Giải pháp làm sạch không khí cho nhà ở đô thị cùng Comfee

Các dòng điều hòa tích hợp công nghệ tự làm sạch, sâu, ionizer - khử khuẩn bằng ion âm và lọc nhiều lớp giúp giữ bầu không khí dễ chịu cho không gian nhà ở tại đô thị.

Nhu cầu vừa làm mát vừa giữ không khí trong lành ngày càng được các gia đình ở chung cư quan tâm, kể cả nhà đất hay chung cư. Bụi đến từ nhiều nguồn như khí thải xe cộ, công trình xây dựng lân cận, thậm chí từ những đợt gió cuốn theo lọt qua khe cửa hay hệ thống thông gió. Trong đó, bụi mịn (PM2.5, PM10) kích thước siêu nhỏ, có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp, làm tăng nguy cơ dị ứng, viêm phổi, hen suyễn. Theo đó, thay vì chỉ chú trọng nhiệt độ dễ chịu, người dùng có xu hướng chọn thiết bị có khả năng hỗ trợ lọc bụi và khử mùi để không gian sinh hoạt thoải mái hơn.

Góp phần giải quyết bài toán kép "mát và sạch", một số dòng điều hòa thế hệ mới tích hợp công nghệ xử lý không khí ngay trong quá trình vận hành, phù hợp bối cảnh đô thị. Đơn cử, Comfee Gusto Pro - CFS-10VGE, sản phẩm được thiết kế hướng tới các hộ gia đình.

Điều hòa Comfee Gusto Pro với công nghệ Ionizer làm sạch không khí. Ảnh: Comfee

Nhà sản xuất cho biết, công nghệ Ionizer phát tán ion âm vào không khí giúp vô hiệu hóa các ion dương có trong bụi và các tác nhân gây mùi. Đây là một trong những công nghệ tiên tiến vận dụng nguyên lý hoạt động của ion âm và ion dương. Hai loại ion này gặp nhau sẽ trung hòa tạo thành các nguyên tử lớn và rơi xuống đất giúp loại bỏ bụi mịn... mang lại cảm giác dễ chịu cho không gian.

Song song, công nghệ AI Frost Clean hoạt động như cơ chế đóng băng tự làm sạch dàn lạnh. Cụ thể, thiết bị làm lạnh sâu dàn xuống khoảng âm 10 độ C để đóng băng và vô hiệu hóa bụi bẩn, nấm mốc, sau đó rã băng cuốn trôi cặn bẩn ra ngoài. Nhờ dàn lạnh sạch hơn, luồng gió thổi ra giữ được độ sạch, thiết bị vận hành ổn định theo thời gian.

Công nghệ hiện đại được tích hợp trong điều hòa Comfee, tạo ra luồng gió mát, được xử lý. Ảnh: Comfee

Hoàn thiện chu trình là bộ lọc kép Dual Filters. Lớp lọc bụi kết hợp than hoạt tính để hấp thụ mùi khó chịu và một số khí không mong muốn, hỗ trợ tốt cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với chất lượng không khí.

Điều hòa thông minh Comfee Gusto Pro - CFS-10VGE có giá hơn 7 triệu. Thương hiệu áp dụng bảo hành chính hãng 3 năm cho toàn bộ máy và 5 năm cho máy nén. Mạng lưới trung tâm dịch vụ trên toàn quốc sẽ hỗ trợ tư vấn, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa. Nhờ đó, người dùng thêm an tâm trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

Hệ thống màng lọc của máy điều hòa Comfee. Ảnh: Comfee

Để duy trì bầu không khí trong nhà, ngoài các công nghệ thông minh được tích hợp trong sản phẩm, người dùng có thể kết hợp vệ sinh chuyên sâu định kỳ 3-6 tháng; thông gió tự nhiên vào thời điểm phù hợp trong ngày; sắp xếp không gian gọn gàng, hạn chế nguồn gây mùi; bảo dưỡng điều hòa theo lịch. Việc duy trì thói quen này đi cùng thiết bị có chức năng hỗ trợ lọc khí, góp phần giúp căn hộ giữ được cảm giác mát mẻ và trong lành hơn cho sinh hoạt hàng ngày.

Tuệ Anh