Giải pháp đưa phòng tắm lên tầng hai không cần khoan cắt sàn

Tầng hai là nơi nghỉ ngơi của mẹ chồng bà Minh. Cụ bà năm nay gần 90 tuổi. Tầng hai không có nhà vệ sinh riêng. Mỗi khi cần sử dụng, cụ bà phải bám vịn cầu thang, từng bước di chuyển xuống tầng trệt để dùng chung với cả gia đình. Ở tuổi xế chiều, việc đi lại thường xuyên trên cầu thang dốc tiềm ẩn nguy cơ, ảnh hưởng sức khỏe.
Do đó, gia chủ mong muốn có toilet ngay tại tầng hai nhưng chưa triển khai được do không có ý tưởng về mặt kỹ thuật. Tầng này không có hệ thống thoát nước sẵn, trong khi bể phốt lại ở cách xa đến 10 mét.
Gia đình muốn một giải pháp dễ triển khai, không xáo trộn kết cấu nhà, không ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Bà Minh tìm đến SFA Pumps Vietnam. Sau khi khảo sát thực tế, đội ngũ kỹ thuật xác định khoảng diện tích trống sát cửa sổ hướng ra ban công là vị trí tối ưu để bố trí phòng tắm.
Khu vực này vừa đủ rộng, tận dụng được ánh sáng tự nhiên, lại nằm gần ban công - nơi có thể đặt thiết bị bơm bên ngoài, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa thuận tiện cho việc bảo trì về sau.
Từ bản phối cảnh trên giấy đến công trình thực tế chỉ mất vài giờ thi công. Một phòng tắm khép kín được lắp đặt ngay phía cửa sổ nhìn ra ban công. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng không làm ảnh hưởng đến kết cấu hay sự thông thoáng của ngôi nhà.
Phía ngoài, đơn vị đặt máy bơm nghiền Sanipack, thuộc dòng sản phẩm Sanitoilet. Thiết bị này không yêu cầu khoan cắt sàn. Theo đơn vị, Sanipack có thiết kế nhỏ gọn không gây tiếng ồn, giúp sinh hoạt và giấc ngủ của cụ bà không bị ảnh hưởng.
Sanipack có khả năng thu gom toàn bộ nước thải từ các thiết bị vệ sinh trong phòng tắm - bao gồm bồn cầu, lavabo và vòi sen. Khi đi vào máy, chất thải sẽ được nghiền nhỏ qua lưỡi cắt tích hợp thành dạng bùn mịn. Nhờ đó, dòng thải có thể dễ dàng được dẫn đến bể phốt thông qua hệ thống đường ống nhỏ gọn.
Sau quá trình nghiền, hệ thống tiếp tục bơm chất thải đi xa tới 10 m để kết nối trực tiếp với bể phốt phía sau nhà. Theo đơn vị, công nghệ này đã giải quyết rào cản về khoảng cách và độ cao, mở ra khả năng lắp đặt phòng tắm ở những vị trí trước đây phải cần khoan cắt lắp đường ống phức tạp.
Phòng tắm cho cụ bà có lavabo, bồn cầu đến khu vực tắm gội.
Bà Minh trò chuyện với đơn vị thi công sau khi hoàn thành phòng tắm. Bà đánh giá cao tốc độ thi công, đáp ứng đúng mong muốn về một không gian tiện nghi, sạch sẽ và phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi. Giải pháp giải quyết nỗi lo thường trực về việc mẹ già phải di chuyển khó khăn mỗi ngày.
Hoài Phương
Ảnh: Sanitoilet