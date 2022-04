Giải pháp mua nhà của người trẻ

Nhiều người trẻ tìm đến vùng ven - nơi có mức giá thấp hơn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính... để có thể sở hữu nhà.

Áp lực mua nhà của người trẻ

Theo khảo sát từ Batdongsan, có đến 92% số người tham gia đang muốn mua nhà ở tại Việt Nam, trong đó, có hơn một nửa đang tìm mua nhà trong vòng 2 năm tới. Các khu vực được lựa chọn chủ yếu là TP HCM và Hà Nội, kế đến là các tỉnh giáp ranh hai thành phố này như Bình Dương, Đồng Nai, Long An...

Trong báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản đầu năm 2022, phần lớn khách hàng có kế hoạch mua nhà trong vòng 2 năm tới thuộc nhóm khách hàng trong độ tuổi từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt chiếm tỷ trọng cao ở nhóm khách có độ tuổi trên 60 tuổi (72%).

Ngược lại, nhóm người có độ tuổi trẻ hơn lại đang có xu hướng trì hoãn việc mua nhà. Cụ thể, mong muốn mua nhà trong vòng từ 3 - 5 năm trở lên của nhóm người có độ tuổi trẻ (nhóm 20 – 29 tuổi chiếm 58%, nhóm 30 – 39 tuổi chiếm 43%) đang cao hơn nhiều so với mong muốn mua nhà trong vòng 1 – 2 năm (nhóm 20 – 29 tuổi chiếm 34%, nhóm 30 – 39 tuổi chiếm 38%).

Biểu đồ khảo sát thời gian dự kiến mua nhà đầu năm 2022. Nguồn: Batdongsan

Lí giải cho thực trạng trên, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan nhận định, giá nhà tăng cao và tích lũy thấp là trở ngại lớn trong việc mua nhà với người Việt trẻ tuổi. Thêm vào đó, các chuyên gia cho rằng việc tăng giá bất động sản là hệ quả tất yếu từ thực tế nguồn cung căn hộ thấp, trong khi cơ sở hạ tầng được nâng cấp cùng với giá nguyên vật liệu ngày càng tăng cao.

Theo ghi nhận của Viện nghiên cứu thị trường Dat Xanh Services, quý I/2022, nguồn cung mới tại thị trường TP HCM ghi nhận ở mức 2.166 căn hộ, giảm 55% so với quý IV/2021. Vấn đề chính là do quá trình cấp phép cho các dự án mới chậm và quỹ đất hạn chế, làm cho nguồn cung trở nên khan hiếm, mặt bằng giá bất động sản ngày càng leo thang đi đôi với áp lực hạ tầng do gia tăng dân số và nhu cầu tách khẩu của khu vực này.

Mặt bằng giá phân khúc căn hộ tại TP HCM quý I/ 2022. Ảnh: Dat Xanh

Người trẻ tìm nhiều cách mua nhà

Trước tác động giá bất động sản nội đô ngày càng tăng, nhiều người đã lựa chọn dịch chuyển từ những đô thị lớn sang các khu vực lân cận để tăng cơ hội hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà ở của riêng mình.

Với những lợi thế như sở hữu nguồn cung dồi dào, hệ thống giao thông kết nối ngày càng thuận tiện, môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên, các khu đô thị mới được quy hoạch bài bản và phát triển đầy đủ, đồng bộ hệ thống tiện ích nội khu như trường học, bệnh viện, trung tâm dịch vụ thương mại giải trí, các tuyến phố mua sắm, khu thể dục, thể thao. Điều này đã giúp bất động sản vùng ven đã được nhiều người trẻ chọn là nơi an cư.

Trong một buổi tư vấn khách hàng tại dự án Gem Sky World, được phát triển bởi Tập đoàn Đất Xanh, anh Trần Văn Tuấn (hiện đang thuê trọ tại quận Phú Nhuận, TP HCM) cho biết, anh lập nghiệp tại TP HCM đã hơn 10 năm và lập gia đình được gần hai năm nhưng vẫn chưa có nhà riêng. Để có thể mua nhà, anh Tuấn đã tìm hiểu nhiều giải pháp.

"Trước đây, tôi ít khi nghĩ đến việc vay ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và tính toán kỹ càng giữa khoản thu nhập và khoản vay, tôi thấy vay ngân hàng ngược lại còn trở thành động lực để kiếm tiền và là cách tiết kiệm khá tốt", anh Tuấn nói.

Một khách hàng trẻ tham quan dự án. Ảnh: Dat Xanh

Bên cạnh những chính sách về lãi suất ưu đãi cho khách vay mua nhà của các ngân hàng, chủ đầu tư các dự án bất động sản cũng thường đưa ra những ưu đãi hấp dẫn để hỗ trợ thêm cho khách hàng của mình.

