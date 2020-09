Giải pháp khắc phục mất răng toàn hàm

Các chuyên gia Nha khoa Hoa Hồng Phương Đông gợi ý phương pháp All on 4 hoặc All on 6, khắc phục mất răng toàn hàm sau thời gian ngắn.

All On 4 là giải pháp phục hình được nhiều người mất răng toàn hàm ưa chuộng hiện nay. Phục hình này gắn trên bốn implant. Theo đó, những trụ làm bằng titanium được đặt vào trong xương hàm, tương tự chân răng để giữ một răng hoặc một cầu răng, từ đó hình thành nền tảng vững chắc để nâng đỡ toàn bộ phục hình răng thay thế.

Phương pháp All on 4. Ảnh: Shutterstock

Với kỹ thuật All on 4, bác sĩ không cần đặt từng implant cho mỗi răng như trước, mà chỉ cần đặt hai implant ở phía trước hàm và hai implant phía sau với hướng nghiêng 45 độ. Theo các chuyên gia, đặt nghiêng nhằm tránh những phần xương chất lượng kém sau hàm, tránh ghép xương do đó giảm chi phí và thời gian điều trị đáng kể. Đồng thời, nó cũng giúp nâng đỡ phục hình răng tốt, vững vàng hơn, dễ chải rửa và vệ sinh răng miệng.

Phương pháp này cũng khá phổ biến, thu hút nhiều bệnh nhân mất răng toàn bộ hàm, hàm dưới hoặc cả hai hàm. Ngoài ra, All on 4 còn có thể áp dụng cho người có xương hàm mềm.

Nụ cười đẹp, sáng sau gắn Implant. Ảnh: Shutterstock.

All on 4 liên quan đến phục hình răng tức thì, nghĩa là sau phẫu thuật từ một đến hai ngày, bạn có thể gắn cầu răng vĩnh viễn trên implant mà không cần đợi 6 tháng sau. Kỹ thuật này thường thực hiện bằng gây mê hoặc tiền mê, đòi hỏi bác sĩ giàu kinh nghiệm, có tay nghề cao và được đào tạo riêng biệt lĩnh vực này. Ngoài ra, trang bị cơ sở vật chất phù hợp là yếu tố quan trọng giúp kỹ thuật này thành công.

Ưu điểm của giải pháp gồm: có răng giả tức thì trong 2-3 ngày sau phẫu thuật; chi phí trị liệu, bảo trì thấp; dễ dàng vệ sinh răng miệng; tính thẩm mỹ cao; thời gian trị ngắn. Xem chi tiết về All On 4 tại đây.

Phương pháp All On 6. Ảnh: Shutterstock.

Phục hình răng toàn hoàm implant All On 6 cũng giống kỹ thuật All On 4, chỉ khác bạn sẽ được đặt thêm hai implant cho mỗi hàm trên hoặc dưới để có 6 implant làm trụ nâng đỡ cầu răng giả, tăng vẻ chắc chắn, bền lâu và khỏe hơn. Giá thành cũng cao hơn All On 4.

