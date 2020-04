Giải pháp in ấn của HP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dòng máy in HP với kích thước nhỏ gọn và đa chức năng, việc in ấn hay photo, scan tài liệu không còn là vấn đề lớn về chi phí.

Một trong những lý do khiến chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đắn đo, e ngại khi mua máy in chính là vấn đề chi phí. Tại một số công ty, các nhân viên thường xem tài liệu cần thiết trên máy tính thay vì in ra. Nếu cần chuẩn bị văn thư quan trọng thì họ có thể đi in ở bên ngoài. Bằng cách đó, các công ty không cần bỏ ra chi phí để sắm sửa, bảo trì thiết bị in ấn.

Thực tế cho thấy, cố tình bỏ quên nhu cầu về một thiết bị in ấn càng khiến nhiều vấn đề bất tiện phát sinh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất công việc. Doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển theo thời gian nên sớm muộn gì thì việc ra ngoài tiệm sẽ không thể đáp ứng tốt được nhu cầu in ấn trong tương lai. Không chỉ có thế, in bên ngoài còn tiềm ẩn mối nguy rò rỉ những thông tin quan trọng.

Với sự hiện diện của một chiếc máy in ngay tại văn phòng, nhân viên không còn phải ra tiệm photocopy bên ngoài mỗi khi cần chuẩn bị tài liệu quan trọng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, công sức và cả chi phí về lâu về dài.

Những khi cần đối chiếu, tham khảo nhiều nguồn tư liệu thì mọi người có thể in ra cho dễ quan sát. Cách này giúp tránh mắc phải sai sót, nhầm lẫn. Thay vì căng mắt soi màn hình máy tính liên tục nhiều tiếng đồng hồ thì đọc thông tin trên giấy sẽ phần nào giảm bớt áp lực, giữ cho đôi mắt khỏe.

Bên cạnh đó, thao tác chuẩn bị giấy tờ cần thiết trước mỗi cuộc họp hoặc gặp gỡ đối tác cũng dễ dàng, nhanh chóng hơn, nhân viên không còn tốn thời gian chạy ra bên ngoài in ấn. Giả sử có vấn đề bất ngờ phát sinh thì mọi người sẽ có thêm thời gian ứng phó và kịp thời đưa ra giải pháp. Một phần không kém phần quan trọng nữa chính là thông tin nội bộ ít có nguy cơ bị rò rỉ hơn so với khi đi in bên ngoài tiệm.

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết giúp cho các hoạt động trong công ty diễn ra trôi chảy hơn.

Loạt máy in laser đa năng chính hãng của HP sẽ là sự lựa chọn phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. LaserJet MFP M433a, M436DN và M436N là các dòng máy đa chức năng có thể in ấn, scan, photo với hiệu suất ổn định, cho chất lượng bản in rõ ràng, sắc nét. Nhờ đó mà doanh nghiệp giảm thiểu được tình trạng phải in lại nhiều lần do bản in hỏng, gây lãng phí giấy và hại cho môi trường. Một điểm cộng nữa chính là các dòng máy trên có khả năng xử lý được cả khổ giấy A4 thông thường và giấy A3 với kích thước lớn hơn.

Bên cạnh đó, hộp mực nguyên gốc HP cũng có dung tích lớn, dùng được lâu dài, và chi phí thay mực mới lại rất phải chăng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn cho doanh nghiệp trong dài hạn.

LaserJet MFP M433a của HP là máy in A3 và A4 đa năng với chế độ nghỉ thông minh góp phần giảm lượng điện năng hao phí những khi không sử dụng máy, cùng với hộp mực lớn tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì và thay mực định kỳ. Máy cho bản in rõ nét, chất lượng cao giúp hạn chế tối đa tình trạng in hỏng gây bất tiện, tốn giấy.

Máy in đa năng LaserJet MFP M433a đáp ứng tốt nhu cầu in ấn của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

LaserJet MFP M436DN và M436DN có cùng đặc điểm là máy đa chức năng, có thể in, scan, photo cả hai khổ giấy A3 và A4, cho chất lượng ấn phẩm cao. Hai máy này đều được tích hợp sẵn tính năng kết nối qua mạng Lan, giúp bạn kết nối in/scan thuận tiện và dễ dàng. Nhờ tính năng này, tất cả nhân viên trong văn phòng cơ quan có thể dùng chung thiết bị mà không cần phụ thuộc vào máy chủ.

In ấn dễ dàng với máy in LaserJet MFP M436DN và LaserJet MFP M436N.

Với những chiếc máy in laser đa chức năng nêu trên, mọi người sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể để đầu tư vào các hoạt động khác mang lại nhiều lợi ích hơn nữa trong tương lai.

Bảo An