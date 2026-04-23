Giải pháp đào tạo thiết kế đồ họa khi AI thay đổi cấu trúc ngành

Chuyên gia tại hội thảo quốc tế ICCCI 2025 nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy nghệ thuật, phân tích và hiểu biết công nghệ trong đào tạo ngành thiết kế đồ họa.

Tại Hội thảo "Truyền thông và Công nghiệp Sáng tạo trong bối cảnh châu Á đương đại" (ICCCI 2025), Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), nhận định giáo dục đại học cần trang bị cho người học tư duy chiều sâu và nền tảng lý thuyết vững chắc, thay vì chỉ dừng ở việc dạy các kỹ năng công cụ cơ bản.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang tái cấu trúc ngành sáng tạo, đặt ra câu hỏi về "vùng an toàn" của con người trong lĩnh vực này. Theo báo cáo của 360 Research Reports công bố cuối năm 2025, thị trường thiết kế đồ họa toàn cầu đang tập trung vào các sản phẩm số hóa như website, ứng dụng di động và hệ sinh thái mạng xã hội. Trong đó, hơn 33% nhu cầu thiết kế hiện nay hướng tới xây dựng và định vị thương hiệu.

Tại Việt Nam, báo cáo của Next Move Strategy Consulting cũng cho thấy dù số lượng nhân sự có kỹ năng thiết kế khá đông, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp vẫn thiếu kỹ năng thực hành, tư duy hệ thống và khả năng giải quyết các bài toán thương hiệu thực tế. Điều này khiến doanh nghiệp phải dành thêm thời gian và chi phí đào tạo lại. Cùng với đó, sự cạnh tranh từ các công ty nước ngoài cũng tạo áp lực lên doanh nghiệp trong nước trong việc giữ chân nhân tài và mở rộng quy mô.

Tại hội thảo, TS Nick Zhang, Đại học Hong Kong Baptist, cũng nhấn mạnh sự phát triển của công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc toàn diện ngành sáng tạo. Theo ông, điều này không làm suy giảm vai trò của con người, thay vào đó, giúp gia tăng nhu cầu về những nhân sự có khả năng kết hợp tư duy nghệ thuật, năng lực phân tích và hiểu biết công nghệ để tạo ra giá trị mới.

Nắm bắt xu hướng này, BUV ra mắt chương trình cử nhân Thiết kế đồ họa (song bằng), hợp tác với Đại học Manchester Metropolitan. Trong đó, trường Nghệ thuật Manchester trực thuộc là cơ sở đào tạo nghệ thuật lâu đời thứ hai tại Anh, nằm trong nhóm 51-100 toàn cầu theo bảng xếp hạng Đại học thế giới QS 2025. Tháng 3, BUV cũng được QS xếp hạng vào top 200 thế giới trong lĩnh vực đào tạo Nghệ thuật và Thiết kế, là trường quốc tế duy nhất của Việt Nam vào danh sách này.

Chương trình cử nhân Thiết kế đồ họa tại BUV được xây dựng như một lộ trình đào tạo bài bản về tư duy chiến lược cho các nhà thiết kế tương lai, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở triết lý đào tạo "Concept-first, not tool-first" (tư duy đi trước, công cụ theo sau). Sinh viên được đặt vào các tình huống thực tế, yêu cầu phân tích bài toán, thấu hiểu khách hàng, xây dựng ý tưởng cốt lõi và hệ thống hóa thông điệp trước khi sử dụng bất kỳ công cụ thiết kế nào. Cách tiếp cận này giúp hạn chế sự lệ thuộc vào công nghệ, đồng thời, thúc đẩy tư duy phản biện và cá tính sáng tạo.

Song song, BUV triển khai giảng dạy theo mô hình Học tập tại Studio, mô phỏng môi trường làm việc thực tế. Sinh viên tham gia các dự án thực tiễn, nhận phản hồi từ giảng viên quốc tế và chuyên gia trong ngành. Thay cho các bài kiểm tra lý thuyết, năng lực người học được đánh giá qua các sản phẩm tích lũy trong suốt quá trình học, phản ánh khả năng giải quyết vấn đề và đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

Chương trình áp dụng cách tiếp cận cân bằng giữa nền tảng thực hành truyền thống và kỹ năng số. Người học bắt đầu với các học phần về vẽ, tư duy hình khối và ngôn ngữ thị giác để xây dựng nền tảng tạo hình, trước khi chuyển sang tích hợp công nghệ và các kỹ năng thiết kế số.

Lộ trình này giúp các bạn hiểu bản chất của thiết kế từ gốc, thay vì chỉ thao tác trên phần mềm. Đồng thời, chương trình chú trọng phát triển năng lực liên ngành, kết nối tư duy thiết kế với kiến thức về truyền thông, công nghệ và kinh doanh.

Với đội ngũ giảng viên 100% có bằng cấp quốc tế, BUV định hướng phát triển cho sinh viên theo từng thế mạnh, từ thiết kế giao diện (UI/UX), thiết kế thương hiệu đến định vị thương hiệu chuyên sâu. Mô hình song bằng giúp sinh viên tiếp cận uy tín học thuật của Anh Quốc ngay tại Việt Nam, với chi phí thấp hơn so với du học toàn phần.

Ngoài ra, hai trường đồng tài trợ quỹ học bổng với số lượng có hạn, thể hiện cam kết đầu tư vào nguồn nhân lực ngành sáng tạo, hướng tới đào tạo thế hệ nhà thiết kế có nền tảng tư duy vững chắc và khả năng thích ứng cao.

Nhật Lệ