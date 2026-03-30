Giải pháp máy chủ gọn nhẹ dành cho SME

Các dòng máy chủ dạng tháp như HPE ProLiant ML350 Gen11 cho phép mở rộng linh hoạt, tích hợp giải pháp sao lưu, bảo mật thích hợp cho nhóm SME.

Bước vào giai đoạn kinh tế số, nhu cầu xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin tại chỗ (on-premise) ngày càng tăng, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp chưa có trung tâm dữ liệu riêng. Tuy nhiên, việc đầu tư hệ thống vừa đảm bảo hiệu năng, vừa phù hợp không gian và ngân sách vẫn là thách thức.

HPE ProLiant ML350 Gen11 phục vụ nhóm doanh nghiệp SME. Ảnh: Máy Chủ Việt

Trong bối cảnh đó, các dòng máy chủ dạng tháp như HPE ProLiant ML350 Gen11 được xem là lựa chọn phù hợp cho văn phòng, chi nhánh hoặc nhà máy quy mô vừa. Thiết kế này cho phép triển khai trực tiếp trong môi trường làm việc thông thường mà không cần hạ tầng phòng máy chuyên biệt.

Về cấu hình, ML350 Gen11 sử dụng bộ vi xử lý Intel Xeon Scalable thế hệ mới, kết hợp bộ nhớ DDR5 băng thông cao, đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu và vận hành ứng dụng doanh nghiệp. Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ và chuyển đổi từ dạng tháp sang dạng rack khi quy mô tăng lên.

Máy chủ dạng tháp HPE ProLiant ML350 Gen11. Ảnh: Máy Chủ Việt

Ở khía cạnh bảo mật, nền tảng này tích hợp công nghệ Silicon Root of Trust, giúp kiểm tra tính toàn vẹn của firmware ngay từ quá trình khởi động. Nếu phát hiện bất thường, hệ thống có thể tự động khôi phục về trạng thái an toàn. Bên cạnh đó, công cụ quản trị từ xa HPE iLO 6 hỗ trợ giám sát, cấu hình và cập nhật hệ thống liên tục, giảm thiểu thời gian gián đoạn.

Tại Việt Nam, Máy Chủ Việt là đại lý, đơn vị tư vấn giải pháp hạ tầng công nghệ. Đơn vị đồng thời là đối tác của Hewlett Packard Enterprise (HPE) và nhà phân phối của Elite. Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ từ tư vấn cấu hình, triển khai đến hỗ trợ kỹ thuật, nhằm tối ưu chi phí đầu tư và vận hành cho khách hàng.

Với dòng máy HPE ProLiant ML350 Gen11, Máy Chủ Việt cung cấp gói cấu hình tùy biến theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Theo đơn vị, việc lựa chọn cấu hình phù hợp với quy mô và nhu cầu sử dụng giúp doanh nghiệp tránh lãng phí tài nguyên, đồng thời tạo nền tảng linh hoạt để mở rộng trong tương lai.

Linh Lam