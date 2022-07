Giải pháp quản lý đơn hàng bằng ứng dụng thông minh thời 4.0

Chất lượng dịch vụ chuyển phát và ứng dụng BEST Express được nhiều khách hàng, đối tác đánh giá cao, nay thêm tối ưu với loạt tính năng mới cập nhật.

Sau hai năm gia nhập thị trường Việt Nam và phát triển mạng lưới khắp cả nước, dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ giao hàng.

Tiểu Phối (TP HCM), khách hàng lâu năm sử dụng dịch vụ của BEST trên sàn thương mại điện tử Shopee cho biết cô vẫn luôn gắn bó với thương hiệu này vì thời gian giao hàng nhanh chóng, nhất là khu vực nội thành. Shipper thân thiện, nhiệt tình cũng là điểm cộng. Chưa đơn vị còn có nhiều chương trình quà tặng, trợ giá mua sắm, Tiểu Phối thấy hài lòng nên không muốn thay đổi nhà vận chuyển.

Nhân viên BEST Express hướng dẫn khách hàng sử dụng app theo dõi tình trạng và quản lý đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Không chỉ trên các sàn thương mại điện tử, BEST Express cũng "ghi điểm" với các chủ shop online vì sự thuận tiện, giao hàng nhanh chóng và đáp ứng nhiệt tình các yêu cầu. Chủ shop Vân Nội chuyên kinh doanh mặt hàng quần áo ở Hà Nội cho biết BEST là đơn vị vận chuyển khiến họ hài lòng sau thời gian dài tìm kiếm, thử nghiệm qua nhiều dịch vụ chuyển phát nhanh của các hãng khác nhau.

"Từ khi dùng dịch vụ BEST Express, tôi hài lòng vì có nhiều ưu đãi trong chính sách giá cước. Shop còn thường xuyên nhận đánh giá tốt nhờ giao hàng nhanh, cả nội lẫn ngoại thành. Họ hỗ trợ đóng gói hàng rất cẩn thận, kỹ càng, nhất là các mặt hàng dễ vỡ. Hàng tới tay khách nguyên vẹn, chỉnh chu, giúp shop tôi có thêm sao từ khách mua", chủ shop Vân Nội chia sẻ.

Ngoài chất lượng dịch vụ, các thay đổi về mặt công nghệ, ứng dụng, cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng của BEST cũng nhận phản ứng tích cực. Chủ shop Mộc Lan tại Hà Nội cho biết chị có tìm hiểu về hệ thống phân loại hàng hóa bằng công nghệ hiện đại của BEST tại các trung tâm nên cũng khá yên tâm khi hợp tác. Sau thời gian sử dụng dịch vụ, chị nhận xét đơn vị ngoài giao hàng nhanh, shipper cư xử đúng mực, nhã nhặn và nhiệt tình thì ứng dụng giao hàng của họ cũng là điểm cộng lớn.

"Mỗi ngày shop tôi phải giao hàng trăm, có khi đến hàng nghìn đơn nên không thể ghi chép bằng tay như xưa mà buộc phải sử dụng phần mềm, ứng dụng. Tôi đã thử qua dịch vụ nhiều bên và hài lòng với ứng dụng của BEST. Không chỉ dễ sử dụng, tiện lợi, tình trạng đơn hàng còn dễ theo dõi và hiển thị mọi thông tin quan trọng mà shop cần biết", chủ shop Mộc Lan cho biết.

Giao diện ứng dụng BEST Express. Ảnh: BEST Express

Với sự phát triển của công nghệ hiện tại, việc đầu tư cải thiện các tính năng cho ứng dụng là điều cần thiết. BEST Express cũng không ngoại lệ khi liên tục thu thập góp ý, nhận xét của đối tác, khách hàng để tích hợp thêm nhiều tính năng mới chuyên dụng và tiện lợi hơn vào app để phục vụ người dùng.

Theo đó, hiện tại người dùng chỉ cần tải ứng dụng BEST Express trên CHPlay (Android) hoặc App Store (iOS), đăng ký tài khoản bằng số điện thoại theo hướng dẫn và thoải mái trải nghiệm dịch vụ từ BEST.

Vị đại diện cho biết trong năm 2022 doanh nghiệp sẽ tiến hành nâng cấp thêm những tính năng mới, đảm bảo nâng cao trải nghiệm khách hàng, hứa hẹn mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng gấp nhiều lần so với ban đầu. Những tính năng bổ sung bao gồm theo dõi trạng thái đơn hàng, quản lý COD, phiếu đối soát.

Mục báo cáo tổng quan trạng thái đơn hàng trong 15 ngày gần nhất sau khi đưa vào ứng dụng nhận về nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng. 8 trạng thái đơn hàng gồm tạo đơn thành công, hủy đơn, đã lấy hàng, đang vận chuyển, đang giao hàng, đang chuyển hoàn, đã giao hàng, dấu hiệu trả lại... sẽ được hiển thị theo trình tự từ khi đặt đơn đến khi tiến hành giao vận. Người dùng còn có thể theo dõi chi tiết theo thứ tự thời gian từng tuần, từng tháng.

Không chỉ thuận tiện cho người gừi, khi khách hàng sử dụng cùng một số điện thoại để nhận hàng và đăng ký tài khoản, ứng dụng còn cho phép họ theo dõi toàn bộ hành trình đơn hàng nhận. Tính năng tương tác song song giúp người dùng có thể thuận tiện cập nhật thông tin về đơn hàng, việc giao vận cũng diễn ra nhanh chóng hơn.

Hiện người dùng có thể xem toàn bộ tình trạng đơn hàng, chi tiết từ khi tiếp nhận đến khi giao thành công trên ứng dụng BEST Express. Ảnh: BEST Express

Một trong những tính năng được khách hàng và các đối tác của BEST mong chờ nhất là "Quản lý COD" cũng sẽ góp mặt trong lần cập nhật này. Người dùng có thể xem tổng quan trạng thái tiền COD mà mình đang sở hữu: đã đối soát, đang đối soát... Ngoài ra, chi tiết tham số giá trị từng đơn hàng như số tiền COD, phí thu hộ, tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm... cũng hiển thị chi tiết khi khách hàng bấm vào từng đơn hàng và sắp xếp theo thứ tự thời gian từng tuần, từng tháng.

Thêm vào đó, chức năng "Phiếu đối soát" được thiết kế trên cùng ứng dụng để khách hàng, đối tác, đặc biệt là các shop online kiểm tra những đơn hàng có phí COD. So với thời điểm ban đầu, phải chờ hệ thống xuất dữ liệu, nay khách hàng có thể theo dõi trực tiếp trên ứng dụng. Mọi thông tin sẽ cập nhật liên tục sau khi đã ghi nhận đơn hàng trên hệ thống.

Giải pháp quản lý đơn hàng bằng ứng dụng thông minh thời 4.0 Video hướng dẫn sử dụng các tính năng mới trên app BEST Express để quản lý đơn hàng hiệu quả. Video: BEST Express

"Khách hàng, đối tác khi sử dụng dịch vụ luôn mong muốn đi kèm là các tính năng hỗ trợ tối ưu, dễ sử dụng, minh bạch và tiện lợi. Đó cũng là lý do đội ngũ BEST Express không ngừng phát triển và nâng cao ứng dụng. Với các tính năng mới, mọi người có thể theo dõi video hướng dẫn chi tiết cách đăng ký, sử dụng ứng dụng giao hàng BEST Express nếu có thắc mắc. Video hướng dẫn sẽ được chia sẻ trên fanpage chính thức của đơn vị cùng các phương tiện truyền thông để hỗ trợ kịp thời cho khách hàng", đại diện BEST Express cho hay.

Thy An