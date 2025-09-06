Giải pháp máy chủ ảo cho chuyển đổi số của HostingViet

Công ty Cổ phần công nghệ số Thiên Quang (HostingViet) cung cấp các dịch vụ VPS, Cloud Server, Hosting, thiết kế website, tên miền hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, HostingViet cho biết đã phục vụ gần 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, có hệ thống máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế Tier 3, đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ 24/7, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi số.

Chuyên gia HostingViet kiểm tra hệ thống máy chủ. Ảnh: HostingViet

Một trong các dịch vụ hàng đầu của HostingViet là cung cấp giải pháp cho thuê VPS với chi phí từ 75.000 đồng một tháng. Các gói VPS được thiết kế phù hợp nhu cầu người dùng cá nhân, doanh nghiệp, ổ cứng NVMe tốc độ cao, CPU Intel Xeon Scalable Gold/ Platinum thế hệ mới, hứa hẹn khả năng xử lý dữ liệu mượt mà và tiết kiệm chi phí vận hành.

Dịch vụ VPS của HostingViet dùng công nghệ ảo hóa KVM kết hợp Cloud OpenStack và hệ thống Block Storage (CEPH) với khả năng uptime 99,99%, theo công bố của doanh nghiệp. Đây là các yếu tố giúp website và hệ thống đảm bảo khả năng hoạt động ổn định, hạn chế tối đa gián đoạn. Hạ tầng chống DDoS 80 Gbps cùng Firewall (tường lửa) ở phần cứng và phần mềm, giúp bảo vệ dữ liệu và sẵn sàng trước nguy cơ tấn công mạng.

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ doanh nghiệp 24/7. Ảnh: HostingViet

Để đảm bảo tốc độ, HostingViet trang bị máy chủ Dell đời mới, băng thông trên 150 Mbps Clean Traffic sau lọc DDoS, Ram DDR4/DDR5 cùng ổ cứng NVMe giúp tăng tốc độ đọc và ghi. Dữ liệu cũng được sao lưu tự động mỗi ngày.

"Trong kỷ nguyên số, VPS giá rẻ nhưng mạnh mẽ, ổn định và bảo mật cao là những công cụ không thể thiếu cho các doanh nghiệp", đại diện HostingViet cho biết. "Trong suốt 10 năm qua, chúng tôi đặt chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng là tôn chỉ hoạt động, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số".

Tuấn Vũ