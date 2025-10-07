Giải pháp tài chính linh hoạt cho căn hộ TT Avio TP HCM

TT Avio áp dụng chính sách thanh toán theo thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân, cùng mức giá từ 33,6 triệu đồng mỗi m2.

Sau sáp nhập, TP HCM (Bình Dương cũ) là một trong những điểm an cư thu hút nhờ vị trí kết nối thuận tiện, hạ tầng phát triển và mức giá cạnh tranh so với khu trung tâm. Theo thống kê của DKRA Consulting, 8 tháng đầu năm, khu vực này chiếm gần 50% lượng giao dịch căn hộ tại phía Nam, với hơn 9.400 căn tiêu thụ. Nơi đây cũng ghi nhận mức hấp thụ trên nguồn cung đạt 73%, cao hơn mức trung bình toàn thị trường (71%) và TP HCM cũ (57%).

Một trong những lý do là chính sách bán hàng linh hoạt của các dự án. Trong bối cảnh giá bất động sản vẫn tiếp tục tăng, nhiều chủ đầu tư đưa ra nhiều gói giải pháp tài chính linh hoạt hỗ trợ người dân sở hữu nhà. Trong đó, dự án TT Avio cho phép mỗi khách hàng thiết kế lộ trình thanh toán riêng theo thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân.

Đại diện đơn vị kinh doanh tiếp thị giới thiệu chính sách thanh toán linh hoạt tại dự án TT Avio. Ảnh: TT Capital

Cụ thể, người mua chỉ cần thanh toán 20% trong 6 tháng đầu, thêm 10% khi ký hợp đồng mua bán và góp đều 9 triệu đồng mỗi tháng đến ngày nhận nhà. Toàn bộ quá trình không cần vay ngân hàng, không chịu lãi suất. Nếu thanh toán vượt mức, khoản tiền đó được tính lãi 9% một năm, mang lại lợi ích kép khi vừa sớm sở hữu nhà, vừa sinh lời từ dòng tiền.

Ngoài ra, khách hàng có thể chọn gói vay ưu đãi, trả 20% trong 9 tháng đầu rồi tạm ngưng 30 tháng đến khi nhận nhà. Sau khi bàn giao, chủ sở hữu có thể cho thuê để tạo dòng tiền trả góp.

Ngoài chính sách thanh toán linh hoạt, TT Avio còn ghi điểm nhờ mức giá từ 33,6 triệu đồng một m2. Trong khi đó, theo báo cáo quý II của CBRE, giá căn hộ trung bình tại TP HCM đạt 82 triệu đồng mỗi m2, tăng 7% theo quý và gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số dự án tại khu vực Bình Dương cũ chạm mốc 40-60 triệu đồng một m2.

Chủ đầu tư cho biết, hơn 1.000 căn hộ thuộc tháp Avis - giai đoạn đầu tiên của dự án - đã có chủ sở hữu. Tháp Orion - phiên bản nâng cấp về dịch vụ được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà thanh khoản của Avis. Đến nay, tòa tháp này cũng ghi nhận hơn 600 chủ sở hữu, số lượng đặt chỗ tiếp tục tăng.

Phối cảnh tiện ích bể bơi tại dự án. Ảnh: TT Capital

TT Aivo được thiết kế theo tinh thần tối giản đặc trưng của Nhật Bản, kết hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình Việt, ưu tiên công năng và không gian yên tĩnh. Chủ đầu tư bó trí 89 tiện ích nội khu gồm công viên đa thế hệ Amazone Park, hồ bơi điện phân muối đạt tiêu chí Nhật, co-working space, rạp chiếu phim ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ xen kẽ mảng xanh... đáp ứng nhu cầu ở, làm việc, giải trí và kết nối cộng đồng.

Tham gia phát triển dự án là liên doanh Nhật Bản gồm Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group, cùng tổng thầu Ricons. Việc vận hành được thực hiện bởi Anabuki, đơn vị quản lý quốc tế đến từ Nhật Bản.

Tọa lạc trên mặt tiền đường ĐT743C, phường Dĩ An, TT Avio còn sở hữu vị trí chiến lược khi chỉ mất 5-10 phút để tiếp cận tiện ích ngoại khu. Dự án cũng liền kề trung tâm Thủ Đức cũ và khu công nghệ cao, nơi tập trung nhiều chuyên gia, kỹ sư, hướng đến cộng đồng cư dân sáng tạo, năng động.

Song Anh