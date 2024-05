Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước nguy cơ tấn công ransomware

Giải pháp Dell PowerProtect Cyber Recovery Solution hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho hệ thống công nghệ, bảo mật an toàn dữ liệu.

Phát hiện và phòng chống các cuộc tấn công trên không gian mạng, đảm bảo cho hệ thống công nghệ thông tin đứng vững trước những nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin luôn là một vấn đề tối quan trọng nhằm đảm bảo tính liên tục cho hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, không ít doanh nghiệp bị tấn công ransomware (mã độc tống tiền), mã hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc bằng Bitcoin. Hậu quả để lại rất lớn, có doanh nghiệp phải dừng hoạt động một thời gian để phục hồi hậu quả, kéo theo thiệt hại về kinh tế. Thực trạng trên cảnh báo các đơn vị phải luôn chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tình huống xấu xảy ra.

Theo đó doanh nghiệp tăng cường xây dựng giải pháp bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin nhằm phát hiện và chống lại những cuộc tấn công mạng. Ngoài ra cần chú trọng lên kế hoạch, chuẩn bị các giải pháp khôi phục lại dữ liệu trong tình huống tội phạm mạng tấn công cũng như vượt qua tất cả hàng rào bảo mật và phá hủy hoàn toàn hệ thống.

Kỹ sư của NT&T triển khai giải pháp Dell Technologies cho doanh nghiệp. Ảnh: NT&T

Hiện tại, có nhiều giải pháp khác nhau để lại yếu tố "cyber resilience" - nghĩa là khả năng khôi phục lại hệ thống sau khi bị tấn công ransomware. Trong đó, phổ biến nhất là giải pháp sử dụng một chiếc "hầm" cất giữ an toàn dữ liệu, được cách ly với hệ thống bên ngoài cũng như những tác nhân gây hại. Hai thành phần chính của nhóm giải pháp này là Vault - có thể hiểu là một chiếc hầm chứa những những dữ liệu an toàn, chưa bị mã hóa bởi ransomware; và Air-Gap - một kết nối truyền dữ liệu giữa nguồn dữ liệu gốc và Vault, chỉ mở ra khi cần cất giữ dữ liệu an toàn và đóng lại trong suốt những khoảng thời gian khác.

Nguyên tắc hoạt động của giải pháp sử dụng Vault và Air-Gap gồm dữ liệu quan trọng gốc (như Database) được tạo một bản backup tại trung tâm dữ liệu chính, sau đó kết nối Air-Gap sẽ tự động được mở và dữ liệu sẽ được truyền sang vùng Vault có thể được đặt tại một data center khác. Tiếp đến kết nối Air-Gap bị đóng lại, dữ liệu sau khi truyền sang Vault sẽ được tạo một bản copy tại vùng sandbox, sẵn sàng cho hệ thống thử nghiệm việc khôi phục cũng như phân tích và kiểm tra xem dữ liệu có bị nhiễm ransomware không.

Sau đó dữ liệu lưu trên Vault sẽ thiết lập đặc tính immutable, nghĩa là sẽ không thể bị xóa hoặc sửa trong một khoảng thời gian quy định, giúp đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Mỗi dữ liệu trên Vault sẽ được hệ thống sử dụng cơ chế học máy để kiểm tra và xác định xem có bị nhiễm ransomware từ trước không, nếu phát hiện ra dữ liệu bị nhiễm mã độc sẽ có thông báo cho người quản trị để loại bỏ ra khỏi hệ thống.

Các tổ chức và doanh nghiệp có thể đạt được yếu tố "cyber resilience" với việc trang bị giải pháp có kiến trúc Vault và Air-Gap để bảo vệ hệ thống, kết hợp với các giải pháp bảo mật ở nhiều lớp khác nhau (lớp ứng dụng, lớp ảo hóa và hệ điều hành, lớp mạng...) đồng thời đưa ra các quy trình và đào tạo nhân sự trong việc nâng cao ý thức về an ninh an toàn thông tin. Dù hệ thống chính bị tấn công phá hủy hoàn toàn, các đơn vị vẫn sẽ luôn có dữ liệu được cất giữ ở một nơi an toàn và sẵn sàng cho việc khôi phục sau sự cố, không tốn các chi phí trả tiền chuộc cho hacker.

Dell Technologies là một trong những đơn vị đứng đầu thế giới về các giải pháp bảo vệ và khôi phục dữ liệu nói chung cũng như giải pháp khôi phục dữ liệu sau tấn công ransomware nói riêng. Cụ thể, giải pháp Dell PowerProtect Cyber Recovery Solution được tin tưởng và sử dụng trên thế giới cũng như tại Việt Nam trong nhiều năm qua, giúp các tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho hệ thống công nghệ của mình.

Giải pháp PowerProtect Cyber Recovery Solution được phân phối bởi Công ty TNHH Giải pháp nền tảng thông tin và truyền thông (NT&T). Đơn vị có đội ngũ kỹ thuật cao, nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn và cung cấp đến các doanh nghiệp tại Việt Nam những dịch vụ, giải pháp bảo vệ dữ liệu cao cấp nhất.

Hải My