Giải pháp hỗ trợ trẻ tự học tiếng Anh từ DoYoSe English

DoYoSe English là một bộ sản phẩm kỹ thuật số học tiếng anh hoàn chỉnh, giúp trẻ và bố mẹ tiếp cận ngôn ngữ một cách khoa học, hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch bệnh, học tiếng Anh trực tuyến tại nhà là một trong những lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, hình thức này cũng gây nhiều khó khăn cho trẻ và bố mẹ khi phải lựa chọn giữa nhiều trung tâm, website, các tài liệu học mà không rõ hiệu quả. Theo các chuyên gia, tài liệu học phải phù hợp với trình độ của từng bé, nếu quá sức sẽ gây khó khăn và chán nản.

Giải quyết vấn đề này, bộ sản phẩm tiếng Anh thông minh của DoYoSe English ra đời góp phần giúp trẻ em tự tin giao tiếp tiếng Anh, tiếp cận ngôn ngữ mới một cách khoa học, đúng cách.

Bộ sản phẩm tiếng Anh này đã ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2016, nằm trong top những ứng dụng giáo dục bán chạy nhất tại đây. Đến Việt Nam năm 2021, DoYoSe English đặt mục tiêu dẫn dắt bé tự học có định hướng với những tính năng ưu việt.

Bộ sản phẩm tiếng Anh từ Hàn Quốc DoYoSe English đã có mặt tại Việt Nam. Ảnh: DoYoSe English

DoYoSe English là một bộ sản phẩm học tiếng anh hoàn chỉnh, bao gồm: ứng dụng cài đặt trên máy tính bảng/smartphone, bộ sách kỹ thuật số Smart Workbook, được kết nối với nhau bởi bút thông minh Smart Pen. Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu chính thức từ Hàn Quốc. Đặc biệt cuốn sách Smart Workbook được in bởi mực in kỹ thuật số, các bài học, biểu tượng, hình vẽ được mã hóa dưới lớp mực in của sách.

Giáo trình được nghiên cứu bởi hơn 250 chuyên gia về giáo dục, tâm lý, công nghệ tại Hàn quốc và thế giới trong suốt 5 năm. Từ đó tạo ra phương pháp học 4R độc quyền đi từ Ready (Khởi động) - Mở đầu với các hoạt động gây hứng thú; Real (trực quan) - Học các nội dung chính trong các bài học, học theo từng cấp độ từ dễ đến khó; Repeat (Ôn tập) - Ôn tập lại những bài cũ và củng cố lại kiến thức trên bộ sách Smart Workbook; Reinforce (Củng cố chuyên sâu) - nâng cao vốn từ vựng, luyện tập chuyên sâu các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Ứng dụng đặc biệt chú trọng vào phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết thông qua thiết kế đồ họa 3D, âm nhạc sống động, câu chuyện đời thường, làm tăng thêm sự thú vị và kích thích tính sáng tạo, tư duy tự học.

DoYoSe được viết tắt từ Do It Yourself - là phương pháp tự học, chương trình được chia ra nhiều cấp độ khác nhau bao gồm Phonics, Ground, Mountain và Sky. Mỗi ngày bé chỉ cần dành ra 30 phút mỗi bài học, 30 phút ôn tập, 5 buổi một tuần, sau từ 48 đến 52 tuần sẽ đạt được cấp độ như mong muốn. Bé sẽ được kiểm tra năng lực online miễn phí trước khi đăng ký chương trình để đảm bảo bé được học lộ trình phù hợp nhất. Tại Hàn Quốc, có hơn 300 nghìn bé đăng ký tham gia chương trình sau 3 năm ra mắt.

(Nguồn: DoYoSe)