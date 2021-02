Giải pháp dạy và học trực tuyến hiệu quả

Mới đây, Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng quyết định dừng việc dạy học trực tuyến đối với học sinh khối lớp 1, lớp 2 và không dạy kiến thức mới bằng hình thức trực tuyến với học sinh khối 3, 4, 5 cấp tiểu học từ ngày 22/2.

Bởi lẽ, học sinh lớp 1 và 2 còn quá bé để tự sử dụng thành thạo máy tính cũng như các thao tác kỹ thuật trong quá trình học với thầy cô giáo. Trong khi đó, bậc phụ huynh do bận đi làm hoặc những công việc khác nên không thể thường xuyên ở nhà cùng con. Ngoài ra, nếu việc chuyển thời gian dạy vào buổi tối muộn cũng không hợp lý do một số phụ huynh khác không thể đáp ứng.

Học trực tuyến đặt ra nhiều thách thức đối với cả giáo viên và học sinh. Ảnh: HOCMAI.

Chị Văn Thị Nhung, phụ huynh có con đang học tại trường Tiểu học Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, do con còn nhỏ nên việc học còn nhiều bất cập. Nếu để con tự học với máy tính, các con sẽ rất khó tập trung do không có cô giáo ở cạnh. Chị cũng như nhiều gia đình khác bị xáo trộn sinh hoạt do phải sắp xếp người học cùng con.

Bên cạnh đó, việc trẻ nhỏ tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính, điện thoại, dễ ảnh hưởng tới thị lực. Đôi khi, nếu tự làm chủ việc học, các con có thể sẽ truy cập nhiều trang web không lành mạnh nếu không có sự giám sát của cha mẹ.

Giải pháp để học trực tuyến hiệu quả

Học truyền thống vốn đã không dễ dàng, việc tiếp cận kiến thức thông qua màn hình máy tính, điện thoại còn trở nên khó khăn hơn nhiều lần. Trước những bất cập ấy, đòi hỏi cần có những giải pháp để việc học trực tuyến hiệu quả và trở thành phương pháp hữu dụng trong thời điểm này.

Trước hết, giáo viên cần phải làm chủ được công nghệ, tìm tòi, khám phá và không ngừng thay đổi bài giảng để thu hút học sinh. Nếu thầy cô vẫn chỉ giảng dạy thông thường như trên lớp học truyền thống, học sinh có thể cảm thấy nhàm chán.

Do đó, nếu thầy cô chịu khó tìm tòi phương pháp, ứng dụng công nghệ, bài giảng sẽ thu hút học sinh hơn, tạo ra hiệu ứng tốt và hiệu quả không thua kém so với học truyền thống.

Việc học trực tuyến cũng cần có sự đồng hành của phụ huynh; cơ quan quản lý giáo dục; cơ quan quản lý an toàn thông tin, an ninh mạng để giám sát hoạt động giảng dạy và hạn chế những hành động xấu của tin tặc.

Với Hải Phòng, dù học sinh khối cấp 1 không thể đến trường và tạm dừng việc học trực tuyến, song tỉnh vẫn tổ chức phương án thay thế. Thành phố yêu cầu các cô giáo gửi chương trình, bài tập cho phụ huynh. Sau đó, phụ huynh sẽ in ra giao cho các con làm và gửi cho giáo viên khi con hoàn thành bài.

Không chỉ học trực tuyến với giáo viên trên lớp, nhiều học sinh và phụ huynh đã tìm đến những khóa học uy tín trên mạng nhằm bổ sung kiến thức, đồng thời tăng cường và nâng cao kiến thức, phục vụ cho các kỳ thi quan trọng, như thi chuyển cấp và THPT Quốc gia.

Muốn học trực tuyến hiệu quả, cần có sự đồng hành của phụ huynh, các cơ quan quản lý. Ảnh: HOCMAI.

Hiện, thị trường có một số trang học trực tuyến phổ biến như hocmai.vn, onluyen.vn... Nhiều phụ huynh và học sinh lo sợ nếu chỉ học online sẽ không thể tiếp thu đủ lượng kiến thức cần thiết nên đã mua các khóa học online do các thầy cô nổi tiếng, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

Đại diện Hệ thống Giáo dục HOCMAI, đơn vị chuyên về phát triển các sản phẩm giáo dục trực tuyến cho biết, ở mỗi khóa học online, không chỉ có giáo viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết giảng dạy kiến thức cơ bản, mà còn có sự đồng hành của đội ngũ hỗ trợ, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc. Cơ chế này giúp các em hiểu bài và có kết quả học tập tốt nhất.

Trước đó, đơn vị này cũng phát hành nhiều khóa học online miễn phí trong thời điểm bùng nổ dịch Covid-19, hay xây dựng các khóa học Tư duy thời đại số miễn phí giúp học sinh tiếp nhận kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình khi hoạt động trên mạng xã hội.

Nhật Lệ