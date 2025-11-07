Giải pháp SFA Pumps giúp cải tạo không gian sống linh hoạt

Giải pháp bơm nghiền nước thải của thương hiệu Pháp SFA giúp người dùng dễ dàng bổ sung phòng vệ sinh, tắm hay bếp ở mọi vị trí, mà không cần thi công phức tạp.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật hẹp, nhu cầu cải tạo và tối ưu không gian sống của người Việt tăng cao. Từ năm 2022, thương hiệu SFA Pumps - chuyên về giải pháp bơm nước thải sinh hoạt đến từ Pháp, hoạt động tại Việt Nam, mang đến công nghệ cho phép biến những không gian khó cải tạo thành các phòng chức năng chỉ trong vài giờ, không cần khoan cắt hay đổi kết cấu.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Giám đốc kỹ thuật SFA Pumps Việt Nam, chia sẻ về hành trình mở rộng thị trường và cách công nghệ bơm giúp người dùng nâng cấp không gian sống.

- Sau thời gian đầu, hoạt động SFA tại Việt Nam hiện nay ra sao?

- SFA là thương hiệu Pháp với hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu gom và bơm nước thải sinh hoạt. Chúng tôi có mặt tại Việt Nam từ năm 2022, bắt đầu từ TP HCM với mục tiêu giúp người dùng cải tạo hoặc mở rộng nhà vệ sinh, bếp, phòng tắm mà không cần thay đổi kết cấu sẵn có.

Sau gần ba năm hoạt động, hàng nghìn thiết bị của SFA đã được lắp đặt tại các công trình dân dụng, khách sạn, văn phòng và bệnh viện. Từ năm 2024, chúng tôi mở rộng ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc - nơi nhu cầu cải tạo nhà ở tăng nhanh. Việc mở rộng là bước tiến quan trọng trong hành trình mang công nghệ châu Âu đến gần hơn với người Việt.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, giám đốc kỹ thuật SFA Pumps tại Việt Nam. Ảnh: SFA

- Điểm khác biệt của giải pháp SFA so với các thiết bị thông thường là gì?

- SFA cho phép lắp đặt nhà vệ sinh, bếp hoặc phòng tắm ở bất kỳ vị trí nào, kể cả nơi không có hệ thống thoát nước như tầng hầm, gác mái. Nhờ công nghệ bơm và nghiền chất thải, nước thải có thể được bơm đi xa tới 100 mét hoặc lên cao 5-7 mét để nối vào trục chính.

Chúng tôi mang đến cho người dùng sự tự do sáng tạo không gian sống. Thay vì tốn kém và mất nhiều thời gian cho việc khoan cắt, xây mới hoặc thậm chí là không thể thực hiện được, thì giờ đây họ có thể hoàn thiện một phòng tắm chỉ sau vài giờ lắp đặt. Đó là sự khác biệt của SFA khi biến việc cải tạo vốn phức tạp thành trải nghiệm nhanh, gọn và nhẹ nhàng.

- Nguyên lý hoạt động của thiết bị này có gì đặc biệt?

- Cốt lõi của giải pháp SFA nằm ở công nghệ nghiền và bơm nước thải tích hợp. Các sản phẩm như Sanitoilet tích hợp hệ thống nghiền và bơm trong cùng một thiết bị. Nước thải từ bồn cầu, lavabo hoặc vòi sen được thu gom, nghiền nhỏ rồi bơm ra xa hoặc lên cao để đấu nối với đường ống chính.

Thiết bị nhỏ gọn, đặt trực tiếp trên sàn mà không cần xây bệ, hạn chế tối đa tiếng ồn và tránh ảnh hưởng đến kết cấu. Nhờ vậy, quá trình cải tạo diễn ra sạch sẽ, nhanh chóng và thân thiện với môi trường.

Máy bơm SFA có thể đặt ngay trên sàn, không cần khoan cắt nên giảm thiểu tối đa việc thi công. Ảnh: SFA

- Giải pháp này đáp ứng xu hướng sống tiện nghi và linh hoạt ra sao?

- Không gian sống ở đô thị ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu tiện nghi tăng cao. Với SFA, người dùng có thể chủ động thêm phòng vệ sinh cho người lớn tuổi, bếp phụ, khu giặt hoặc không gian sinh hoạt mới mà không cần thi công tốn kém.

Giải pháp này phù hợp cho nhà nhiều thế hệ, khách sạn mini, homestay hay căn hộ cho thuê - những nơi thường gặp khó khi cải tạo hạ tầng nước thải.

- Trong bối cảnh toàn cầu hướng tới phát triển bền vững, SFA Pumps áp dụng điều này thế nào tại Việt Nam?

- Tất cả sản phẩm của SFA đều được thiết kế theo hướng tiết kiệm năng lượng, độ bền cao, và giảm thiểu rác thải xây dựng trong quá trình lắp đặt. Khi không cần đục phá hay thi công mới, lượng vật liệu sử dụng và khí thải sinh ra cũng giảm đáng kể.

Chúng tôi muốn chứng minh rằng sống tiện nghi không đồng nghĩa với tiêu hao tài nguyên. Cải tạo có trách nhiệm với môi trường là mục tiêu mà SFA theo đuổi.

- Tầm nhìn của SFA tại Việt Nam trong giai đoạn sắp tới là gì?

- Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh linh hoạt, giúp người Việt dễ dàng cải thiện không gian sống.

Trong thời gian tới, SFA sẽ mở rộng hệ thống phân phối, hợp tác với kiến trúc sư và nhà thầu để ứng dụng công nghệ vào nhiều loại hình nhà ở hơn. Tôn chỉ của chúng tôi là "Comfort made simple" - mang đến sự tiện nghi từ những giải pháp đơn giản, dễ lắp đặt, dễ sử dụng, và phù hợp với mọi quy mô nhà ở.

Hoài Phương