Giải pháp tài chính giúp giới trẻ Quy Nhơn sở hữu nhà

Khách hàng mua căn hộ 9X Quy Nhơn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi chiết khấu cùng lịch thanh toán giãn tiến độ.

Với tiềm năng tăng trưởng nhanh về kinh tế, du lịch, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày càng thu hút nguồn lao động trẻ, thúc đẩy nhu cầu nhà ở tăng cao.

Tiềm năng thu hút lao động trẻ

Theo Cục thống kê tỉnh Bình Định, dân số của tỉnh hết năm 2021 đạt hơn 1,5 triệu người, trong đó độ tuổi lao động tính đến quý III/2022 chiếm đến 55%. TP Quy Nhơn, trung tâm kinh tế trọng điểm của tỉnh không chỉ sở hữu số lượng lớn lao động trẻ mà còn tập trung nhiều nguồn nhân lực từ các tỉnh Nam Trung Bộ – Tây Nguyên.

Quy Nhơn được giới đầu tư đánh giá cao về tiềm năng thu hút nhiều lao động trẻ từ đó thúc đẩy nhu cầu lưu trú, lập nghiệp. Nắm bắt xu hướng này, nhiều chủ đầu tư đã đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản, khu công nghiệp, hạ tầng du lịch... tạo động lực đón làn sóng dịch chuyển về dân cư.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, một môi giới bất động sản nhiều năm kinh nghiệm ở khu vực Quy Nhơn cho biết vài năm trở lại đây, tâm lý mua nhà của thế hệ trẻ đã có nhiều thay đổi. Một số người trẻ hiện nay hướng tới dòng sản phẩm căn hộ được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng được các nhu cầu về an cư, nghỉ dưỡng, làm việc, học tập...

"Gu về nhà ở của người trẻ không giống với những thế hệ trước. Họ muốn sống ở những nơi năng động, cộng đồng cư dân trẻ và họ lựa chọn căn nhà đầu đời như cách để đầu tư 'hai trong một', vừa có chốn an cư, vừa sở hữu giá trị tăng dần trong tương lai", anh Hoàng chia sẻ.

Người trẻ ngày càng hướng đến việc sở hữu không gian sống riêng tư. Ảnh: Freepik.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định nguồn cung bất động sản nhà ở với mức giá hợp lý tại những đô thị lớn bao gồm Quy Nhơn đang khan hiếm. Dự án căn hộ cao cấp chiếm tỷ lệ lớn, trong khi nhà giá tầm trung (dưới hai tỷ đồng một căn) đang bị co hẹp. Do đó những dự án ra mắt thời điểm này với chính sách hỗ trợ tài chính tốt được nhiều khách mua ở thực quan tâm.

Giải pháp tài chính hỗ trợ người trẻ mua nhà ở Quy Nhơn

Nắm bắt nhu cầu sở hữu căn nhà đầu tiên của người trẻ tại Quy Nhơn, Hưng Thịnh Land mới đây đã ra mắt chuỗi căn hộ 9X với dự án đầu tiên là 9X Quy Nhơn - một tổ hợp gồm 5 tòa tháp cao 21 tầng với gần 1.600 căn hộ. Dự án này nằm trong một khu dân cư được quy hoạch bài bản với các khu biệt thự, nhà phố và hệ tiện ích "all in one". Đặc biệt 9X Quy Nhơn có tầm nhìn ra vịnh biển, sau lưng là dãy núi vững chãi có ý nghĩa phong thủy, mang đến sự thịnh vượng, tài khí cho chủ sở hữu.

Vị trí tựa sơn hướng hải của căn hộ 9X Quy Nhơn. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Land

Đại diện Hưng Thịnh Land cho biết dự án hướng tới nhóm khách hàng là những người trẻ đang khát khao sở hữu căn nhà đầu tiên cũng như tìm kiếm một giải pháp tối ưu tài chính. Vì thế, 9X Quy Nhơn có mức giá từ 1.25 tỷ đồng một căn với nhiều loại diện tích từ căn studio, căn hộ một đến ba phòng ngủ đáp ứng nhu cầu của người độc thân, các gia đình trẻ...Ngoài ra dự án được đầu tư hệ tiện ích đầy đủ, đa dạng bao gồm khối thương mại, hồ bơi, công viên, hồ cảnh quan, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em...

Đặc biệt, dự án được áp dụng lịch thanh toán giãn tiến độ 1% một tháng (khoảng 15 triệu đồng một tháng) kết hợp với mức chiết khấu hấp dẫn giúp người trẻ dễ dàng sở hữu căn nhà đầu tiên. Khách hàng độ tuổi 9X được giảm giá 9% giá trị căn hộ, khách ở độ tuổi 8X được chiết khấu 6% và khách 7X được giảm 5%.

"9X Quy Nhơn được kỳ vọng góp phần giải cơn khát an cư của người trẻ, giúp họ hiện thực hóa ước mơ sở hữu ngôi nhà đầu đời trong một không gian sống hiện đại và tiện nghi ngay giữa trung tâm phố biển", đại diện Hưng Thịnh Land cho biết.

Diệp Anh