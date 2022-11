Giải pháp hạn chế các sự cố cháy nổ do điện

Theo Phó tổng giám đốc EVNHCMC, người dân không nên sử dụng nhiều thiết bị điện trong cùng một ổ cắm vì có nguy cơ gây quá tải ổ cắm điện.

Để phòng chống sự cố cháy nổ do điện gây ra, hàng năm, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã chủ động khảo sát, tư vấn an toàn sử dụng điện cho các hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Từ đầu năm đến nay, tổng công ty cho biết đã thực hiện tư vấn được hơn 88.00 hộ gia đình (vượt 122% kế hoạch hàng năm); đồng thời phát hàng trăm nghìn quyển Cẩm nang sử dụng điện an toàn, Sổ tay PCCC điện gia đình, Sổ tay PCCC điện cơ sở, sản xuất kinh doanh và công sở đến hộ sử dụng điện.

Công nhân EVNHCMC tuyên truyền về an toàn tiết kiệm điện cho người dân.

Trong quá trình khảo sát, tư vấn, doanh nghiệp đã ghi nhận những lỗi phổ biến như hệ thống điện trong nhà không đảm bảo an toàn; dây dẫn bị quá tải, bong tróc lớp cách điện dẫn đến nguy cơ gây chạm chập; các mối nối không đúng kỹ thuật; để thiết bị điện phát nhiệt gần vật dễ cháy nổ; không ngắt thiết bị điện khi không sử dụng; sử dụng thiết bị điện kém chất lượng, sử dụng chung một ổ cắm điện cho nhiều thiết bị điện (tivi, quạt điện, tủ lạnh, bàn ủi...) dẫn đến nguy cơ gây quá tải.

Từ thực tế trên, tổng công ty đã đưa ra các giải pháp để khắc phục. Đơn cử, khi lắp đặt thêm thiết bị sử dụng điện phải kiểm tra khả năng mang tải của hệ thống điện, để tránh trường hợp hệ thống dẫn điện trong nhà bị quá tải. Các thiết bị sử dụng điện, ổ cắm điện nên lắp thêm thiết bị bảo vệ chống quá tải, chống ngắn mạch (aptomat); thiết bị bảo vệ chống điện giật, chống rò điện. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị dùng điện để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ hư hỏng, rò điện gây chạp chập gây cháy, gây tai nạn.

Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết bất thường, khó dự báo và để chủ động phòng, chống lụt bão, úng, giông lốc và hạn chế các thiệt hại do thiên tai gây ra, EVNHCMC đã kiểm tra hành lang lưới điện cao áp, rà soát toàn bộ khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng khi mưa to. Thực hiện cải tạo, nâng cao tủ điện, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng. Hay trước mùa mưa bão, đơn vị đã cho tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan để kịp thời xử lý.

Với các bảng hiệu quảng cáo ngoài trời tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn về điện, ở góc độ chuyên môn, ông Luân Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc EVNHCMC cho biết các bảng quảng cáo thường đặt ngoài trời, trong quá trình sử dụng thiếu kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng; hệ thống điện của bảng quảng cáo không lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá tải, chống ngắn mạch, chống giật. Các dây dẫn điện không đi trong ống bảo vệ, các mối nối không đúng kỹ thuật, không được bọc cách điện nên trong quá trình sử dụng lâu ngày các dây dẫn bị bong tróc lớp cách điện làm chạm chập rò điện gây sự cố, tai nạn.

Để ngăn ngừa sự cố, ông Hưng khuyến cáo các bảng hiệu quảng cáo phải được đơn vị chức năng thiết kế và lắp đặt. Bảng hiệu, bảng quảng cáo được đặt ngoài trời nên các thiết bị điện dùng cho quảng cáo phải là thiết điện sử dụng ngoài trời, có khả năng chịu được môi trường nắng nóng, ẩm ướt. Các bảng quản cáo phải có hệ thống báo vệ quá tải như aptomat, thiết bị chống giật, các kết cấu kim loại của bảng quảng cáo cần được nối đất. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện của bảng quảng cáo để phát hiện kịp thời các nguy cơ hư hỏng, rò điện gây chạp chập gây cháy, gây tai nạn.

Công nhân EVNHCMC sửa chữa điện.

Cũng theo ông Luân Quốc Hưng, Luật Điện lực chỉ rõ, khách hàng mua điện có trách nhiệm đảm bảo về an toàn điện sau công tơ. Tuy nhiên, với trách nhiệm xã hội của đơn vị cung cấp điện, EVNHCMC luôn quan tâm đến công tác an toàn điện trong nhân dân và đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong cộng đồng.

Theo đó ngoài quá trình kiểm tra tư vấn, kiểm tra định kỳ các hộ dân, doanh nghiệp sử dụng điện, đơn vị tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa và ngầm hóa lưới điện nhằm góp phần nâng cao chất lượng an toàn điện, độ tin cậy cung cấp điện và giảm tối đa tác động từ các yếu tố bên ngoài cũng như ảnh hưởng của thời tiết.

Thế Đan (Ảnh: EVNHCMC)