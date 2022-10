Giải pháp giúp trẻ phát triển năng lực lãnh đạo

Trẻ cần được khơi gợi sự tự tin, làm chủ việc học, sinh hoạt… để phát huy năng lực lãnh đạo, các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo "Kết nối giáo dục toàn cầu".

Ngày 12/10, Tổ chức giáo dục For Children Education Việt Nam (FCE) và Tập đoàn FranklinCovey (Mỹ) tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu chương trình "Lãnh đạo bản thân" (Leader In Me - LIM) đến các trường khối phổ thông tại địa bàn TP HCM.

Sự kiện có sự tham gia của ông Bill McIntyre - Phó chủ tịch Tập đoàn FranklinCovey toàn cầu, bà Muriel Summers - Đại sứ toàn cầu của FranklinCovey và hơn 300 thầy cô ban giám hiệu các trường khối phổ thông trong và ngoài công lập tại thành phố và các khu vực lân cận.

Tại đây, các diễn giả nhận định vai trò của giáo dục trẻ em trong thực tiễn thế giới đang thay đổi với nhiều sự không chắc chắn, nhất là sau đại dịch. Ngoài việc trang bị cho các em kiến thức học thuật cần thiết, nhà trường và thầy cô cần khơi gợi sự tự tin trong mỗi trẻ em, tạo điều kiện phát huy năng lực lãnh đạo vốn có bên trong bản thân. Khi làm chủ bản thân, các em có thể ứng biến trước những thay đổi khó lường của thế giới.

Theo Ông McIntyre - Phó chủ tịch Tập đoàn FranklinCovey, trẻ em có khao khát và cơ hội lớn để đóng góp vào sự thay đổi thế giới. Do đó, nhiệm vụ của giáo dục là tạo sân chơi trải nghiệm và kết nối bên ngoài, giúp các em trở thành công dân toàn cầu thực thụ.

"Trước khi mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tới những người xung quanh, điều quan trọng là trau dồi các tính cách tốt như khiêm nhường, nhân ái... và năng lực bản thân", ông nói thêm.

Ông Bill McIntyre - Phó chủ tịch Tập đoàn FranklinCovey tại sự kiện. Ảnh: FCE

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của quá trình này là tư duy nhà giáo, thay vì thay đổi giáo trình hay chương trình, công nghệ đào tạo. Theo các chuyên gia, giáo viên cần đóng vai trò đồng hành, dẫn dắt, trao cho cho trẻ em cơ hội phát huy hết tiềm năng và năng lực tự khám phá, dẫn dắt bản thân.

Bà Muriel Summers - Cựu hiệu trưởng trường A. B. Combs (Mỹ) kể lại, bà từng thực hiện việc chuyển hoá ngôi trường của mình theo mô hình "Lãnh đạo bản thân". Nhờ đó, bà thành công đưa trường xếp hạng thấp nhất quận trở thành một trong những ngôi trường tiểu học hàng đầu nước.

"Khi một đứa trẻ được lắng nghe, nhìn nhận và yêu thương, bé sẽ toả sáng. Thầy cô giáo là những người thay đổi cuộc đời của học sinh, giúp các em nhận ra tài năng, năng lực và trang bị kỹ năng cần cho hành trình sống", bà khẳng định.

Bà Muriel Summers - Cựu hiệu trưởng trường A. B. Combs (bên trái) chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: FCE

Chương trình đổi mới giáo dục Leader In Me (Lãnh đạo bản thân) thuộc Tập đoàn giáo dục FranklinCovey đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bà cùng các giáo viên đổi mới tư duy. Chương trình đã giúp hơn 6.000 trường học trên toàn thế giới chuyển đổi mô hình quản lý và giảng dạy.

Leader In Me cung cấp giải pháp dựa trên nền tảng của cuốn sách nổi tiếng thế giới "7 thói quen hiệu quả" của tác giả Stephen Covey. Yếu tố tạo nên hiệu quả lâu dài trong đổi mới giáo dục là xuất phát điểm: thay đổi mô thức tư duy của đội ngũ lãnh đạo và giáo viên của trường, từ đó, dẫn đến thay đổi hành vi phù hợp.

Thay vì tạo ra thêm kiến thức hoặc đầu việc mới, chương trình Lãnh đạo bản thân hướng các thầy cô áp dụng 7 thói quen để thực hiện những việc đang làm hằng ngày tại trường sao cho hiệu quả hơn, những thay đổi nhỏ trong cách làm. Điều này có thể mang đến kết quả đột phá thành tích học tập của học sinh, đồng thời, giúp các em tự tin hơn, phát huy năng lực và tiềm năng.

7 thói quen bao gồm: sống chủ động; bắt đầu với mục tiêu; ưu tiên việc quan trọng; tư duy cùng thắng; hiểu rồi được hiểu; hợp lực và rèn rũa bản thân. Giáo viên có thể dạy học sinh thực hành trong lớp hay các hoạt động giáo dục tại trường, đồng thời, áp dụng các nguyên tắc này cho chính mình. Các em cũng cần vận dụng các thói quen khi sinh hoạt cùng gia đình, cộng đồng.

Cô Phạm Thị Thanh Nhàn - Phó hiệu trưởng trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã triển khai chương trình Lãnh đạo bản thân cho cán bộ giáo viên và học sinh tại cơ sở 2 từ năm 2014. Cô cho biết, điều bản thân yêu thích và tự hào nhất từ khi áp dụng mô hình này là sự thay đổi về nhận thức của đội ngũ cán bộ và giáo viên.

"Đứng trước bất kỳ khó khăn hoặc những điều không đoán trước, mọi người tập trung vào giài pháp với tinh thần ‘Tôi sẽ thử’, thay vì đưa ra khó khăn và nghĩ ‘Tôi không thể’", cô nói thêm.

Thiên Minh