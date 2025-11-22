Giải pháp làm nóng đồng bộ cho phòng tắm trong mùa lạnh

Tân Á Đại Thành phát triển bộ giải pháp bình nước nóng, máy sấy khăn, có thể điều khiển theo kịch bản, giúp người dùng luôn có nước nóng, khăn ấm trong những ngày trời lạnh

Trong mùa lạnh, nhu cầu tạo một không gian tắm ấm, khô và sạch trở nên quan trọng hơn. Xu hướng "nghỉ dưỡng tại gia" cũng khiến nhiều gia đình chú trọng đầu tư cho phòng tắm như một nơi thư giãn mỗi ngày. Từ nhu cầu đó, Tân Á Đại Thành giới thiệu bộ giải pháp làm nóng thông minh Rossi DuoComfort, gồm bình nước nóng Rossi Touch và máy sấy khăn Rossi Comfort, thiết kế để vận hành đồng bộ trong cùng hệ sinh thái.

Giải pháp bình nước nóng và máy sấy khăn từ Tân Á Đại Thành. Ảnh: TADT

Rossi DuoComfort hướng đến trải nghiệm "một chạm", cho phép người dùng điều khiển cả hai thiết bị qua ứng dụng TADT Smart. Chủ nhà có thể bật, tắt từ xa, hẹn giờ theo thói quen, hoặc thiết lập lịch vận hành tự động. Chẳng hạn, gia chủ có thể đặt kịch bản bình nước nóng sẵn sàng vào buổi sáng, khăn được sấy ấm trước khi sử dụng. Khi mất kết nối wifi, gia chủ vẫn có thể điều khiển hai thiết bị qua nút bấm trên máy sấy thông qua kết nối bluetooth.

Về kỹ thuật, Rossi Touch sử dụng ruột bình Titan, thanh đốt hiệu suất cao, công nghệ Ag+ hỗ trợ kháng khuẩn và mức tiêu thụ điện được tối ưu. Máy sấy khăn Rossi Comfort giữ khăn luôn khô và ấm, đồng thời có thể hỗ trợ sấy phòng, hạn chế ẩm mốc - hiện tượng thường gặp vào mùa nồm ở miền Bắc. Hai thiết bị được đồng bộ hóa, tự động bảo vệ an toàn trong suốt quá trình vận hành.

Trong bối cảnh nhiều gia đình chú trọng sức khỏe và mong muốn tối ưu tiện nghi ngay tại nhà, bộ giải pháp làm nóng đồng bộ giúp quản lý năng lượng hiệu quả hơn so với việc sử dụng từng thiết bị riêng lẻ. Thiết kế gọn, kết nối thông minh và chế độ bảo hành điện tử toàn quốc là những yếu tố giúp Rossi DuoComfort phù hợp với các căn hộ hiện đại.

Nhà sản xuất cho biết công nghệ trong bộ giải pháp này phục vụ nhu cầu sống thoải mái, ổn định nhiệt độ và giảm ẩm trong những ngày lạnh. Việc duy trì một phòng tắm ấm, khô và sạch trở thành một phần quan trọng của chăm sóc sức khỏe, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Hoài Phương