Giải pháp kiểm soát cholesterol xấu cho bệnh nhân tim mạch

Hội nghị khoa học về kiểm soát LDL-C (cholesterol xấu) do Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức thu hút hơn 200 chuyên gia, cập nhật giải pháp điều trị sớm, bền vững cho bệnh nhân tim mạch.

Hội nghị diễn ra ngày 18/1 tại TP HCM với chủ đề "Giải pháp chinh phục mục tiêu kiểm soát LDL-C - càng sớm càng tốt, càng thấp càng tốt, càng lâu càng tốt: kết nối bằng chứng đến thực hành". Chương trình do GS.TS.BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam chủ tọa, cùng PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài - Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai đồng chủ tọa, điều hành khoa học.

GS.TS.BS. Trương Quang Bình, Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Egis

Nội dung hội nghị cập nhật khuyến cáo và bằng chứng khoa học mới, đồng thời nhấn mạnh tính ứng dụng trong thực hành lâm sàng nhằm tối ưu hóa kiểm soát lipid máu cho bệnh nhân.

Tại hội nghị, các báo cáo khoa học chuyên sâu đã được trình bày bởi GS.TS.BS. Michal Vrablík, Chủ tịch Hội Xơ vữa động mạch Cộng hòa Séc và GS.TS.BS. Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Nội dung tập trung vào chiến lược kiểm soát LDL-C ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và rất cao, vai trò của liệu pháp phối hợp liều cố định rosuvastatin+ezetimibe, cũng như việc thực tiễn hóa các khuyến cáo quốc tế thành giải pháp điều trị phù hợp với điều kiện thực hành tại Việt Nam.

Phiên tọa đàm khoa học với sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn trên cả nước. Ảnh: Egis

Bên cạnh các báo cáo khoa học, phiên tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện lớn đã mang đến những chia sẻ thực tiễn về cá thể hóa điều trị, nâng cao tuân thủ và tháo gỡ rào cản trong kiểm soát LDL-C tại bệnh viện.

Chủ tọa đàm, báo cáo viên và tham luận viên chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn dược phẩm EGIS Pharmaceuticals PLC - đơn vị tài trợ hội nghị. Ảnh: Egis

Hội nghị được tổ chức với sự tài trợ của Egis Pharmaceuticals PLC. Thông qua chương trình, hội nghị góp phần cập nhật kiến thức khoa học chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên y tế đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp điều trị hiện đại, hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn diện nguy cơ tim mạch, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh tại Việt Nam.

Thế Đan