Giải pháp tài chính hỗ trợ người trẻ mua căn hộ Solaria Rise

Solaria Rise nằm trong đô thị Waterpoint có giá từ 1,39 tỷ đồng, cùng chính sách thanh toán 5% khi ký hợp đồng, hỗ trợ lãi suất lên đến 27 tháng.

Sau khi thanh toán 5%, phần giá trị còn lại có thể chia nhỏ thành nhiều đợt. Trường hợp sử dụng gói vay, chủ đầu tư hỗ trợ vay đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất lên đến 27 tháng. Chính sách này giúp người trẻ cân đối dòng tiền, có thời gian ổn định tài chính mà vẫn sớm sở hữu tổ ấm riêng.

Phối cảnh căn hộ Solaria Rise tại trung tâm đô thị Waterpoint. Ảnh: Nam Long

Solaria Rise thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint 355 ha, do Nam Long hợp tác cùng Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển tại Tây Ninh (Long An cũ). Dự án kết nối trung tâm TP HCM chỉ khoảng 40 phút di chuyển qua cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và 4.

Quy mô hơn 3 ha với gần 700 căn hộ, Solaria Rise cung cấp đa dạng loại hình từ studio, 1-3 phòng ngủ đến căn hộ hai tầng, hướng tới nhóm khách hàng trẻ độc thân và gia đình nhỏ. Điểm nhấn của dự án là phong cách "resort living" (nghỉ dưỡng tại gia), liền kề công viên trung tâm 25 ha và vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha, mang lại môi trường sống xanh và không gian rộng thoáng.

Dự án Solaria Rise quy mô gần 700 căn hộ. Ảnh: Nam Long

Ngay dưới chân tòa nhà, cư dân có thể trải nghiệm tổ hợp hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, không gian làm việc, BBQ, gym, yoga, khu đọc sách... Cách đó vài phút đi bộ là công viên trung tâm quy tụ nhiều tiện ích thể thao - giải trí như đường chạy bộ, đường đạp xe, rừng di sản, cụm sân tennis, sân bóng đá, sân bóng rổ... Trong khoảng cách 5-15 phút là hệ sinh thái tiện ích đô thị đã hoàn thiện, gồm trường song ngữ quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm, tuyến xe bus liên vùng... Cách quy hoạch này hướng đến nhu cầu tái tạo năng lượng, cân bằng cuộc sống.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, các báo cáo cho thấy người trẻ đang dần chiếm ưu thế trong nhu cầu tìm nhà. Nghiên cứu của Batdongsan ghi nhận nhóm khách hàng dưới 35 tuổi chiếm hơn 45% lượt tìm kiếm trong quý I/2025, tăng hơn 10% so với cùng kỳ ba năm trước. Tuy nhiên, họ thuộc nhóm chịu áp lực kép vì thu nhập vượt ngưỡng tiếp cận nhà ở xã hội nhưng khó với tới bất động sản thương mại ở khu vực trung tâm thành phố.

Tiện ích dưới chân căn hộ. Ảnh: Nam Long

Số liệu từ Numbeo cho thấy một hộ gia đình tại Việt Nam cần 25-26 năm thu nhập để mua nhà, trong khi tại TP HCM con số này là 34 năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu 15 năm. Nam Long nhận định khoảng cách này khiến giấc mơ an cư của nhiều người trẻ bị trì hoãn. Vì vậy đơn vị đưa ra gói thanh toán với mục tiêu giảm áp lực tài chính khi mua nhà cho thế hệ trẻ.

"Một căn hộ vừa tầm, dễ chi trả đáp ứng nhu cầu an cư, giúp họ yên tâm lập gia đình, phát triển sự nghiệp", đại diện chủ đầu tư nói.

Hoài Phương