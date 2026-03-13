Giải pháp hạn chế nồm ẩm trong không gian sống

Độ ẩm không khí ở mức cao tiềm ẩn nguy cơ các bệnh đường hô hấp, nhưng có thể kiểm soát bằng giải pháp thông gió, điều hòa phù hợp.

Sau những ngày Tết Nguyên đán, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố phía Bắc xuất hiện tình trạng nồm ẩm trên diện rộng, độ ẩm không khí ở mức 70-85%, kèm mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết xuất hiện vào cuối đông, đầu mùa xuân, khiến sàn nhà, tường, đồ dùng trong nhà thường xuyên ướt át, bí bách, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và nấm mốc phát triển.

Hà Nội mù sương trong một ngày nồm ẩm đầu năm 2026. Ảnh: Ngọc Thành

Theo các chuyên gia y tế, thời tiết nồm ẩm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp như cúm, viêm mũi xoang, viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền dễ nhiễm bệnh do sức đề kháng kém. Anh Minh Kiệt (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ rằng, mỗi mùa nồm khiến không khí trong nhà bí bách và tường nhà bong tróc, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình, dù đã nhiều lần vệ sinh và sơn sửa.

Trong mỗi mùa nồm ẩm, việc kiểm soát chất lượng không khí trong nhà trở thành yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe gia đình. Tại hội thảo khoa học "Không gian sống vì sức khỏe - Giải pháp thông gió thông minh cho khí hậu nhiệt đới", ông Philip Ong, Trưởng nhóm Thúc đẩy Tiêu chuẩn hóa, khối Nghiên cứu và Tiêu chuẩn hóa thuộc Panasonic Singapore cho biết, con người trung bình hít thở khoảng 18 kg không khí mỗi ngày, vì vậy chất lượng không khí trong nhà sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe.

"Trong môi trường sống hiện đại, không khí trong nhà có thể bị ô nhiễm bởi bụi mịn, CO₂, độ ẩm cao, nấm mốc hoặc các hợp chất hữu cơ bay hơi nếu không được kiểm soát bằng hệ thống thông gió, điều hòa phù hợp", ông nói.

Chiếc tủ lạnh bị hơi nước đọng thành hạt loang lổ cả 5 mặt cho dù hàng ngày được lau 2 đến 3 lần trong mùa nồm ẩm ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

Trên thế giới, nhiều giải pháp công nghệ xử lý không khí đã được nghiên cứu theo hướng tác động trực tiếp đến các yếu tố ô nhiễm ở cấp độ vi mô. Trong đó, nanoe™ X thế hệ 3 của Panasonic là bước tiến công nghệ mới, có khả năng tạo ra 48.000 tỷ gốc hydroxyl mỗi giây, gấp 100 lần so với thế hệ đầu tiên, theo công bố của Panasonic. "Công nghệ này giúp khử mùi, ức chế virus, vi khuẩn, ngăn chặn các chất ô nhiễm bám dính trên bề mặt và trong không khí", đại diện hãng nói.

Theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Phân tích Sản phẩm Panasonic Nhật Bản năm 2025 cho thấy, nanoe™ X thế hệ 3 có thể ức chế 90% ba loại độc tố nấm mốc phổ biến (Aflatoxin B1, Gliotoxin, Sterigmatocystin) trong 5 phút, điều kiện kiểm soát với buồng thử nghiệm 45 lít. Theo Panasonic, thử nghiệm tiếp theo ghi nhận khi tích hợp vào hệ thống điều hòa không khí, nanoe™ X thế hệ 3 đạt hiệu quả ức chế Aflatoxin B1 tới 94,3% sau 48 giờ vận hành. Aflatoxin B1 là độc tố được WHO xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư cao.

Công nghệ nanoe X được Panasonic nghiên cứu và cải tiến trong hơn 20 năm.

Hiện nay, nanoe™ X thế hệ 3 được hãng này tích hợp trên các dòng điều hòa dân dụng và thương mại của Panasonic. Công nghệ này có thể vận hành song song với chế độ làm mát hoặc hoạt động độc lập, giúp duy trì chất lượng không khí trong không gian kín chủ động.

Cách tiếp cận này cho thấy xu hướng mới trong việc bảo vệ môi trường sống, thay vì xử lý các dấu hiệu ẩm mốc đã xuất hiện trên bề mặt, nhiều giải pháp đang hướng tới kiểm soát các tác nhân gây hại ngay từ trong không khí. Việc chủ động kiểm soát chất lượng không khí trong nhà trở thành một phần quan trọng của tiêu chuẩn sống hiện đại, nơi sức khỏe gia đình được bảo vệ ngay từ chính không gian sống hằng ngày.

Quang Anh