và FPT.eProcurement được trao danh hiệu 5 sao Sao Khuê.

Với 14 giải pháp, sản phẩm thuộc hệ sinh thái Made by FPT được vinh danh Sao Khuê 2024, FPT là một trong những doanh nghiệp đạt nhiều giải thưởng nhất. Trong đó, hai giải pháp được vinh danh Top 10 Sao Khuê và ba giải pháp đạt chứng nhận 5 sao. Năm 2023, doanh thu đến từ hệ sinh thái made by FPT ghi nhận doanh thu 1.637 tỷ đồng, tăng trưởng 42,3% so với cùng kỳ, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn cho FPT và mang đến lợi ích cho hàng triệu người dân, hàng chục nghìn doanh nghiệp trên toàn cầu.

Giải thưởng Sao Khuê là sự kiện đánh giá chuyên môn về công nghệ trong nước do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) xét tặng cho các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số xuất sắc. Ban giám khảo gồm gần 40 chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, các chuyên gia hàng đầu ngành và các nhà báo hàng đầu Việt Nam.

Như Ý