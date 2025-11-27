Giải pháp dầu nhớt cho xe hybrid của Motul

Thế hệ dầu nhớt NGEN Hybrid được Motul ứng dụng công nghệ dầu gốc hoàn nguyên Regenerated Base Oil (RRBO), bao bì 50% nhựa tái sinh và 100% có thể tái sử dụng.

Motul là một trong những thương hiệu đầu tiên phát triển dòng sản phẩm dầu nhớt chuyên biệt cho xe hybrid từ năm 2016, đến tháng 8/2025 ra mắt thế hệ Motul NGEN Hybrid tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng dầu nhớt mới nhất của hãng, được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế API SQ và ILSAC GF-7 cấp chất lượng cao nhất hiện hành.

Xe hybrid kết hợp động cơ xăng và điện, động cơ thường xuyên dừng – khởi động, vận hành ở nhiệt độ thấp, dẫn đến các thách thức kỹ thuật yêu cầu những giải pháp chuyên biệt cho dòng xe này. Động cơ vận hành với hiệu suất cao cần bôi trơn khi dừng – khởi động liên tục, cũng cần được bảo vệ khi khởi động nguội dưới 35 độ C (khởi động thường ở 40-60 độ C), tránh hiện tượng đánh lửa sớm (LSPI - nổ sớm ở vòng tua thấp).

Corolla Cross HEV là dòng xe hybrid chính hãng đầu tiên của Toyota tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Theo hãng này, với dòng xe hybrid và ôtô hiện đại, áp dụng các phương pháp bảo dưỡng truyền thống và dầu nhớt thông thường có thể gặp một số hiện tượng như hao mòn động cơ sớm hơn, hiệu suất nhiên liệu không ổn định, thậm chí hư hỏng ở các chi tiết quan trọng, có thể dẫn đến hàng loạt thách thức kỹ thuật. Cụ thể, việc bôi trơn khi dừng – khởi động, dầu nhớt cần lưu thông nhanh hơn và phản hồi tốt hơn, bảo vệ chi tiết máy ngay khi khởi động nguội, giúp êm ái và giảm mài mòn.

Khi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chi tiết kim loại động cơ đốt trong chưa giãn nở đủ, ma sát lớn hơn, dầu nhớt cần lưu thông tức thì. Hiện tượng LSPI (Low speed pre ignition - kích nổ sớm ở vòng tua thấp) với động cơ tăng áp có thể gây hư hại nghiêm trọng.

Thế hệ dầu nhớt NGEN hybrid được Motul phát triển riêng dành cho các dòng xe xăng lai điện. Ảnh: Motul

Motul phát triển dòng sản phẩm mới và ra mắt tại Việt Nam nhằm giải quyết các thách thức trên. Theo đó, thế hệ dầu nhớt Motul NGEN hybrid được hãng này công bố có khả năng nâng hiệu suất 8%, tối ưu quãng đường di chuyển thêm 45 km cho mỗi xe có bình xăng 36 lít. Thử nghiệm từ hãng này chỉ ra hiệu suất tốt hơn 10% khi khởi động nguội so với tiêu chuẩn ngành, giúp dầu lưu thông nhanh và cải thiện hiệu suất bôi trơn. Đồng thời, động cơ đốt trong trên xe hybrid cũng giảm hiện tượng kích nổ sớm ở tua máy thấp (LSPI).

Đây cũng là dòng dầu nhớt được hãng phát triển theo định hướng thân thiện môi trường, dùng công nghệ dầu gốc hoàn nguyên RRBO, bao bì 50% nhựa tái sinh, có thể tái sử dụng hoàn toàn cho các sản phẩm dầu gốc hoàn nguyên.

Trong ngành công nghiệp ôtô, hybrid là một trong những dòng xe chiến lược nhằm hướng đến lối sống xanh, giảm phát thải và giảm tiêu hao nhiên liệu hóa thạch. Trong đó, các công nghệ dầu nhớt chuyên biệt như Motul NGEN hybrid đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ khả năng vận hành và bảo vệ động cơ bền bỉ theo thời gian.

Bên cạnh xe thuần điện chạy pin (BEV), tiêu thụ xe hybrid ngày càng tăng tại Việt Nam. Tính đến tháng 9, phân khúc phổ thông có 9.994 xe hybrid bán ra thị trường, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái, theo VAMA. Xu hướng mua sắm cởi mở hơn với xe điện hóa của người dùng khiến các hãng ngày càng giới thiệu nhiều hơn những mẫu xe hybrid cho thị trường Việt. Đến hết tháng 10, cả thị trường đón nhận hơn 40 mẫu xe mới, trong đó 14 mẫu hybrid, 7 mẫu thuần điện. Trong khi đó cả năm 2024, cả thị trường có chưa tới 10 mẫu hybrid xuất hiện.

Quang Anh