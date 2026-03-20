Giải pháp sấy thông minh hỗ trợ nông sản Việt xuất khẩu

Sasaki Smart Technology giới thiệu các giải pháp sấy lạnh tuần hoàn khí kín, giữ lại chất lượng nông, thủy sản sau chế biến, tại triển lãm Foodex Japan 2026.

Diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 10/3 đến ngày 13/3, Foodex Japan 2026 quy tụ doanh nghiệp đến từ 74 quốc gia, thu hút hơn 80.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn bảo quản, các giải pháp công nghệ chế biến từ Việt Nam trở thành điểm nhấn tại sự kiện năm nay.

Tại khu vực triển lãm Tokyo Big Sight, gian hàng của Sasaki Smart Technology liên tục tiếp đón các đối tác từ Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Đơn vị có 25 năm kinh nghiệm này giới thiệu hệ sinh thái công nghệ tập trung vào việc duy trì hàm lượng dinh dưỡng và cảm quan thực phẩm.

Chuyên gia Sasaki giải thích tính năng máy sấy cho khách hàng tại triển lãm. Ảnh: Sasaki

Công nghệ cốt lõi thu hút sự quan tâm là sấy lạnh tuần hoàn khí kín. Khác với phương pháp nhiệt truyền thống, hệ thống này hoạt động trong môi trường nhiệt độ thấp và tách ẩm độc lập, giúp nông sản, thủy sản giữ trọn màu sắc, hương thơm. Bên cạnh đó, giải pháp cấp đông sâu hai giai đoạn giúp bảo toàn cấu trúc tế bào nguyên liệu trước khi đưa vào sấy, tránh tình trạng sản phẩm bị biến dạng hay giảm chất lượng.

Đáng chú ý, hệ thống còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và IoT với hàng nghìn chương trình sấy tự động. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình theo từng loại nguyên liệu cụ thể, giảm phụ thuộc vào vận hành thủ công và đảm bảo độ đồng nhất cho các lô hàng quy mô công nghiệp.

Tại gian hàng, khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các loại hạt giá trị cao như: mắc ca, cà phê, hoa cúc cổ Riti, bột sắn dây hữu cơ... và nhiều loại nông sản đặc sản khác. Các dòng bột gia vị và tinh bột nghệ, sắn dây sau sấy đạt độ mịn cao, giữ được màu sắc tự nhiên và hàm lượng tinh dầu nguyên bản.

Trà hoa và dược liệu cũng được giới thiệu tại gian hàng. Trong đó hoa cúc giữ nguyên hình dạng, hạn chế dập nát và bảo toàn hương thơm nhờ công nghệ sấy lạnh tuần hoàn khí kín.

Nông sản Việt sau chế biến được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Sasaki

Theo các chuyên gia trong ngành thực phẩm, việc làm chủ công nghệ sấy là "chìa khóa" để nông sản Việt thoát khỏi phân khúc xuất khẩu thô. Sản phẩm sau chế biến sâu có giá trị kinh tế cao, đáp ứng được các rào cản kỹ thuật khắt khe để vào hệ thống bán lẻ toàn cầu.

Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, nhiều doanh nghiệp F&B quốc tế đến từ Nhật Bản, châu Á, châu Âu và Mỹ đã đặt vấn đề hợp tác ứng dụng công nghệ này vào các lĩnh vực: chế biến dược liệu quý để tối ưu hoạt chất, sản xuất thủy hải sản ăn liền theo tiêu chuẩn Nhật và cung ứng nguyên liệu thực phẩm công nghiệp.

Sasaki kết nối nhiều doanh nghiệp, đối tác quốc tế tại sự kiện. Ảnh: Sasaki

Đại diện Sasaki cho biết sự kết hợp giữa tư duy cơ khí chính xác và công nghệ số giúp sản phẩm Việt đáp ứng các đối tác coi trọng tính chiến lược như Nhật Bản. "Khi kết hợp nguyên liệu chất lượng và công nghệ chế biến phù hợp, nông sản Việt hoàn toàn có thể chinh phục những thị trường khắt khe nhất", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

(Nguồn: Sasaki)