Giải pháp điện mặt trời, lưu trữ năng lượng của Huawei Energy

Huawei Energy cung cấp hệ sinh thái Inverter, BESS và EMS hướng đến hỗ trợ tối ưu vận hành cho khối doanh nghiệp thương mại và công nghiệp (C&I).

Tại thị trường Việt Nam, thông qua Hoa Nam Energy, Huawei Energy cung cấp hệ sinh thái Biến tần chuỗi thông minh (Inverter); Hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi, tạo lưới thông minh (ESS) và Thiết bị quản lý, giám sát hệ thống (EMS). Đây là các giải pháp hướng đến hỗ trợ vận hành cho khối doanh nghiệp C&I.

Một dự án điện mặt trời quy mô hàng trăm MWp của Huawei Energy. Ảnh: Hoa Nam Energy

Trong đó, Biến tần chuỗi thông minh Inverter có hiệu suất chuyển đổi đến 98,8%, giúp tối ưu sản lượng từ hệ thống PV. Smart String ESS bổ sung khả năng lưu trữ năng lượng với kiến trúc an toàn nhiều lớp từ cell đến toàn hệ thống. Theo doanh nghiệp, giải pháp này tích hợp cơ chế ngắt bảo vệ 5 cấp trong 5 mili giây và thiết kế thoát áp định hướng, giảm thiểu rủi ro sự cố trong quá trình vận hành. Công nghệ làm mát hybrid độc quyền của Huawei Energy cũng giúp hệ thống đạt hiệu suất vòng lặp cao (RTE ≥ 91,3%); trong khi SmartLogger giúp quản lý và giám sát toàn bộ hệ thống trên một nền tảng thống nhất.

"Việc tích hợp các thành phần này trong cùng một hệ sinh thái giúp hệ thống vận hành đồng bộ, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát dữ liệu và hiệu suất theo thời gian thực", đại diện Huawei Energy nói. "Giải pháp tích hợp inverter, lưu trữ và quản lý năng lượng tạo ra cấu trúc vận hành xuyên suốt, thay vì các thiết bị rời rạc như mô hình truyền thống".

Doanh nghiệp tập trung vào việc xây dựng các giải pháp toàn diện. Ảnh: Huawei Energy

Tại thị trường Việt Nam, Hoa Nam Energy là đơn vị phân phối các sản phẩm Huawei Energy trong lĩnh vực điện mặt trời. Theo doanh nghiệp này, họ đã tham gia triển khai hơn 300 dự án, tổng công suất lắp đặt vượt 1.000 MWp, chiếm 55% thị phần trong nước năm 2024.

Danh mục dự án C&I có Huawei Energy tham gia gồm nhiều hệ thống quy mô lớn, như nhà máy dệt sợi Huafu tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (tỉnh Tây Ninh) công suất 26,15 MWp; Foxconn Việt Nam công suất 32 MWp (tỉnh Bắc Ninh); điện mặt trời áp mái thương mại Luthai tại Tây Ninh với công suất 10 MWp. Hiện, doanh nghiệp này đang cung cấp giải pháp điện mặt trời tích hợp inverter và lưu trữ năng lượng theo cấu hình đồng bộ từ Huawei Energy, hướng đến nhóm doanh nghiệp C&I, trọng tâm là tối ưu hiệu quả vận hành.

Công trình điện mặt trời SP Infra 50 MWp tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Huawei Energy

"Giải pháp trên tạo ra khả năng điều phối chủ động, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn việc sử dụng điện theo nhu cầu sản xuất thực tế", đại diện Huawei Energy nói, đồng thời kỳ vọng sẽ thúc đẩy giải pháp phát điện đơn thuần sang hệ thống năng lượng được quản trị toàn diện.

Quang Anh