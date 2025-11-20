Giải pháp khi ứng dụng tông màu trầm trong thiết kế nhà

Không gian sử dụng màu trầm nếu được tổ chức hợp lý vẫn đảm bảo độ thoáng sáng, tinh thế cho căn hộ và tạo nên chiều sâu thị giác.

Trong thiết kế nhà ở, tông màu tối và trầm thường bị cho là gây cảm giác nặng nề và bí bách, đặc biệt ở các căn hộ có diện tích hạn chế. Tuy nhiên, nếu kết hợp đúng vật liệu, ánh sáng và bố cục, tông trầm lại trở thành yếu tố tạo nên sự sang trọng và tinh tế.

Theo KTS Nguyễn Xuân Thắng (TG Architects), khi thiết kế nhà với tông màu tối, ưu tiên hàng đầu là tổ chức không gian mở, bỏ bớt các vách ngăn không cần thiết để tạo liên thông giữa các khu vực chức năng như phòng khách, bếp và phòng ăn. Điều này giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng lan tỏa, và tạo cảm giác không gian được mở rộng.

Không gian phòng khách sử dụng tông trầm đen làm nền, kết hợp điểm nhấn cam đất và chất liệu kim loại, da, đá vân giúp tăng chiều sâu, tạo cảm giác sang trọng mà vẫn ấm cúng. Ảnh: KLUX

Để tăng khả năng khuếch tán ánh sáng, gia chủ nên sử dụng các vật liệu có tính truyền sáng như gạch kính hoặc gạch thông gió tại những vị trí hợp lý. Chẳng hạn, kính, gương và kim loại là những vật liệu phản xạ tốt, góp phần tăng độ sáng và chiều sâu thị giác cho không gian tối màu.

Căn hộ diện tích 135 m2 tại một chung cư ở Hà Nội được các KTS TG Architects thiết kế theo hướng tối giản, chú trọng đến từng chi tiết nhằm tạo nên không gian sống hiện đại, tinh tế nhưng không phô trương.

Hệ vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, gồm đá marble, gỗ lát xương cá, da và kim loại, phối hợp theo tông trung tính để đảm bảo sự liền mạch cả về thẩm mỹ và công năng.

Khu vực khách và bếp của căn hộ 135 m2 được bố trí mở, liên thông nhưng vẫn phân tách rõ ràng nhờ bố cục mạch lạc và sử dụng vật liệu đồng bộ. Ảnh: TG Architects

Ngoài vật liệu, bề mặt cũng là yếu tố quan trọng khi thiết kế nhà. Những bề mặt lồi lõm, thô ráp như gỗ thô, vải dệt, đá mài... giúp tăng trải nghiệm thị giác, tạo hiệu ứng xúc giác khi sử dụng, góp phần làm giàu cảm xúc cho không gian.

Với những căn hộ có tông màu trầm, hệ thống chiếu sáng cần được thiết kế nhiều lớp, kết hợp giữa ánh sáng tổng thể, ánh sáng điểm và đèn trang trí. Gia chủ cần ưu tiên ánh sáng ấm giúp trung hòa sắc độ lạnh của các gam màu trầm, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu, hạn chế cảm giác lạnh lẽo và buồn tẻ.

Một căn hộ khác cũng với diện tích 135 m2 tại Hà Nội được các KTS TG Architects thiết kế với tông xám làm chủ đạo, khác biệt so với xu hướng sử dụng gam sáng phổ biến.

Căn hộ 135 m2 vẫn có sự thoáng sáng nhờ cách bố trí trần gương, đèn và ánh sáng hợp lý. Ảnh: Humi Studio

Tông xám đen trung tính xuyên suốt toàn bộ không gian, kết hợp với hệ đèn trang trí và đèn chiếu điểm ánh sáng ấm, vừa tăng chiều sâu thị giác, vừa giúp không gian trở nên sinh động, hạn chế cảm giác đơn điệu thường thấy ở màu tối.

Về mặt công năng, việc sử dụng tông màu trầm gần như không ảnh hưởng tới khả năng sử dụng, chủ yếu liên quan đến yếu tố thẩm mỹ. Đặc biệt với phong cách hiện đại và tối giản, các gam màu tối còn có khả năng làm nổi bật đường nét thiết kế, tăng cảm giác sang trọng và tinh tế.

Phòng tắm sử dụng tông màu tối làm chủ đạo, kết hợp gạch mosaic và đá vân tự nhiên, tạo cảm giác sang trọng, nhưng không gây bí bách nhờ hệ đèn hắt quanh gương và bố cục chiếu sáng hợp lý. Ảnh: KLUX

Ngôi nhà rộng 140 m2, được đập thông từ hai căn hộ liền kề trong một tòa chung cư tại Long Biên (Hà Nội). Với lợi thế ban công hướng Đông, căn hộ đón nhiều ánh sáng tự nhiên và sở hữu tầm nhìn thoáng đãng ra.

Các KTS D2Architects lựa chọn phong cách tối giản kết hợp tông màu lạnh để tạo cảm giác yên tĩnh và cân bằng. Điều này đáp ứng mong muốn về một không gian sống hiện đại, phù hợp với từng thành viên trong gia đình.

Hai gam màu trắng và đen tuy tương phản nhưng khi phối hợp đã trở thành sắc thái chủ đạo, vừa giúp cân bằng ánh sáng, vừa phản ánh rõ nét cá tính trẻ trung, rõ ràng của gia chủ. Ảnh: Cao Hòa

Ở phòng khách, hệ tủ âm tường màu đen phủ kín một mảng lớn không gian trở thành điểm nhấn của căn hộ, vừa đóng vai trò lưu trữ, vừa là khu vực trưng bày cá tính, tạo chiều sâu cho thiết kế nội thất tông trầm.

KTS Xuân Thắng cũng gợi ý gia chủ nên kết hợp các yếu tố thiên nhiên như cây xanh, khoảng xanh ở ban công hoặc sân vườn, cùng các vật dụng decor nhỏ gọn để tạo điểm nhấn, cân bằng thị giác và tăng sinh khí cho không gian.

