Giải pháp đưa phòng tắm lên tầng hai không cần khoan cắt sàn

Tầng hai là nơi nghỉ ngơi của mẹ chồng bà Minh. Cụ bà năm nay gần 90 tuổi. Tầng hai không có nhà vệ sinh riêng. Mỗi khi cần sử dụng, cụ bà phải bám vịn cầu thang, từng bước di chuyển xuống tầng trệt để dùng chung với cả gia đình. Ở tuổi xế chiều, việc đi lại thường xuyên trên cầu thang dốc tiềm ẩn nguy cơ, ảnh hưởng sức khỏe.

Do đó, gia chủ mong muốn có toilet ngay tại tầng hai nhưng chưa triển khai được do không có ý tưởng về mặt kỹ thuật. Tầng này không có hệ thống thoát nước sẵn, trong khi bể phốt lại ở cách xa đến 10 mét.